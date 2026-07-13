تعافت بي إم دبليو من خطأ متأخر لتنتزع الفوز من فيراري في سباق ست ساعات في ساو باولو ضمن بطولة العالم للتحمل، وتعزز آمالها في المنافسة على لقب فئة السيارات الخارقة أو "هايبركارز".

وقاد كيفن ماغنوسن ورافاييلي مارشييلو ودريس فانثور معظم مجريات السباق على متن سيارة بي إم دبليو إم هايبرد رقم 15، ولم يخسروا الصدارة الفعلية إلا في الساعة قبل الأخيرة عندما خرج فانثور عن المسار، ليمنح الأفضلية لسيارة فيراري 499 بي رقم 51 بقيادة جيمس كالادو.

لكن بفضل امتلاكها كمية وقود أكبر، تمكنت سيارة بي إم دبليو رقم 15 من البقاء على الحلبة لفترة أطول، وإكمال توقف أقصر للتزود بالوقود في الساعة الأخيرة، ما سمح لفانثور، الذي أبلغ عبر لاسلكي الفريق بأنه يشعر بالمرض، بالعودة إلى الصدارة.

وفي النهاية، عبر السائق البلجيكي خط النهاية متقدمًا بفارق 2.2 ثانية فقط على سيارة فيراري رقم 51، بعدما لم تهطل الأمطار التي كان كثيرون يتوقعونها، لتحتفل بي إم دبليو بفوزها الثاني خلال ثلاثة سباقات، بعد انتصار الطاقم رقم 20 في إيمولا خلال شهر مايو.

وفي بداية السباق، حافظ ويل ستيفنز على الصدارة من قطب الانطلاق الأول على متن سيارة كاديلاك في-سيريز.آر رقم 12، بينما تقدم كيفن ماغنوسن إلى المركز الثاني أمام سيارة كاديلاك رقم 38 بقيادة إيرل بامبر.

وانتقلت بي إم دبليو إلى الصدارة بعدما خسر فريق جوتا المصنعي، بسيارتيه، الكثير من الوقت خلال الجولة الأولى من التوقفات، إذ أدى تعطل صامولة أحد الإطارات إلى تراجع سيارة كاديلاك رقم 12 بشكل كبير في الترتيب.

وفي المقابل، برزت سيارتا ألبين إيه424 كمنافس جدي لسيارة بي إم دبليو رقم 15، بعدما اتخذ الفريق قرارًا بالتزود بكمية وقود أقل، ما منح فرديناند هابسبورغ وفريديريك ماكوفيتسكي أفضلية على الحلبة أمام

ماغنوسن. وجاء هذا القرار بعد تراجع ماكوفيتسكي من المركز السادس إلى خارج المراكز العشرة الأولى في السيارة رقم 35، بينما اعتمدت السيارة رقم 36 الإستراتيجية نفسها.

ومع ذلك، واصلت سيارة بي إم دبليو رقم 15 تقليص الفارق مع سيارة ألبين رقم 35 خلال الساعات التالية، رغم احتفاظها بأفضلية الصدارة الفعلية، في حين خرجت السيارة رقم 36 من دائرة المنافسة بعد تعرضها لثقب في أحد الإطارات.

وفي الساعة الرابعة، لحق مارشييلو سريعًا بزميل هابسبورغ في الفريق أنطونيو فيليكس دا كوستا، ما أتاح لأليساندرو بيير غيدي، صاحب المركز الثالث على متن سيارة فيراري رقم 51، تقليص الفارق أيضًا.

ولم يتمكن مارشييلو من تجاوز دا كوستا على الحلبة، ولم يتقدم عليه إلا بعد دخول سيارة ألبين إلى منطقة الصيانة، بينما استغل بيير غيدي هذا الصراع ليقترب إلى أقل من ثانيتين منه.

وأثبت ذلك أهميته خلال الجولة التالية من التوقفات، عندما تسلم فانثور قيادة سيارة بي إم دبليو، بينما تولى كالادو قيادة سيارة فيراري بدلًا من زميليهما. وكاد كالادو أن يتعرض لحادث كبير بعدما عانى من انزلاق أمامي عند خروجه من منطقة الصيانة واصطدم بالحاجز، ما أدى إلى التصاق جزء من لوحة إعلانية بالجانب الأمامي الأيسر من سيارة فيراري.

إلا أنه لم يخسر الكثير من الوقت، وعندما خرج فانثور عن المسار في القسم الداخلي الصعب من حلبة إنترلاغوس، لم يحتج كالادو إلى دعوة ثانية لينتزع الصدارة من بي إم دبليو.

