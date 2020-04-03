"دبليو إي سي" تتخلّى عن صيغة الروزنامة الشتويّة لموسم 2021

بعد أن أعلن نادي سيارات الغرب أنّ نسخة هذا العام من سباق لومان 24 ساعة سيتم تأجيلها إلى منتصف سبتمبر المقبل نتيجة أزمة فيروس "كوفيد-19"، تمّ كذلك الكشف عن تأجيل سباق سبا الذي كان من المفترض أن يُقام في 15 أغسطس، بينما سينتهي الموسم بسباق 8 ساعات آخر في البحرين سيأخذ مكان سباق سبرينغ 1000 ميل المُلغى، ما يعني اقتصار موسم 2019-2020 على ثمانية سباقات.

وفي ظلّ عدم انطلاق موسم 2020-2021 حتّى مارس 2021 على أقلّ تقديرٍ الآن، فإنّ سباقَي سيلفرستون وفوجي قد تمّ التخلّي عنهما. كما أنّ سباق كيالامي العائد من جديد قد تأثّر بعد أن كان من المفترض أن يُقام في فبراير المقبل.

وقال جيرار نوفو مدير البطولة: "هذا القرار علامة على العودة إلى اعتماد موسمٍ طبيعي: سنعتمد روزنامة تنطلق في مارس وتنتهي في نوفمبر من العام المقبل".

وأضاف: "من المستحيل اليوم التفكير في تنظيم أحداث رياضة سيارات دوليّة قبل الصيف، لذا أعدنا تنظيم الروزنامة بناءً على ذلك، بالتوازي مع الإبقاء على ذات عدد الأحداث في الروزنامة".

وأكمل: "كان من المفترض أن تُقام ثمانية سباقات وحافظنا على ذلك بالفعل – هناك الكثير من الأشياء على المحكّ بالنسبة للمتنافسين".

روزنامة 2019-2020 المُعدّلة:

الموعد الحلبة المدة 1 سبتمبر 2019 4 ساعات 13 أكتوبر 2019 6 ساعات 17 نوفمبر 2019 4 ساعات 14 ديسمبر 2019 البحرين 8 ساعات 1 فبراير 2020 6 ساعات 15 أغسطس 2020 سبا 6 ساعات 19-20 سبتمبر 2020 لومان 24 ساعة 21 نوفمبر 2020 البحرين 8 ساعات

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