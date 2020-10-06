"دبليو إي سي" تكشف عن أصغر لائحة مشاركين لجولة البحرين

سابقاً، لم تنخفض أعداد المشاركين في السباقات إلى أقل من 26 سيارة وفي خلال القسم الثاني من موسم 2017، قبل أن يرتفع العدد إلى أكثر من 30 لموسم السوبر 2018-2019.

وشارك في الموسم الجاري 31 سيارة، حيث لم ينخفض العدد الإجمالي للسيارات المشاركة إلى أقل من 30 في أية جولة حتى الآن.

وكما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" لن تشهد إلا مشاركة سيارتي تويوتا فقط - العدد الأقل في تاريخها كذلك - عقب قرار ريبيليون التغيب عن الجولة الأخيرة.

وبذلك بقيت سيارتا المصنع الياباني كممثلتين وحيدتين للفئة.

أما في فئة "إل إم بي2"، فقد انخفض العدد إلى سبع سيارات فقط. بينما لن تشارك في فئة "جي تي إي المحترفين" إلا ست سيارات: سيارتا فيراري وسيارتا بورشه وسيارتا أستون مارتن.

بالمقابل، ستشارك عشر سيارات في فئة "جي تي إي الهواة" وهو نفس العدد الذي ظهر في جولة سبا.