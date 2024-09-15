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تقرير السباق
دبليو إي سي فوجي

دبليو إي سي: بورشه تعزز صدارة الترتيب العام بالفوز في فوجي وكارثة تصيب تويوتا

أحرزت بورشه الفوز في جولة فوجي، بينما واجهت تويوتا سباقاً كارثياً على أرض الموطن.

بورشه بينسكي رقم 6: كيفن إيستر، أندريه لوتيرر، لورون فانتور

بورشه بينسكي رقم 6: كيفن إيستر، أندريه لوتيرر، لورون فانتور

الصورة من قبل: جي إي بي صور لات

كان الفوز من نصيب بورشه في الجولة ما قبل الختامية لموسم 2024 الجاري في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في فوجي، وباتت قريبة من إحكام القبضة على لقب السائقين.

وأحرز لورون فانتور، أندريه لوتيرر وكيفن الفوز أول فوز للسيارة بورشه رقم 6 منذ جولة قطر الافتتاحية، ليوسّعوا من فارق الصدارة في الترتيب العام إلى 27 نقطة قبل جولة البحرين الختامية شهر نوفمبر.

وجاء ذلك بعد فشل سيارة تويوتا رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، نيك دي فريز ومايك كونواي، بإنهاء السباق بسبب حادثة كوباياشي مع سيارة بينسكي المصنعية الأخرى التي يقودها مات كامبيل، قبل ساعة من نهاية السباق.

وكان تضرر سيارة تويوتا كبيرة لدرجة اضطرار المصنّع للانسحاب من السباق، ما وضع بورشه في موقع قوي لتحقيق أول لقب لها في البطولة منذ 2017.

ورغم أن سيارة فيراري رقم 50 تمكنت من انتزاع الصدارة في الساعة الثالثة مع استراتيجية مختلفة بعض الشيء، لكن لوتيرر نجح بتجاوز نيكلاس نيلسن بعد انتصاف السباق بقليل.

ومن ثم انقسم السباق لقسمين، حيث تم رفع الأعلام الصفراء في الساعة الرابعة ما دفع جميع سيارات المقدمة لاتباع نفس الاستراتيجية.

ومع توقف سيارة لامبورغيني التي يقودها دانييل كفيات في مخرج المنعطف الأخير بسبب مشكلة ميكانيكية، دخلت جميع السيارات تقريباً للحصول على وقفة صيانة مجانية أثناء تطبيق سيارة الأمان الافتراضية، التي تلتها سيارة أمان فعلية.

ومع استئناف السباق كان قد تبقى 90 دقيقة حتى العلم المرقط.

وتصدرت بورشه رقم 6 مع إيستر أمام سيارة بي ام دبليو رقم 15 التي يقودها دريز فانتور، وسيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها ريو هيراكاوا.

وكان إيستر يبتعد شيئاً فشيئاً أمام فانتور لينهي السباق بفارق 16.6 ثانية رغم التأخر في الساعة الأخيرة.

وتم التحقيق في سيارة بورشه رقم 6 لإمكانية وجود خرق في أرقام ضغط الإطارات، لكنها تلقت توبيخاً فقط.

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بي ام دبليو رقم 15: دريز فانتور، رافايللو مارسيللو، ماركو فيتمان

بي ام دبليو رقم 15: دريز فانتور، رافايللو مارسيللو، ماركو فيتمان

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

المركز الثاني كان من نصيب دريز فانتور، رافايللو مارسيللو وماركو فيتمان، وهي أول منصة تتويج لـ بي أم دبليو في البطولة، وأول منصة تتويج للعلامة البافارية ضمن جميع مشاركاتها في السباقات لموسم 2024.

وكان فيتمان قد بدأ السباق ثالثاً وتفوق على سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي في اللفة الافتتاحية ليقتنص المركز الثاني ويحافظ عليه حتى النهاية.