لكن سيارة فيراري رقم 51 دخلت إلى منطقة الصيانة قبل ساعة كاملة من نهاية السباق، في حين امتلكت سيارة بي إم دبليو رقم 15 وقودًا يكفي لمواصلة القيادة لما يقارب 12 دقيقة إضافية.

وأتاح ذلك لفانثور العودة إلى الحلبة في الصدارة، متقدمًا بفارق مريح على فيراري كالادو. ورغم أن شارل ميليزي تجاوز فانثور مؤقتًا خلال لفة الخروج من منطقة الصيانة، فإن سيارة ألبين رقم 35 كانت بحاجة إما إلى توقف إضافي للتزود بالوقود أو إلى توفير كبير في استهلاك الوقود للوصول إلى خط النهاية.

وحسم ثقب بطيء في الإطار مصير ألبين، لينجح فانثور وماغنوسن ومارشييلو في تحقيق أول انتصار لهم في فئة السيارات الخارقة على متن سيارة بي إم دبليو رقم 15.

واكتفت سيارة فيراري رقم 51، التي تناوب على قيادتها كالادو وبيير غيدي وأنطونيو جيوفيناتسي، بالمركز الثاني بعد عودة قوية من المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق. واضطر كالادو إلى توفير الوقود خلال الفترة الأخيرة، ما منعه من الضغط على فانثور في معركة الفوز.

أما المركز الثالث فكان من نصيب طاقم سيارة كاديلاك رقم 12، المنطلق من المركز الأول، بقيادة ويل ستيفنز ونورمان ناتو. وبعد التوقف السيئ في منطقة الصيانة، خسرت السيارة مزيدًا من الوقت عندما تلقى ستيفنز عقوبة إضافة خمس ثوانٍ بسبب التسبب في اصطدام مع سيارة من فئة جي تي، كما تعرض ناتو للدوران بعد احتكاك مع سيارة فيراري رقم 83 خلال الساعة الثالثة.

واستعادت سيارة كاديلاك رقم 38 توازنها بعد سلسلة من المشاكل، من بينها عقوبة خمس ثوانٍ بسبب احتكاك، لينهي إيرل بامبر وسيباستيان بورديه وجاك أيتكن السباق في المركز الرابع. وبدّل فريق جوتا موقعي السيارتين قبل 15 دقيقة من النهاية لمنح أيتكن فرصة لمهاجمة فيراري على المركز الثاني، لكنه تراجع مجددًا إلى المركز الرابع بعدما فشل في تقليص الفارق مع كالادو.

وجاءت سيارة فيراري رقم 83 التابعة لفريق إيه إف كورسي، بقيادة روبرت كوبيتسا وييفي يي وفيل هانسون، في المركز الخامس، بعدما استغل كوبيتسا احتكاكًا بين روبن فراينز وأنطونيو فوكو عند مخرج منعطف سينا إس، ليتجاوز السيارتين دفعة واحدة.

وأنهى روبن فراينز وشيلدون فان دير لينده ورينيه راست السباق في المركز السادس على متن سيارة بي إم دبليو رقم 20، بينما تراجعت سيارة فيراري رقم 50 بقيادة أنطونيو فوكو وميغيل مولينا ونيكلاس نيلسن إلى المركز الثامن بعد احتكاك تسبب في دوران فوكو بعكس اتجاه السير. ولا يزال الحكام يحققون في الحادثة.

ومع تراجع سيارة فيراري رقم 50، انتزع توم غامبل المركز السابع على متن أفضل سيارتي أستون مارتن فالكيري، وهي السيارة رقم 007 التي يتقاسم قيادتها مع هاري تينكنيل.

واكتملت المراكز العشرة الأولى بسيارة أستون مارتن رقم 009 بقيادة أليكس ريبيراس وماركو سورينسن، ثم سيارة ألبين رقم 35 بقيادة ميليزي وهابسبورغ ودا كوستا، في ظل عدم ظهور فترة التحييد الكاملة التي كان الفريق الفرنسي يأمل بها.

