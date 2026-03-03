دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط
تم تأجيل الجولة الافتتاحية لموسم 2026 من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، في قطر إلى وقت لاحق من العام بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
رقم 59 مكلارين 720 إس إل إم جي تي 3 إيفو من يونايتد أوتوسبورتس: جيمس كوتنغهام، سيباستيان بود، غريغوار سوسي
الصورة من قبل: فيا دبليو إي سي - DPPI
جعلت المخاوف الأمنية الكبيرة المتعلقة بالمسيرات الإيرانية دون طيار والصواريخ، من المستحيل استضافة الحدث في حلبة لوسيل الدولية كما كان مخططًا لهذا الشهر.
وكان سباق الـ 1812 كم، الذي كان من المقرر أن يمتد كحد أقصى لعشر ساعات، مقررة أصلاً في الفترة من 26-28 مارس.
ونظرًا لأن التجارب المسبقة (التمهيدية) كانت مقررة في 22-23 مارس، كان لا بد من اتخاذ القرار مبكرًا لأخذ الإجراءات اللوجستية بعين الاعتبار.
وجاء في بيان البطولة: "تم تأجيل سباق قطر 1812 كم، الذي كان من المقرر أن يقام الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لسباقات التحمل 2026 في 26-28 مارس، رسميًا إلى وقت لاحق من العام."
وأضاف البيان: "كانت إدارة البطولة على اتصال مستمر مع الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي والمتطور في الشرق الأوسط. وبالنظر إلى أن سلامة وأمن المشاركين والفرق والجماهير يمثلان أولوية قصوى، فقد تم اتخاذ قرار بتأجيل الحدث الذي كان مقررًا إقامته في 26-28 مارس."
وأردف البيان: "بعد مناقشات إضافية مع زملائنا في حلبة لوسيل الدولية، حيث يُقام السباق، سيتم تحديد موعد جديد لسباق قطر 1812 كم خلال النصف الثاني من الموسم وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب."
رقم 35 فريق ألبين إنديورانس ألباين إيه 424: بول لوب شاتين، فرديناند هابسبورغ، تشارلز ميليسي، رقم 6 بورشه بينسكي موتورسبورت بورشه 963: كيفن إيستر، لورينز فانثور، مات كامبل
الصورة من قبل: JEP / Motorsport Images
يأتي هذا القرار بعد تصاعد دراماتيكي للصراع في منطقة الخليج. بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 1 مارس أن تستمر العمليات القتالية المكثفة لمدة أربعة أسابيع على الأقل، ارتفعت التهديدات الموجهة للأهداف المدنية بشكل كبير.
وفقًا للتقارير، ردت إيران على قتل القائد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين بالنظام بضربات بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة الخليج. وقد استهدفت هذه الهجمات أيضًا البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الفنادق والمطارات.
وبذلك، أصبح سباق قطر أول حدث رياضيّ يُلغى بسبب التصعيد العسكري في منطقة الخليج.
وقد يتم تقصير موسم 2026 بشكل غير متوقع، على أن يكون الافتتاح الجديد للموسم في 19 أبريل مع سباق 6 ساعات إيمولا.
