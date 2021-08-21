دبليو إي سي: تقديم روزنامة من ست جولات لموسم 2022 ختامها في البحرين

إقامة جولة ثانية من سباق سيبرينغ 1000 ميل بعد المرة الأولى التي أقيم فيها الحدث عام 2019، تعني أن البطولة العالمية ستقام على ثلاث قارات.

بينما اضطرت البطولة لإلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتشابه الروزنامة التي نُشرت يوم الجمعة لعام 2022 تلك التي كانت مقررة لعام 2021، والتي تم تقليصها إلى ثماني جولات بسبب عواقب الجائحة كذلك.

وسيبدأ الموسم من شهر مارس/آذار في سيبرينغ، قبل الانتقال إلى أوروبا لثلاث جولات متتالية من ضمنها سباق لومان 24 ساعة.

وسيقام سباق لومان ضمن موعده التقليدي في منتصف شهر يونيو/حزيران للعام التالي على التوالي.

وستكون سبا باكورة الجولات الأوروبية في مايو/أيار، أما جولة فوجي فستقام في سبتمبر/أيلول كما كان مقرراً لهذا العام، قبل أن تتسبب التشديدات في قوانين السفر بإلغائها.

وستختتم جولة البحرين روزنامة الموسم المقبل شهر نوفمبر/تشرين الأول.

حيث أكد بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" أن الروزنامة مصممة "لتقديم نوعية عرض ممتازة مع الحفاظ على التكاليف".

وستقام المرحلة التمهيدية للبطولة أو تجارب ما قبل الموسم على مدار يومين في حلبة سيبرينغ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق انطلاق الموسم.

أما يوم التجارب التقليدي قبل سباق لومان 24 ساعة فسيقام قبل أسبوع واحد من انطلاقته، كما كان الحال هذا العام.

روزنامة "دبليو إي سي" لموسم 2022:

التاريخ الجولة 12/13 مارس 2022 تجارب تمهيدية - سيبرينغ 18 مارس 2022 سيبرينغ 1000 ميل 7 مايو 2022 سبا - فرانكورشان 6 ساعات 11/12 يونيو 2022 سباق لومان 24 ساعة 10 يوليو 2022 سباق مونزا 6 ساعات 11 سبتمبر 2022 سباق فوجي 6 ساعات 12 نوفمبر 2022 سباق البحرين 8 ساعات