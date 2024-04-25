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الشرق الأوسط
دبليو إي سي

دبليو إي سي: بيجو تكشف استراتيجيتها فيما يتعلق بالسائقين وسط تضارب المواعيد مع فورمولا إي

أكدت بيجو أنها لن تقوم باستبدال جان-إريك فيرن أو ستوفيل فاندورن لجولة سبا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، وسط التعارض مع مواعيد جولة الفورمولا إي التي يشاركان فيها.

فريق بيجو

الصورة من قبل: بيجو سبورت

بدلاً من ذلك، أكد المصنع الفرنسي أنه سيشارك بسائقين فقط مع كلتا سيارتيه 9X8 ضمن فئة السيارات الخارقة، في جولة سبا.

ولم تقم بيجو بتسمية أي بديل عن فيرن أو فاندورن اللذين يشاركان مع دي.أس وبينسكي ضمن جولة برلين في الفورمولا إي والتي تتعارض مواعيدها مع جولة سبا في "دبليو إي سي".

وذلك يعني أن نيكو مولر وميكل جنسن سيقودان سيارة بيجو رقم 93 لوحدهما دون سائق ثالث، وكذلك الحال مع السيارة رقم 94 التي سيقودها بول دي ريستا ولويك دوفال.

وجاء التأكيد على قرار بيجو هذا مع نشر لائحة السائقين المشاركين في جولة سبا 6 ساعات يوم 11 مايو.

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بيجو رقم 93: ميكل جنسن، نيكو مولر، جان-إريك فيرن

الصورة من قبل: بيجو

علاوة على ذلك، فإن سائقي جوتا بورشه: نورمان ناتو وآيرون لينكس لامبورغيني: إدواردو مورتارا، سيتغيبان كذلك بسبب الالتزام في الفورمولا إي مع أندريتي وماهيندرا على التوالي.

ولن يتم استبدال ناتو الذي يقود إلى جانب ويل ستيفنز وكالوم إيلوت على متن بورشه رقم 12 وفقاً لما تم تأكيده.

بينما سيقود أندريا كالداريللي بديلاً عن مورتارا مع آيرون لينكس ليقود إلى جانب ميركو بورتولوتي ودانييل كفيات.

سيارة أكوديس أيه.أس.بي لكزس رقم 78: أرنولد روبن، تيمور بوغوسلافسكي، كليفن فان دير ليند

سيارة أكوديس أيه.أس.بي لكزس رقم 78: أرنولد روبن، تيمور بوغوسلافسكي، كليفن فان دير ليند

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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