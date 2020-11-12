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دبليو إي سي / البحرين 2 / تقرير التجارب

دبليو إي سي: بويمي يتقدّم على كونواي في التجارب الأولى في البحرين

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دبليو إي سي: بويمي يتقدّم على كونواي في التجارب الأولى في البحرين

تصدّرت سيارة تويوتا #8 جدول الأزمنة في التجارب الحرّة الأولى من جولة البحرين الختاميّة لموسم 2020 من بطولة العالم للتحمّل.

سجّل سيباستيان بويمي توقيتًا وقدره 1:43.457 دقيقة بعد فترة العلم الأحمر في الجزء الأوّل من الحصّة الممتدّة لـ 90 دقيقة.

وتفوّق السويسري بقرابة نصف ثانية عن مايك كونواي سائق السيارة الشقيقة #7.

وتحمل السيارة #8 ضريبة سرعة تُقدّر بـ 0.54 ثانية، وجاء زمن بويمي بالرغم من ذلك ليعكس تفوّقه رفقة كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي بالتوجّه إلى سباق السبت الممتدّ لثماني ساعات.

وبالنسبة لفئة "ال.ام.بي2" فقد وضع غيدو فان دير غارد فريق هولندا ريسينغ في الصدارة بدقيقة واحدة و47.955 ثانية وتفوّق على أندري نيغران سائق سينياتيك، بينما أكملت سيارة جوتا سبورت ترتيب الثلاثة الأوائل أمام سيارة يونايتد أوتوسبورتس.

بالنسبة لفئة "جي تي إي برو" فقد انتزعت أستون مارتن الصدارة في الدقائق الأخيرة من عمر الحصّة من خلال سيارتها #97 بقيادة ماكسيم مارتن بتوقيت وقدره 1:56.560 دقيقة، وذلك في ظلّ غياب أليكس لين عنها نهاية هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتواجدت بورشه في المركزين الثاني والثالث وكانت أبطأ بأكثر من نصف ثانية من أستون مارتن.

أمّا أفضل سيارات فيراري فقد كانت أبطأ بثانتيني من صدارة الفئة من خلال جايمس كالادو.

دبليو إي سي: لين سيتغيب عن جولة البحرين بعد إصابته بفيروس كورونا

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