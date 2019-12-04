دبليو إي سي: بيجو تدخل في شراكة مع فريق "ريبيليون" لمشروعها للسيارة الخارقة

يأتي ذلك الإعلان عقب إعلان الأسد الفرنسي الشهر الماضي عودته إلى المنافسات العُليا لسباقات السيارات الرياضية في 2022 مع سيارة ذات محرّك هجين تسعى من خلالها بيجو إلى تحقيق فوزها الرابع بسباق لومان 24 ساعة.

وسيندمج برنامج ريبيليون الحالي في "ال ام بي1" مع قسم عمليات بيجو سبورت القائم في ساتوري بالقُرب من باريس، حيث تمّت إدارة برنامج سيارة "908 اتش دي آي فاب" من 2007 وحتّى انسحاب الصانع الفرنسي من سباقات السيارات الرياضية في أوائل 2012.

ولم يتمّ ذكر شريك ريبيليون الحالي للهيكل أوريكا، والتي تمّ ربط اسمها سابقًا بدور في برنامج بيجو المحتمل للسيارة الخارقة.

وتعقيبًا على ذلك، قال جان-مارك فينوت مدير قسم رياضة السيارات لدى مجموعة "بي اس أيه" المالكة لبيجو: "سينطلق البرنامج في 2022، إذ أننا سعداء للغاية بالتعاون مع أحد الأسماء الكبيرة في سباقات التحمّل".

وأضاف: "خبرة ريبيليون ريسينغ في دبليو إي سي ستمثّل سلاحًا كبيرًا بينما نشكّل أقوى فريق ممكن لبرنامجنا، وقد تعزّز ذلك الطموح عبر فوز الفريق الأخير في شنغهاي".

وتابع: "سيتمّ تقسيم الأدوار تبعًا للكفاءات والوظائف، لكنّنا سنشكّل كيانًا واحدًا يعمل ساتوري".

جديرٌ بالذكر أنّه وبينما لا يُتوقّع أن تطأ مقاتلة بيجو الخارقة أرض الحلبة حتّى موسم 2022/2023، فإنّ ذلك يرفع إمكانية مواصلة ريبيليون في البطولة لما بعد هذا الموسم 2019/2020 في مواجهة المقاتلات الجديدة من تويوتا وأستون مارتن.