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دبليو إي سي: تحضيرات تويوتا لفئة السيارات الخارقة أمام "جدول زمني حرج"

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دبليو إي سي: تحضيرات تويوتا لفئة السيارات الخارقة أمام "جدول زمني حرج"
09-12-2019

اعترفت تويوتا أن سير العمل فيما يخص بناء سيارتها الخارقة للفئة الجديدة التي سيتم إدخالها في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" منذ موسم 2020-2021، بات أمام "جدول زمني حرج".

أكد المصنع الياباني رسمياً مشاركته في الفئة الجديدة التي ستعرف رسمياً باسم "سيارات لومان الخارقة"، حيث اختارت تويوتا بناء سيارة خارقة جديدة مستوحاة من طرازها "جي.آر سوبر سبورت".

لكن التأجيل في تأكيد النسخة النهائية من قوانين الفئة الجديدة، والتي لم ينتهِ العمل عليها حتى ما قبل انطلاق سباق لومان 24 ساعة بوقت قصير، لم يمنح تويوتا وأستون مارتن إلا نافذة زمنية ضيقة لتجهيز السيارات استعداداً للموسم الجديد.

حيث اعترف باسكال فيون مدير القسم التقني لدى تويوتا أنه وحتى مع تأجيل جولة سيلفرستون الافتتاحية، فإن المصنّع ما زال يواجه تحدياً لضمان جهوزية السيارة في الوقت المناسب.

فقال: "العمل بالطاقة القصوى! وبمواعيد متأخرة! كل شيء على الحدود القصوى الحرجة. ستتم تجربة السيارات قبل وقت قصير من السباق الأول. جدول المواعيد حرج للغاية، وبشكل كبير".

وأكمل: "تم تغيير موعد سيلفرستون، إلى وقت أبعد بعض الشيء. بدلاً من نهاية أغسطس/آب، سيكون في بداية سبتمبر/أيلول، لذا لدينا بعض الوقت".

واختتم: "من الصعب طلب المزيد، لأننا وفي الوقت الحالي نسعى لإكمال برنامج مثالي ونأمل أن يسير كل شيء على ما يرام. لكن بالتأكيد، إنه جدول زمني حرج".

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