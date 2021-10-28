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دبليو إي سي / البحرين تقرير التجارب

دبليو إي سي: تويوتا الأسرع مع بويمي في التجارب الحرة الأولى لسباق البحرين 6 ساعات

أحرز سيباستيان بويمي سائق تويوتا أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لسباق البحرين 6 ساعات، الجولة ما قبل الختامية في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: تويوتا الأسرع مع بويمي في التجارب الحرة الأولى لسباق البحرين 6 ساعات

سجّل السائق السويسري الزمن الأسرع مع توقيت وقدره دقيقة و50.571 ثانية في وقت مبكّر من الحصة التي استمرت 90 دقيقة على متن سيارة تويوتا "جي آر010 الهجينة" رقم 8.

ووضع ذلك الزمن بويمي أمام السيارة الشقيقة بفارق أربعة أعشار من الثانية، حيث سجّل خوسيه ماريا لوبيز دقيقة و50.972 ثانية.

فيما كان زمنا تويوتا مع سيارتها الخارقة لموسم 2021 أسرع بسبع ثوانٍ من الزمن الأسرع لسيارتها "تي اس050 الهجينة" ضمن فئة "ال ام بي1" والذي تم تسجيله في التجارب الحرة الأولى على أرض حلبة البحرين الدولية في موسم 2019/2020.

سيارة ألبين المنفردة "غيبسون أيه480"، وهي السيارة الوحيدة الأخرى المشاركة ضمن الفئة الخارقة خلال سباقي البحرين الختاميين، تواجدت على بُعد عُشر من الثانية إضافي مع نيكولاس لابيير، والذي سجّل دقيقة و51.098 ثانية.

لكنها حلّت بالمركز الرابع الإجمالي خلف السيارة الأسرع في فئة "ال ام بي2"، جوتا من طراز "أوريكا-غيبسون 07".

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وسجّل أنطونيو فيلكس دا كوستا زمنًا قدره دقيقة و51.083 ثانية في وقت مبكر من الحصة، ليتفوق على لويك دوفال سائق "ريل تيم" ويتصدر الفئة.

فيما تقدم دوفال بفارق 3 أعشار من الثانية أمام سيارة جوتا الثانية التي يقودها شون غلايل.

المركز الرابع في فئة "ال ام بي2" ذهب إلى فريق "ريسينغ تيم نيدرلاند" مع غييدون فان دير غارد، بينما كان فيليبي ألبكركي على بُعد أكثر من عُشر من الثانية في المركز الخامس لصالح يونايتد أوتوسبورتس.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقدت حصدت بورشه المركزين الأول والثاني مع ريتشارد لايتز وكيفن إستر على متن سيارتي "911 آر اس آر".

وتقدم إستر بفارق 8 أعشار من الثانية على سيارة فيراري صاحبة المركز الثالث التي يقودها أليساندرو بيير غويدي.

هذا وتقدّم فريق "بروجيكت وان بورشه" الترتيب ضمن فئة "جي تي إي الهواة" مع ماتيو كايرولي، أمام سيارة فيراري "أيه اف كورسيه" التي يقودها نيكلاس نيلسن.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		36 1:50.571  
2 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		31 1:50.972 0.401
3 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		32 1:51.083 0.512
4 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		29 1:51.098 0.527
5 70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		39 1:51.212 0.641
6 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		29 1:51.529 0.958
7 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		39 1:51.887 1.316
8 22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		31 1:51.995 1.424
9 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		33 1:52.084 1.513
10 20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		38 1:52.280 1.709
11 1 Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر
France غابرييل أوبري 		28 1:53.315 2.744
12 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أوليفر ويب
Kush Maini		 40 1:53.501 2.930
13 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		21 1:53.930 3.359
14 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		29 1:54.484 3.913
15 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		35 1:57.983 7.412
16 56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا 		27 1:58.177 7.606
17 92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني 		24 1:58.785 8.214
18 88 United Arab Emirates خالد القبيسي
Belgium أدريان دي لينر
France جوليان أندلاور 		34 1:58.897 8.326
19 77 Germany كريستيان رييد
Australia جاكسون إيفانز
Australia مات كامبل 		30 1:59.328 8.757
20 33 United States بن كيتنغ
Luxembourg ديلان بيريرا
Brazil فيليبي فراغا 		36 1:59.476 8.905
21 777 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
United Kingdom أندرو واتسون 		38 1:59.722 9.151
22 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		36 2:00.070 9.499
23 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		34 2:00.084 9.513
24 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو 		38 2:00.110 9.539
25 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		40 2:00.330 9.759
26 60 Italy رينو ماستروناردي
Italy أندريا بيسيني
Italy ماتيو كريسوني 		34 2:00.623 10.052
27 98 Canada بول دالا لانا
Brazil أوغوستو فارفوس
Brazil ماركوس غوميز 		39 2:01.021 10.450

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حلبة البحرين الدولية ومسيرة حافلة في عالم سباقات التحمّل "دبليو إي سي"
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