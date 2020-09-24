"دبليو إي سي" تعمل على صيغة تصفيات جديدة لموسم 2021

كشف مدراء البطولة أنهم يعملون بالفعل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على استبدال الصيغة الحالية للتصفيات والتي تتمحور حول اعتماد الزمن الوسطيّ لأسرع لفتَين يسجلهما سائقان اثنان من الفريق الواحد.

وستحل الصيغة الجديدة بدل القديمة لجميع جولات البطولة باستثناء سباق لومان 24 ساعة، والذي سيواصل الاعتماد على صيغة "هايبر بول" الجديدة التي استعملت للمرة الأولى في نسخة 2020.

حيث قال بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" الجهة المروجة للبطولة: "لن تكون الصيغة الجديدة مماثلة لهايبر بول، بل ستكون صيغة معدلة".

من جهته، كشف جيرار نيفو رئيس "دبليو إي سي"، والذي أعلن تنحيه عن منصبه نهاية العام الجاري، أن لجنة سباقات التحمل اتخذت القرار بالنظر في صيغة جديدة للتصفيات منذ بعض الوقت.

فقال: "هناك مجموعة عمل تدرس أفضل صيغة ممكنة. صيغة مثيرة وحماسية، هذا ما نريده".

وأجاب حين سُئِل إن كانت الصيغة الحالية غير مُرضية بما يكفي: "نشعر أنه يمكننا تقديم صيغة أفضل".

وتابع: "عملنا هو جذب المشاهدين وتقديم متعة ترفيهية، وهذا ما نسعى إليه".

بالمقابل، أكد فيون أن صيغة "هايبر بول" المستعملة في سباق لومان 24 ساعة ستبقى مكانها.

فقال: "أعتقد أن الجميع أُعجب بهذه الصيغة من التصفيات".

واختتم: "إنها مثيرة للحماس، ومن الممتع مشاهدتها على التلفاز، وكذلك للجمهور (العام المقبل)".