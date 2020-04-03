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دبليو إي سي / أخبار عاجلة

"دبليو إي سي" تتخلّى عن صيغة الروزنامة الشتويّة لموسم 2021

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"دبليو إي سي" تتخلّى عن صيغة الروزنامة الشتويّة لموسم 2021
03-04-2020

أصدرت بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" روزنامة محدّثة لما تبقّى من موسم 2019-2020، كما أنّها كشفت عن أنّ موسم 2021 لن ينطلق إلّا في مارس على أقلّ تقدير.

بعد أن أعلن نادي سيارات الغرب أنّ نسخة هذا العام من سباق لومان 24 ساعة سيتم تأجيلها إلى منتصف سبتمبر المقبل نتيجة أزمة فيروس "كوفيد-19"، تمّ كذلك الكشف عن تأجيل سباق سبا الذي كان من المفترض أن يُقام في 15 أغسطس، بينما سينتهي الموسم بسباق 8 ساعات آخر في البحرين سيأخذ مكان سباق سبرينغ 1000 ميل المُلغى، ما يعني اقتصار موسم 2019-2020 على ثمانية سباقات.

وفي ظلّ عدم انطلاق موسم 2020-2021 حتّى مارس 2021 على أقلّ تقديرٍ الآن، فإنّ سباقَي سيلفرستون وفوجي قد تمّ التخلّي عنهما. كما أنّ سباق كيالامي العائد من جديد قد تأثّر بعد أن كان من المفترض أن يُقام في فبراير المقبل.

وقال جيرار نوفو مدير البطولة: "هذا القرار علامة على العودة إلى اعتماد موسمٍ طبيعي: سنعتمد روزنامة تنطلق في مارس وتنتهي في نوفمبر من العام المقبل".

وأضاف: "من المستحيل اليوم التفكير في تنظيم أحداث رياضة سيارات دوليّة قبل الصيف، لذا أعدنا تنظيم الروزنامة بناءً على ذلك، بالتوازي مع الإبقاء على ذات عدد الأحداث في الروزنامة".

وأكمل: "كان من المفترض أن تُقام ثمانية سباقات وحافظنا على ذلك بالفعل – هناك الكثير من الأشياء على المحكّ بالنسبة للمتنافسين".

روزنامة 2019-2020 المُعدّلة:

الموعد الحلبة المدة
1 سبتمبر 2019 United Kingdom سيلفرستون 4 ساعات
13 أكتوبر 2019 Japan فوجي 6 ساعات
17 نوفمبر 2019 China شنغهاي 4 ساعات
14 ديسمبر 2019 البحرين 8 ساعات
1 فبراير 2020 Brazil إنترلاغوس 6 ساعات
15 أغسطس 2020 سبا 6 ساعات
19-20 سبتمبر 2020 لومان 24 ساعة
21 نوفمبر 2020 البحرين 8 ساعات

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