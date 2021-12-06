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دبليو إي سي: تعيين كوباياشي كمدير لفريق تويوتا

سيصبح كاموي كوباياشي مديراً لفريق تويوتا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: تعيين كوباياشي كمدير لفريق تويوتا

سيصبح كوباياشي خلفاً للمدير هيساتاكي موراتا، الذي تم تعيينه بدور جديد ضمن شركة تويوتا، شهر أكتوبر/تشرين الأول.

هذا يعني أن المدير التقني باسكال فاسيون وروب لوبين المدير الإداري، سيقدمان تقاريرهما إلى السائق الياباني، والذي سيواصل قيادة سيارة تويوتا رقم 7 في الموسم المقبل.

والسبب وراء ترقية السائق الياباني الذي ما زال يخوض السباقات وسيشارك في منافسات سوبر فورمولا العام المقبل، ليصبح رئيس الفريق، ما زال غير واضح.

وضمن بيان أصدرته تويوتا يتعلق بالتغييرات الإدارية، أشارت إلى أن كوباياشي يمثل "تعزيزاً لمنظمة تويوتا وتركيزاً لمقاربتها من وجهة نظر السائقين ضمن بطولة ’دبليو إي سي’، مع مسؤولياته كسائق ومسؤولياته الإدارية كذلك".

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وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات أكيو تويودا المدير التنفيذي للشركة التي تدور حول اعتقاده بضرورة تواجد السائقين في مركز برامج العملاق الياباني الرياضية.

من جهته، شكر كوباياشي صاحب الـ 35 عاماً، وسائق الفورمولا واحد السابق، تويوتا على "ثقتها به".

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة، في نفس وقت الإعلان عن الدور الإداري الذي سيلعبه كازوكي ناكاجيما مع تويوتا.

حيث سيصبح الفائز بسباق لومان 24 ساعة ثلاث مرات - والذي أكد اعتزاله سباقات السيارات - نائباً لرئيس فريق تويوتا غازو ريسينغ أوروبا.

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دبليو إي سي: بورشه تسحب اعتراضها على قرار الحكام في حادثة سباق البحرين الختامي
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