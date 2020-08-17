"دبليو إي سي" تستهدف روزنامة من ستة سباقات على الأقل في 2021

يعي نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" الجهة المنظمة للبطولة ضرورة تقليص عدد الجولات ضمن روزنامة 2021 بالمقارنة مع الجولات الثمانية الحالية، وذلك مع إدخال فئة السيارات الخارقة الجديدة الموسم المقبل.

وكان جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قد قال على هامش جولة سبا: "الموسم المقبل، علينا إتمام موسم من ستة سباقات من بينها لومان 24 ساعة. على الأقل".

في إشارة إلى قوانين "دبليو إي سي" التي تنصّ على ضرورة وجود ستة سباقات على الأقل من بينها لومان 24 ساعة.

جاكي شان دي.سي ريسينغ رقم 37: هو-بين تونغ، غابرييل أوبري، ويل ستيفنز تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، شدد بيير فيون رئيس "إيه سي أو" على ضرورة خفض التكاليف من أجل تجاوز الأزمة العالمية.

حيث قال: "في هذا الوقت، لدينا مشكلة الفيروس، وعلينا خفض التكاليف للجميع، والهدف هو ستة سباقات على الأقل".

وأكمل: "نحن نحاول أقلمة الروزنامة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي. من المنطقي والواضح ضرورة خفض عدد الجولات بناءً على النقاشات مع المصنعين والفرق".

بالمقابل، شدد فيون على نية "دبليو إي سي" زيارة ثلاث قارات في الموسم الواحد، وهو العدد الأدنى لاعتبارها بطولة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع العالمي الراهن وصعوبة أخذ قرار حاسم واضح نظراً لعدم انتهاء أزمة "كوفيد-19" بعد.