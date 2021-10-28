دبليو إي سي: تويوتا الأسرع مع بويمي في التجارب الحرة الأولى لسباق البحرين 6 ساعات

سجّل السائق السويسري الزمن الأسرع مع توقيت وقدره دقيقة و50.571 ثانية في وقت مبكّر من الحصة التي استمرت 90 دقيقة على متن سيارة تويوتا "جي آر010 الهجينة" رقم 8.

ووضع ذلك الزمن بويمي أمام السيارة الشقيقة بفارق أربعة أعشار من الثانية، حيث سجّل خوسيه ماريا لوبيز دقيقة و50.972 ثانية.

فيما كان زمنا تويوتا مع سيارتها الخارقة لموسم 2021 أسرع بسبع ثوانٍ من الزمن الأسرع لسيارتها "تي اس050 الهجينة" ضمن فئة "ال ام بي1" والذي تم تسجيله في التجارب الحرة الأولى على أرض حلبة البحرين الدولية في موسم 2019/2020.

سيارة ألبين المنفردة "غيبسون أيه480"، وهي السيارة الوحيدة الأخرى المشاركة ضمن الفئة الخارقة خلال سباقي البحرين الختاميين، تواجدت على بُعد عُشر من الثانية إضافي مع نيكولاس لابيير، والذي سجّل دقيقة و51.098 ثانية.

لكنها حلّت بالمركز الرابع الإجمالي خلف السيارة الأسرع في فئة "ال ام بي2"، جوتا من طراز "أوريكا-غيبسون 07".

وسجّل أنطونيو فيلكس دا كوستا زمنًا قدره دقيقة و51.083 ثانية في وقت مبكر من الحصة، ليتفوق على لويك دوفال سائق "ريل تيم" ويتصدر الفئة.

فيما تقدم دوفال بفارق 3 أعشار من الثانية أمام سيارة جوتا الثانية التي يقودها شون غلايل.

المركز الرابع في فئة "ال ام بي2" ذهب إلى فريق "ريسينغ تيم نيدرلاند" مع غييدون فان دير غارد، بينما كان فيليبي ألبكركي على بُعد أكثر من عُشر من الثانية في المركز الخامس لصالح يونايتد أوتوسبورتس.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقدت حصدت بورشه المركزين الأول والثاني مع ريتشارد لايتز وكيفن إستر على متن سيارتي "911 آر اس آر".

وتقدم إستر بفارق 8 أعشار من الثانية على سيارة فيراري صاحبة المركز الثالث التي يقودها أليساندرو بيير غويدي.

هذا وتقدّم فريق "بروجيكت وان بورشه" الترتيب ضمن فئة "جي تي إي الهواة" مع ماتيو كايرولي، أمام سيارة فيراري "أيه اف كورسيه" التي يقودها نيكلاس نيلسن.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: