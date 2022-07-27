دبليو إي سي: بي ام دبليو تعلن برنامجها لموسم 2024 وتبدأ اختبارات "ال ام دي اتش"

بعد أن عبرت عن رغبتها بالعودة إلى قمة منافسات فئات سباق لومان 24 ساعة للمرة الأولى منذ سيارتها المنافسة في 1999، أكدت بي ام دبليو أنها ستتواجد ضمن فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي" بدءاً من 2024، مع سيارتها "بي ام دبليو ام الهجينة في8".

بي أم دبليو أم الهجينة في8 تصوير: بي ام دبليو

شاركت بي ام دبليو لفترة قصيرة في البطولة خلال موسم 2018-2019 مع سيارتها ام8 ضمن فئة "جي تي"، قبل نقل تركيزها بالكامل لمنافسات بطولة "إمسا ويذرتك" للسيارات الرياضية.

حيث قال أندرياس روس مدير قسم رياضة السيارات لدى "بي ام دبليو": "بسبب الجدول الزمني الضيق لفئة ’ال ام دي اتش’، كانت الخطة على الدوام تقتضي التركيز على جانب واحدٍ منذ أول موسم في 2023".

وأكمل: "بالتالي كانت بطولة إمسا تناسبنا بشكل مثالي".

وأردف: "لكن هدفنا على المدى المتوسط هو المنافسة مع بي ام دبليو ام الهجينة في8 للمشاركة في ’دبليو إي سي’ وسباق لومان 24 ساعة".

وستتواصل تجارب السيارة ليومين، حيث أكد المصنّع الألماني إقامة المزيد منها في أوروبا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بي أم دبليو أم الهجينة في8 تصوير: بي ام دبليو