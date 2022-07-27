دبليو إي سي: بي ام دبليو تعلن برنامجها لموسم 2024 وتبدأ اختبارات "ال ام دي اتش"
أعلنت بي ام دبليو عن عودتها لمنافسات بطولة العالم لسباقات التحمل بدءاً من موسم 2024، وذلك بعد تجارب تمهيدية أكملتها مع سيارتها ضمن فئة "ال ام دي اتش" في إيطاليا يوم الاثنين المنصرم.
الصورة من قبل: بي أم دبليو
الصورة من قبل: بي أم دبليو
الصورة من قبل: بي أم دبليو
الصورة من قبل: بي أم دبليو
الصورة من قبل: بي أم دبليو
الصورة من قبل: بي أم دبليو
الصورة من قبل: بي أم دبليو
بعد أن عبرت عن رغبتها بالعودة إلى قمة منافسات فئات سباق لومان 24 ساعة للمرة الأولى منذ سيارتها المنافسة في 1999، أكدت بي ام دبليو أنها ستتواجد ضمن فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي" بدءاً من 2024، مع سيارتها "بي ام دبليو ام الهجينة في8".
بي أم دبليو أم الهجينة في8
تصوير: بي ام دبليو
شاركت بي ام دبليو لفترة قصيرة في البطولة خلال موسم 2018-2019 مع سيارتها ام8 ضمن فئة "جي تي"، قبل نقل تركيزها بالكامل لمنافسات بطولة "إمسا ويذرتك" للسيارات الرياضية.
حيث قال أندرياس روس مدير قسم رياضة السيارات لدى "بي ام دبليو": "بسبب الجدول الزمني الضيق لفئة ’ال ام دي اتش’، كانت الخطة على الدوام تقتضي التركيز على جانب واحدٍ منذ أول موسم في 2023".
وأكمل: "بالتالي كانت بطولة إمسا تناسبنا بشكل مثالي".
وأردف: "لكن هدفنا على المدى المتوسط هو المنافسة مع بي ام دبليو ام الهجينة في8 للمشاركة في ’دبليو إي سي’ وسباق لومان 24 ساعة".
وستتواصل تجارب السيارة ليومين، حيث أكد المصنّع الألماني إقامة المزيد منها في أوروبا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
بي أم دبليو أم الهجينة في8
تصوير: بي ام دبليو
أحدث الأخبار
دبليو إي سي: بي ام دبليو تعلن برنامجها لموسم 2024 وتبدأ اختبارات "ال ام دي اتش"
أعلنت بي ام دبليو عن عودتها لمنافسات بطولة العالم لسباقات التحمل بدءاً من موسم 2024، وذلك بعد تجارب تمهيدية أكملتها مع سيارتها ضمن فئة "ال ام دي اتش" في إيطاليا يوم الاثنين المنصرم.
دبليو إي سي: ألبين تنجو من الاحتكاك مع تويوتا لتفوز بسباق مونزا الملحمي
أحرزت ألبين فوزها الثاني في هذا الموسم من بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" من بوابة سباق مونزا 6 ساعات بعد نجاتها من حادث متأخّر مع تويوتا، في الوقت الذي عانت فيه بوجو من بداية متعثّرة لسيارتها "9اكس8" لومان هايبركار.
دبليو إي سي: فيراري تكشف النقاب عن سيارتها الخارقة في تجارب فيورانو
أكملت سيارة فيراري الجديدة الخارقة أولى تجاربها على حلبة المصنّع الإيطالي في فيورانو.
بورشه تكشف عن سيارتها 963 "ال ام دي اتش"
سيعود أندريه لوتيرر الفائز بسباق لومان 24 ساعة إلى عالم سباقات السيارات الرياضيّة العام المقبل لقيادة سيارة بورشه الهجينة الجديدة النموذجيّة، والتي حصلت على اسم 963.