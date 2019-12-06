"دبليو إي سي" تكشف عن اسم الفئة الجديدة للسيارات الخارقة

ظهر اسم الفئة "السيارات الخارقة" كاسم عمليّ عندما تمّ طرح أفكار لتطوير فئة سيارات لومان النموذجية الأولى "إل إم بي1" خلال شهر يونيو/حزيران من عام 2018، لكن تمّ الآن تبني الاسم رسمياً بقرار من المجلس العالمي لرياضة السيارات في باريس.

وكان نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" مروّج "دبليو إي سي" قد أصرّ على عدم اتخاذ أي قرار بعد حيال اسم الفئة، مشيراً إلى أنهم سيأخذون برأي المتابعين قبل اتخاذ القرار.

وتسمح القوانين للسيارات النموذجية التي تأخذ شكل السيارات الخارقة وسيارات السباقات المأخوذة من النسخ التجارية بالتنافس معاً بحلول موسم 2020-2021 الجديد شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ويبدو بيان المجلس العالمي لرياضة السيارات مناقضاً لتصريحات "إيه سي أو" لنقطة السماح للمصنعين المستقلين الذين لا يملكون نسخاً تجارية، ببناء سيارات تنافس ضمن فئة "سيارات لومان الخارقة".

وفي حال كانت المشاركة المصنعية إلزامية، فليس من الواضح وضع فريق بايكوليس المستقلّ، لناحية تطوير سيارة خارقة خاصة به لموسم 2020-2021.

وهناك عدم وضوح آخر لناحية منح لقب بطولة المصنّعين أو الفرق للفئة الجديدة. إذ لم يتمّ توضيح هذه المسألة من قبل أي من الطرفين السابقين.

وسيتم إلغاء قيود تجارب الفئات الأولى في "دبليو إي سي" خلال أول موسم يتم فيه تطبيق الفئة الجديدة، على أن تُعاد لاحقاً في الموسم التالي.

فئة "إل إم بي2" تحصل على إطارات موحدة وخفض في قوة المحرك

أكد مجلس السيارات العالمي كذلك خفض قوة محرك سيارات الفئة الثانية "إل إم بي2" لموسم 2020-2021 وكذلك ضمن سلسلتي لومان الأوروبية والآسيوية.

إذ سيتم خفض قوة المحرك بمقدار 30 كيلوواط أو 40 حصاناً من كامل قوة المحرك البالغة 600 حصاناً تقريباً، وذلك كي تكون أزمنة هذه الفئة أقل من فئة "سيارات لومان الخارقة" الجديدة.

إضافة إلى تأكيد تواجد مزود إطارات وحيد للمرة الأولى في الفئة الثانية التي لطالما شهدت منافسة بين ميشلان وغوديير.

كما تمّ الإعلان كذلك أن ميشلان ستكون مزود فئة "سيارات لومان الخارقة" الجديدة.