ألبين حققت المركز الثالث كأول منصة تتويج لها كذلك هذا العام، مع ميك شوماخر، نيكولاس لابيير وماثيو فاكسيفيار.

بينما حققت سيارة بيجو رقم 93 المركز الرابع مع ميكل جنسن، نيكو مولر وجان-إريك فيرن، أمام سيارة جوتا رقم 12 التي يقودها نورمان ناتو، كالوم إيلوت وويل ستيفن، أمام السيارة الشقيقة مع جنسن باتون، أوليفر راسموسن وفيل هانسن.

فيراري تحرز الفوز في فئة إل إم جي تي3، وبورشه تحسم لقب الفئة

فيستا إيه.أف كورسي فيراري رقم 54: توماس فلوهر، فرانشيسكو كاستيلاتشي، دايفيد ريغون

فيستا إيه.أف كورسي فيراري رقم 54: توماس فلوهر، فرانشيسكو كاستيلاتشي، دايفيد ريغون

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

أحرزت فيراري أول فوز لها في فئة "إل إم جي تي3" الجديدة، مع دايفيد ريغون، فرانشيسكو كاستيلاتشي وتوماس فلوهر على متن سيارة إيه.أف كورسي رقم 54.

وحسم ريغون الفوز في تجاوز تم خلال اللفة الأخيرة على سيارة يونايتد أوتوسبورتس مكلارين رقم 59 مع غريغوار سوسي، الذي أنهى خارج مراكز منصة التتويج.

بينما أحرزت سيارة بورشه رقم 92 مع كلاوس باهلر، أليكسندر مالكين وجول سترن المركز الثاني، ليحسموا لقب السائقين.

أما آخر مراكز منصة التتويج فكان من نصيب ماكسيم مارتن، فالنتينو روسي وأحمد الحارثي على متن دبليو آر تي بي أم دبليو رقم 46.

نتيجة السباق

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز الفريق # السائقون السيارة عدد اللفات التوقيت الفاصل منصات الصيانة الانسحاب النقاط
1
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France ك. إستر Germany أ. لوتيرر Belgium ل. فانتور Porsche 963 213

-

   5    
2
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium د. فانثور Italy ر. مارشيللو Germany م. فيتمان BMW M Hybrid V8 213

+16.601

16.601

 16.601 6    
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France ن. لابيير Germany م. شوماخر France م. فاكسيفيار Alpine A424 213

+42.321

42.321

 25.720 7    
4
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark م. جنسن Switzerland ن. مولر France ج. فيرن Peugeot 9X8 2024 213

+45.846

45.846

 3.525 7    
5
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom و. ستيفنز United Kingdom ك. إلوت France ن. ناتو Porsche 963 213

+49.689

49.689

 3.843 6    
6
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom ج. باتون United Kingdom ف. هانسون Denmark أ. راسموسين Porsche 963 213

+51.916

51.916

 2.227 6    
7
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France ج. غونون Austria ف. هابسبورغ France ت. ميليسي Alpine A424 213

+54.316

54.316

 2.400 7    
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom ب. دي ريستا France ل. دوفال Belgium س. فاندورن Peugeot 9X8 2024 213

+54.324

54.324

 0.008 6    
9
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy أ. فوكو Spain م. Denmark ن. نيلسن Ferrari 499P 213

+57.874

57.874

 3.550 6    
10
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
8 Switzerland س. بويمي New Zealand ب. هارتلي Japan ر. هيراكاوا Toyota GR010 - Hybrid 213

+58.879

58.879

 1.005 7    
11
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
99 United Kingdom ه. تينكنيل Switzerland ن. ياني France ج. أندلاور Porsche 963 212

+1 Lap

47.009

 1 Lap 8    
12
آي اف كورس HYPERCAR
83 Poland ر. كوبتسا Israel ر. شوارتزمان China ي. يافي Ferrari 499P 211

2 laps

   10    
13
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland ت. فلوهر Italy ف. كاستيلاتشي Italy د. ريغون Ferrari 296 GT3 194

