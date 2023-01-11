"دبليو إي سي" تكشف عن المشاركين في موسم 2023 مع 13 سيارة في الفئة الخارقة

انضمّت كل من غليكنهاوس وفانوال وجوتا وبروتون الزبونة لبورشه إلى الفرق المصنعية لمصنعين السيارات الكبار تويوتا، بيجو، فيراري، بورشه وكاديلاك ضمن فئة السيارات الخارقة.

ويشارك فريق غليكنهاوس بسيارة واحدة والتي أكّد الفريق الأمريكي مشاركتها في ديسمبر الماضي، مع وجود رومان دوماس كسائق وحيد حتى الآن ضمن تشكيلة الفريق.

فيما حصل فريق فانوال ريسينغ الذي تديره بايكوليس على مشاركته في الفئة مع سيارته غير الهجينة بمحرك غيبسون.

ويشارك الفريق بتشكيلة من بطل الفورمولا واحد السابق جاك فيلنوف، توم ديلمان وإستيبان غويرييري.

فيما يبقى السائقون المدرجون ضمن فرق السيارتين المصنعية تويوتا، بيجو، فيراري وبورشه، إلى جانب السيارة الوحيدة لكاديلاك، كما تم الإعلان عنهم سابقًا.

جديرٌ بالذكر أن قائمة المشاركين الكاملة في "دبليو إي سي" لموسم 2023 تتضمن 38 سيارة، بفارق واحدة فقط عن الرقم القياسي الذي سُجّل العام الماضي.

حيث تشارك 11 سيارة في فئة "ال ام بي2" لما يُتوقع بأن يكون العام الأخير لهذه الفئة في "دبليو إي سي".

وتشارك فرق فيكتور سبورت، ألبين، بريما، دبليو آر تي، يونايتد أوتوسبورت وإنتر يوروبول الذي يعود إلى البطولة لموسم ثالث.

هذا وتعدّ فئة "جي تي إي الهواة" الوحيدة الآن لسيارات الإنتاج التجاري بعد الاستغناء عن فئة "جي تي إي المحترفين"، وتتألف من 14 سيارة بعد 13 كانت مشاركة العام الماضي.

وتشارك ضمن الفئة فرق أيرون لينكس الذي انتقل من فيراري إلى سيارات بورشه 911 آر اس آر، تي اف سبورت، اي اف كورسيه، كورفيت ريسينغ، بروجيكت وان وكيسيل ريسينغ الوافد الجديد إلى السلسلة.

نُشير إلى أن موسم دبليو إي سي المتألف من 7 جولات في 2023 سينطلق مع سباق سيبرينغ 1000 ميل في 17 مارس/أذار المُقبل.