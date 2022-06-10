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دبليو إي سي أخبار

"دبليو إي سي" تتخلى عن فئة "جي تي المحترفين" في 2023

كشفت بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" أنها ستضع حداً للعمل بفئة "جي تي إي المحترفين" مقابل الانتقال إلى فئة "جي تي 3 بريميوم"، تماشياً مع اهتمامات المصنّعين.

"دبليو إي سي" تتخلى عن فئة "جي تي المحترفين" في 2023

كشف نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" خلال المؤتمر الصحفي لسباق لومان 24 ساعة أن البطولة لن تُبقي على فئة "جي تي إي المحترفين" لعام إضافي قبل بدء العمل بقوانين "جي تي 3" في 2024، ضمن فئة "جي تي 3 بريميوم".

بل يبدو أن هذا القرار قد اتخذ ضمن تصويت في المجلس العالمي لرياضة السيارات ولم يُعلن عنه حينها.

وستضم فئة "جي تي 3 بريميوم" سيارات ضمن ميزانية معقولة مع إطارات تجارية، بدلاً من الإطارات المخصصة المستعملة حالياً في فئة "جي تي المحترفين".

كما أعلن "إيه سي أو" كذلك أن فئة "جي تي إي الهواة" ستتوقف كذلك بعد موسم 2023.

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لومان 24 ساعة: غليكنهاوس وألبين ستصعّبان مهمة تويوتا "بشكل كبير"
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لومان 24 ساعة: غليكنهاوس وألبين ستصعّبان مهمة تويوتا "بشكل كبير"
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