دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة

غياب الجانح الخلفي في "9X8" السيارة الفرنسية ضمن فئة لومان الخارقة الجديدة، وُصف بأنه "خطوة إبداعية كبيرة" من قبل جان-مارك فينو، رئيس قسم رياضة السيارات ضمن الشركة الأم "ستيلانتيس".

حيث قال على هامش حدث الكشف عن السيارة: "لقد حققنا درجة من الكفاءة الانسيابية تسمح لنا بمثل ذلك".

وأكمل: "لا تسألوني كيف! نحن نريد الإبقاء على الطريقة سراً لأطول وقت ممكن!".

من جهته، قال أوليفييه جانسوني، المدير التقني لبرنامج بيجو في "دبليو إي سي" ضمن مركز العلامة الفرنسية الرياضي قرب باريس: "قوانين فئة سيارات لومان الجديدة وصلت إلى مستوى يضاهي أنظمة الدفع التقليدية".

وتابع: "هذه المرونة الكبيرة في القوانين التقنية الجديدة سمحت لنا بالوصول إلى مستويات جديدة تماماً من الناحية الانسيابية".

واسترسل: "لقد استفاد المصممون والمهندسون في بيجو من هذه الفرصة لتقديم أساليب عمل بعيدة عن المتعارف عليه بهدف إنتاج هذه السيارة للفئة الجديدة كلياً".

من جهته قال ماتياس هوسان مدير التصميم: "بما أن ’9X8’ هي بيجو، فإن النظرة الأولية هي ’أسد يستعدّ للوثوب’، وهو ما يمكن تبيان ملامحه من قمرة القيادة المائلة قليلاً للأمام".

وأكمل: "الخطوط العامة للسيارة تعبّر عن الملامح التصميمية الأساسية للعلامة، بينما يوحي شكلها السلس والمتقد بالديناميكية والقوة".

وتم استيحاء الأرقام "9X8" في اسم السيارة إلى سيارة بيجو 905 ذات محرك 3.5 ليتراً التي فازت بسباق لومان 24 ساعة ضمن الفئة "سي" وتصاميم 908 لمحركات الديزل ذات الشواحن التوربينية ضمن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1".

ولطالما أشارت بيجو في وقت سابق إلى أنّ أولى الأرقام ضمن اسم سيارتها سيبدأ مع "9" في إشارة إلى سياراتها السابقة. بينما يرمز "X" إلى دفع السيارة بكامل عجلاتها، بينما الرقم "8" إلى آخر رقم تم استعماله على طرازات سياراتها التجارية.

وسيغذي سيارة "9X8" الجديدة، محرك من ست أسطوانات بسعة 2.6 ليتراً بشاحن توربيني مزدوج مع وحدة توليد طاقة كهربائية على المحور الأمامي بقوة 200 كيلوواط. ومن المتوقع أن تبدأ أولى مشاركاتها في موعد غير محدد بعد، من موسم 2022 المقبل.

وأعلنت بيجو تشكيلتها من السائقين مع بول دي ريستا، جان إريك فيرن وكيفن ماغنوسن لموسم 2022. لتكملهم إلى ستة مع: لويك دوفال، ميكل جنسن وغوستافو مينيزيز، مع جايمس رويستر كسائق احتياطي.

وتعتبر هذه أول عودة للمصنع الفرنسي إلى عالم سباقات السيارات الرياضية منذ إيقاف برنامجها 908 قبيل إعادة إحياء "دبليو إي سي" في 2012.

تفاصيل سيارة بيجو الخارقة 9X8 1 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت تفاصيل سيارة بيجو الخارقة 9X8 2 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت تفاصيل سيارة بيجو الخارقة 9X8 3 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت تفاصيل سيارة بيجو الخارقة 9X8 4 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت تفاصيل سيارة بيجو الخارقة 9X8 5 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت تفاصيل سيارة بيجو الخارقة 9X8 6 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت سيارة بيجو الخارقة 9X8 7 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت سيارة بيجو الخارقة 9X8 8 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت سيارة بيجو الخارقة 9X8 9 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت سيارة بيجو الخارقة 9X8 10 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت سيارة بيجو الخارقة 9X8 11 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت سيارة بيجو الخارقة 9X8 12 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت شعار سيارة بيجو الخارقة 9X8 13 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت قمرة سيارة بيجو الخارقة 9X8 14 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت قمرة سيارة بيجو الخارقة 9X8 15 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت قمرة سيارة بيجو الخارقة 9X8 16 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت مقود سيارة بيجو الخارقة 9X8 17 / 17 الصورة من قبل: بيجو سبورت