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دبليو إي سي: بيجو تُعلن عودتها إلى لومان مع سيارة خارقة جديدة في 2022

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دبليو إي سي: بيجو تُعلن عودتها إلى لومان مع سيارة خارقة جديدة في 2022
13-11-2019

أعلنت بيجو خططها للعودة إلى منافسات الفئة الأولى في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" وسباق لومان 24 ساعة في 2022 مع برنامجها للسيارات الخارقة.

أصدرت الشركة الأم للعلامة الفرنسية "بي اس أيه" بيانًا موجزًا اليوم الأربعاء توضّح فيه نيّتها المشاركة في كامل موسم 2022/2023 من بطولة "دبليو إي سي" وسباق لومان 24 ساعة الذي حققت الفوز به في ثلاث مناسبات مع سيارة قائمة على نظام هجين.

ومن المتوقّع أن يتمّ الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مشاركة الأسد الفرنسي في 2020، على الرُغم من من أنّ بعض التكهّنات السابقة قد أشارت إلى أنّ كلًا من أوريكا وريبيليون قد تشاركان ضمن ذلك المشروع.

وتعقيبًا على ذلك صرّح جان-مارك فينوت رئيس قسم رياضة السيارات لدى "بي اس أيه" قائلًا: "أنا متحمّس للغاية بفكرة تسخير مهارات وشغف فريقي نحو ذلك المشروع".

وأضاف: "إنّه تحدٍ جديد وأعلم أن خبرائنا سيرتقون لذلك التحدّي مع عرض آخر لإرادتهم تجاه الفوز مع فرق يتمّ تمويلها من قِبَل علامات الشركة الأم، متسلّحين بخبراتهم الطويلة في بطولات فيا الكبيرة وتعطّشهم للفوز".

وقد شاركت بيجو للمرّة الأخيرة في لومان بين بين 2007 و2011 مع سيارتها "908 اتش دي آي فاب" المزوّدة بمحرّكات الديزل، حيث حققت الفوز بنسخة 2009، كما طوّرت نسخة من السيارة بنظام هجين قبل أن تلغي برنامجها في "ال ام بي1" قُبيل انطلاق أوّل موسم من "دبليو إي سي" في 2012.

كما أدار الصانع الفرنسي ظهره إلى عودة محتملة للبطولة في 2017، حيث فضّل التركيز على التزاماته في بطولة العالم للرالي كروس، قبل أن يغادر هذه السلسلة نهاية العالم التالي ويُنهي كذلك برنامجه المصنعي الناجح في رالي داكار بعد نسخة 2018.

هذا وسيمثّل برنامج للسيارات الخارقة من بيجو دفعة كبيرة لمجموعة قوانين فئة "السيارات الخارقة " الجديدة في "دبليو إي سي"، والتي تحظى حتّى الآن فقط بمشاركة كلّ من تويوتا وأستون مارتن اللتين أكدتا التزامهما بالمشاركة في الفئة في موسم 2020/2021.

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