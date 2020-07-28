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دبليو إي سي / سبا-فرانكورشان / أخبار عاجلة

"دبليو إي سي" تعلن أوزان التثقيل الإضافية لجولة سبا

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"دبليو إي سي" تعلن أوزان التثقيل الإضافية لجولة سبا
28-07-2020

أعلنت بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" عن أوزان التثقيل الإضافية لجولة سبا المقبلة، حيث سيتم إبطاء كلتا سيارتي تويوتا بأكثر من ثلاث ثوانٍ في اللفة الواحدة.

أكدت البطولة أن سيارة تويوتا رقم 7 التي تتصدر الترتيب العام بقيادة مايك كونواي، خوسيه ماريا لوبيز وكاموي كوباياشي، ستتلقى أوزاناً إضافية تؤدي إلى إبطائها بمقدار 3.52 ثانية في اللفة الواحدة، لجولة سبا التي ستقام يوم 15 أغسطس/آب المقبل.

أما السيارة الشقيقة رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي، سيتم إبطاؤها بمقدار 3.02 ثانية، وذلك بسبب فارق النقاط الخمس خلف السيارة رقم 7 ضمن الترتيب العام.

وهذه هي أوزان التثقيل الإضافية نفسها التي كانت تويوتا ستتلقاها لسباق سيبرينغ 1000 ميل شهر مارس/آذار الماضي، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وبسبب الاختلاف في طول الحلبة، فإن سيارتي تويوتا كانتا ستتلقيان خفضاً في زمن اللفة الواحدة بمقدار 3.02 و2.77 ثانية على التوالي.

أما سيارة ريبيليون التي أحرزت الفوز على حلبة الأمريكيتين شهر فبراير/شباط الماضي، فستتلقى خفضاً قدره 1.58 ثانية في اللفة الواحدة.

من جهته، سيتلقى فريق بايكوليس العائد إلى البطولة للمرة الأولى منذ سباق لومان 24 ساعة 2019، فسيتلقى أوزاناً إضافية مماثلة لفريق ريبيليون.

يشار إلى أن جينيتا لن تشارك في سباق سبا، لكنها لم تكن لتتلقى أية أوزان إضافية لو شاركت.

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