19 laps

   7    
14
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria ك. باخلر 		Porsche 911 GT3 R 194

+19 Laps

22.304

 22.304 6    
15
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom أ. الحارثي Italy ف. روسي Belgium م. مارتن BMW M4 GT3 194

+19 Laps

25.590

 3.286 6    
16
تي أف سبورت LMGT3
81
T. Van
Portugal ر. أندرادا Ireland ت. إيستوود 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 194

+19 Laps

27.537

 1.947 7    
17
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium س. بوفي Switzerland ر. فراي Denmark م. جاتنج Lamborghini Huracan GT3 Evo2 194

+19 Laps

31.531

 3.994 7    
18
Vista AF Corse LMGT3
55 France ف. هيريو France س. مانن Italy أ. روفيرا Ferrari 296 GT3 194

+19 Laps

38.535

 7.004 9    
19
D'Station Racing LMGT3
777 France ك. ماتيو
E. Bastard
Denmark م. سورنسن 		Aston Martin Vantage AMR GT3 194

+19 Laps

44.291

 5.756 7    
20
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
59 ج. كوتينغام ن. كوستا Switzerland ج. سوسي McLaren 720S GT3 Evo 194

+19 Laps

44.516

 0.225 7    
21
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom ا. جيمس Italy د. مانسينيلي Spain أ. ريبيراس Aston Martin Vantage AMR GT3 194

+19 Laps

48.371

 3.855 7    
22
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia ش. غيلايل Brazil أ. فارفوس 		BMW M4 GT3 194

+19 Laps

54.845

 6.474 6    
23
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Austria ك. شميد South Africa ك. فان دير لينده 		Lexus RC F GT3 194

+19 Laps

1:02.513

 7.668 6    
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
T. Kimura
E. Masson
Argentina خ. 		Lexus RC F GT3 194

+19 Laps

1:08.575

 6.062 8    
25
IRON LYNX LMGT3
60 Italy ك. سكيافوني Italy م. كريسوني
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 193

20 laps

   8    
26
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria ر. ليتز 		Porsche 911 GT3 R 193

+20 Laps

35.271

 35.271 8    
27
بروتون كومبيتيشن LMGT3
77 United States ر. هاردويك Canada ز. روبيشون United Kingdom ب. باركر Ford Mustang GT3 193

+20 Laps

46.256

 10.985 7    
28
بروتون كومبيتيشن LMGT3
88 Germany ك. رييد
M. Pedersen
Norway د. أولسن 		Ford Mustang GT3 192

21 laps

   8    
29
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
95 United Kingdom ج. كايجيل Chile ن. بينو Japan م. ساتو McLaren 720S GT3 Evo 191

22 laps

   8    
30
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy أ. United Kingdom ج. كالادو Italy أ. جيوفينازي Ferrari 499P 168

45 laps

   7 الانسحاب  
31
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
7 United Kingdom م. Japan ك. كوباياتشي Netherlands ن. دي فريز Toyota GR010 - Hybrid 163

50 laps

   7 الانسحاب  
32
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa ش. فان دير ليند Netherlands ر. فرينز Germany ر. راست BMW M Hybrid V8 202

11 laps

   7 الانسحاب  
33
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand إ. بامبر United Kingdom أ. لين Cadillac V-Series.R 193

20 laps

   7 الانسحاب  
34
تي أف سبورت LMGT3
82 Japan ه. كويزومي
S. Baud
Spain د. جونكاديلا 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 164

49 laps

   9 الانسحاب  
35
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia م. Denmark م. كريستنسن France ف. ماكويسكي Porsche 963 163

50 laps

   7 الانسحاب  
36
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy م. بورتولوتي Switzerland إ. مورتارا Russian Federation د. كفيات Lamborghini SC63 146

67 laps

   4 الانسحاب  
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