دبليو إي سي: بيرد يعود إلى صفوف فيراري لسباقي لومان وسيبرينغ

سيقود سائق "فيرجن ريسينغ" في الفورمولا إي بيرد بجوار دايفيد ريغون وميغيل مولينا على متن سيارة فيراري رقم 71 في كلا السباقَين، وذلك بعد خسارة مقعده لكامل موسم 2019/2020 في "دبليو إي سي" إثر تضارب عدد من المواعيد مع برنامجه في البطولة الكهربائية.

ومع تأجيل موعد سباق سانيا للفورمولا إي إثر تفشّي وباء كورونا في الصين، فقد باتت الفرصة سانحة للإنكليزي كي يسابق في جولة سيبرينغ إلى جانب لومان.

وتعقيبًا منه على ذلك، صرّح أنطونيللو كوليتا رئيس "فيراري جي تي" لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "سام جزء من عائلتنا وسائق رسمي لفيراري، لكنّه الآن ضمن وضع مختلف. حتّى الآن سيشارك معنا فقط في سيبرينغ ولومان، لكنّ الاتّفاق بيننا مفتوح لسباقات أخرى، مع احترام برنامجه في الفورمولا إي".

كما شدّد كوليتا على أنّه من المبكر للغاية الحديث حول ما إذا كان بيرد سيشارك بشكل كامل في موسم 2020/2021 من "دبليو إي سي"، إذ قال بأنّ لا قرارات سيتمّ اتّخاذها حيال السائقين حتّى فترة الصيف المُقبلة.

جديرٌ بالذكر أنّ بيرد يُعدّ جزءًا من التشكيلة الثابتة لسيارتي فيراري المشاركتين ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" للجولة الختامية من "دبليو إي سي" في لومان في 13/14 يونيو/حُزيران.

حيث سيُجاور من جديد دانييل سيرا كلّا من جايمس كالادو وأليساندرو غويدي على متن السيارة رقم 51 ليُدافعوا عن لقب الفئة في سباق التحمّل الشهير.