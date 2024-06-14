"دبليو إي سي" تؤكد اعتماد قانون السيارتين للفئة الخارقة في 2025
سيلتزم المصنعون المشاركون ضمن الفئة الخارقة في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" بإشراك سيارتين بدءًا من الموسم المُقبل.
أكّد نادي سيارات الغرب المنظم لبطولة "دبليو إي سي" خطط تغييرات القوانين في البطولة – والتي سبق وكشف عنها حصريًا موقعنا "موتورسبورت.كوم" – خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي الذي يُقام اليوم الجمعة قُبيل انطلاق سباق لومان 24 ساعة.
حيث صرّح ريتشارد ميل رئيس لجنة التحمل لدى "فيا" في هذا الصدد قائلًا: "من المنطقي ضمن بطولة للعالم أن يشارك كل مصنع بسيارتين. حيث نرغب بأن يجلب المصنعين منافسة قوية. عامل آخر هو توازن الأداء، حيث تحتاج إلى بيانات من سيارتين".
جديرٌ بالذكر أن ذلك القانون الجديد يتماشي مع خطط بطولة "دبليو إي سي" لتوسيع قاعدة المشاركين من 37 إلى 40 سيارة لموسم 2025.
هذا ويتمثّل المصنعون الذين يجب عليهم تطبيق هذا القانون ضمن الفئة الخارقة في كاديلاك، لامبورغيني وإزوتا فراسكيني، وكل منهم يشارك بسيارة واحد فقط هذا الموسم، إلى جانب أستون مارتن الوافد الجديد في 2025.
ويبدو من المؤكد أن فريق جوتا البريطاني سينتقل من اعتماد سيارات بورشه 963 ليصبح الفريق المصنعي لكاديلاك مع سيارتين من طراز في سيريس. آر للموسم المُقبل.
فيما أوضحت لامبورغيني، والتي يمثلها فريق آيرون لينكس، نيتها الانتقال إلى اعتماد سيارتين في 2025.
بينما صرّحت إيزوتا فراسكيني – التي انضمت إلى دبليو إي سي هذا العام – بخططها للتوسع إلى سيارتين كذلك.
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