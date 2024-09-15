دبليو إي سي: بورشه تعزز صدارة الترتيب العام بالفوز في فوجي وكارثة تصيب تويوتا

كان الفوز من نصيب بورشه في الجولة ما قبل الختامية لموسم 2024 الجاري في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في فوجي، وباتت قريبة من إحكام القبضة على لقب السائقين.

وأحرز لورون فانتور، أندريه لوتيرر وكيفن الفوز أول فوز للسيارة بورشه رقم 6 منذ جولة قطر الافتتاحية، ليوسّعوا من فارق الصدارة في الترتيب العام إلى 27 نقطة قبل جولة البحرين الختامية شهر نوفمبر.

وجاء ذلك بعد فشل سيارة تويوتا رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، نيك دي فريز ومايك كونواي، بإنهاء السباق بسبب حادثة كوباياشي مع سيارة بينسكي المصنعية الأخرى التي يقودها مات كامبيل، قبل ساعة من نهاية السباق.

وكان تضرر سيارة تويوتا كبيرة لدرجة اضطرار المصنّع للانسحاب من السباق، ما وضع بورشه في موقع قوي لتحقيق أول لقب لها في البطولة منذ 2017.

ورغم أن سيارة فيراري رقم 50 تمكنت من انتزاع الصدارة في الساعة الثالثة مع استراتيجية مختلفة بعض الشيء، لكن لوتيرر نجح بتجاوز نيكلاس نيلسن بعد انتصاف السباق بقليل.

ومن ثم انقسم السباق لقسمين، حيث تم رفع الأعلام الصفراء في الساعة الرابعة ما دفع جميع سيارات المقدمة لاتباع نفس الاستراتيجية.

ومع توقف سيارة لامبورغيني التي يقودها دانييل كفيات في مخرج المنعطف الأخير بسبب مشكلة ميكانيكية، دخلت جميع السيارات تقريباً للحصول على وقفة صيانة مجانية أثناء تطبيق سيارة الأمان الافتراضية، التي تلتها سيارة أمان فعلية.

ومع استئناف السباق كان قد تبقى 90 دقيقة حتى العلم المرقط.

وتصدرت بورشه رقم 6 مع إيستر أمام سيارة بي ام دبليو رقم 15 التي يقودها دريز فانتور، وسيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها ريو هيراكاوا.

وكان إيستر يبتعد شيئاً فشيئاً أمام فانتور لينهي السباق بفارق 16.6 ثانية رغم التأخر في الساعة الأخيرة.

وتم التحقيق في سيارة بورشه رقم 6 لإمكانية وجود خرق في أرقام ضغط الإطارات، لكنها تلقت توبيخاً فقط.

بي ام دبليو رقم 15: دريز فانتور، رافايللو مارسيللو، ماركو فيتمان الصورة من قبل: صور موتورسبورت

المركز الثاني كان من نصيب دريز فانتور، رافايللو مارسيللو وماركو فيتمان، وهي أول منصة تتويج لـ بي أم دبليو في البطولة، وأول منصة تتويج للعلامة البافارية ضمن جميع مشاركاتها في السباقات لموسم 2024.

وكان فيتمان قد بدأ السباق ثالثاً وتفوق على سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي في اللفة الافتتاحية ليقتنص المركز الثاني ويحافظ عليه حتى النهاية.

ألبين حققت المركز الثالث كأول منصة تتويج لها كذلك هذا العام، مع ميك شوماخر، نيكولاس لابيير وماثيو فاكسيفيار.

بينما حققت سيارة بيجو رقم 93 المركز الرابع مع ميكل جنسن، نيكو مولر وجان-إريك فيرن، أمام سيارة جوتا رقم 12 التي يقودها نورمان ناتو، كالوم إيلوت وويل ستيفن، أمام السيارة الشقيقة مع جنسن باتون، أوليفر راسموسن وفيل هانسن.

فيراري تحرز الفوز في فئة إل إم جي تي3، وبورشه تحسم لقب الفئة

فيستا إيه.أف كورسي فيراري رقم 54: توماس فلوهر، فرانشيسكو كاستيلاتشي، دايفيد ريغون الصورة من قبل: صور موتورسبورت

أحرزت فيراري أول فوز لها في فئة "إل إم جي تي3" الجديدة، مع دايفيد ريغون، فرانشيسكو كاستيلاتشي وتوماس فلوهر على متن سيارة إيه.أف كورسي رقم 54.

وحسم ريغون الفوز في تجاوز تم خلال اللفة الأخيرة على سيارة يونايتد أوتوسبورتس مكلارين رقم 59 مع غريغوار سوسي، الذي أنهى خارج مراكز منصة التتويج.

بينما أحرزت سيارة بورشه رقم 92 مع كلاوس باهلر، أليكسندر مالكين وجول سترن المركز الثاني، ليحسموا لقب السائقين.

أما آخر مراكز منصة التتويج فكان من نصيب ماكسيم مارتن، فالنتينو روسي وأحمد الحارثي على متن دبليو آر تي بي أم دبليو رقم 46.

نتيجة السباق