وبعد أقل من شهر على تحقيق فوزها السادس في سباق لومان، فشلت تويوتا في حصد أي نقطة في ساو باولو. وعانى كاموي كوباياشي ومايك كونواي ونيك دي فريس من نقص السرعة، ليكتفوا بالمركز الثاني عشر على متن سيارة تويوتا تي آر دي10 هايبرد رقم 7، بينما زادت عقوبتان بسبب مخالفات عند الانطلاق وأثناء فترة التحييد الكاملة من معاناتهم. أما سيارة تويوتا رقم 8 بقيادة بريندون هارتلي وسيباستيان بوييمي وريو هيراكاوا، فقد أنهت السباق في المركز السابع عشر والأخير ضمن فئة السيارات الخارقة، بعدما أمضت 12 لفة داخل منطقة الصيانة لإجراء إصلاحات. وكان هارتلي قد تعرض لحادث مع سيارة جينيسيس رقم 17 بقيادة أندريه لوترر خلال الساعة الثانية، ما ألحق أضرارًا كبيرة بنظام التعليق في سيارة تويوتا.

وكان السباق مليئًا بالتحديات أيضًا بالنسبة إلى جينيسيس، الوافدة الجديدة إلى فئة السيارات الخارقة، إذ أنهى بول-لوب شاتان ودانييل خونكاديلا وماتيو جامينيه السباق في المركز الثالث عشر على متن أفضل سيارتي جي إم آر-001، بعد تعرضهم لعقوبة المرور الإجباري عبر منطقة الصيانة بسبب مخالفة خلال فترة التحييد الكاملة.

كورفيت تفوز ضمن فئة إل إم جي تي3

رقم 34 فريق إنتر يوروبول اوريكا07: نيك بول، جان بابتيست سيميناور، لوكا جيوتو الصورة من قبل: Jakob Ebrey

حقق فريق تي إف سبورت فوزه الثاني تواليًا في بطولة العالم للتحمل، بعد انتصاره في لومان الشهر الماضي، لكن سيارة كورفيت زد06 جي تي3.آر رقم 34 بقيادة بيتر ديمبسي وتشارلي إيستوود وصالح يولوج كانت صاحبة المركز الأول هذه المرة.

واعتمد الفريق البريطاني إستراتيجية غير معتادة، إذ بدأ السائق الحاصل على التصنيف الفضي صالح يولوج السباق، وانتزع الصدارة من سيارة لكزس آر سي إف جي تي3 رقم 87 التابعة لفريق إيه إس بي بقيادة رازفان أمبراريسكو خلال الساعة الثانية. ورغم أن السائق البرونزي ديمبسي قضى الجزء الأوسط من السباق وسط السائقين المحترفين، فإن كورفيت رقم 34 حافظت على وجودها في دائرة المنافسة على الصدارة.

كما لعبت إستراتيجية الوقود دورًا حاسمًا، إذ عبر إيستوود خط النهاية متقدمًا بفارق ثماني ثوانٍ على سيارة بي إم دبليو إم4 جي تي3 رقم 69 التابعة لفريق دبليو آر تي، بقيادة دان هاربر وأنتوني ماكنتوش وباركر تومسون.

أما المركز الثالث فكان من نصيب ريتشارد ليتز وريكاردو بيرا وياسر شاهين على متن سيارة بورشه 911 جي تي3 رقم 92 التابعة لفريق مانثي، بعدما نجح ليتز في صد هجمات سيارة فورد موستانغ جي تي3 رقم 88 التابعة لفريق بروتون، بقيادة سائق الفورمولا واحد السابق لوغان سارجنت.

وكانت سيارتا فورد قد تصدرتا السباق في مراحله الأولى، لكنهما تراجعتا لاحقًا، ليكتفي سارجنت وجيانماركو ليفوراتو وستيفانو غاتوسو بالمركز الخامس بعد خسارتهم مركزًا إضافيًا لصالح سيارة بورشه الأخرى بقيادة تيمور بوغوسلافسكي وجيمس كوتينغهام وأيهانجان غوفين في الدقائق الأخيرة.

وكانت سيارة فورد رقم 77 تحتل المركز الثاني في الساعة الأخيرة بقيادة سيب بريولو، لكنها تراجعت سريعًا بسبب تآكل الإطارات، قبل أن تخسر المزيد من الوقت إثر عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة بسبب تجاوز حدود الحلبة.

وذهب المركز الخامس إلى سيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي3 رقم 61 بقيادة مارتن بيري وماكسيم مارتن وروي أندرادي، رغم تعرض أندرادي للدوران بعد احتكاك مع سيارة بي إم دبليو بقيادة شون غيلال في منتصف السباق.

أما سيارة كورفيت رقم 33، متصدرة البطولة بقيادة جوني إدغار وبن كيتينغ ونيكولاس فاروني، فقد أنهت السباق في المركز الثامن بعدما حملت الحد الأقصى من أوزان النجاح إثر فوزها في لومان.