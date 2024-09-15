دبليو إي سي: بورشه تعزز صدارة الترتيب العام بالفوز في فوجي وكارثة تصيب تويوتا
أحرزت بورشه الفوز في جولة فوجي، بينما واجهت تويوتا سباقاً كارثياً على أرض الموطن.
بورشه بينسكي رقم 6: كيفن إيستر، أندريه لوتيرر، لورون فانتور
الصورة من قبل: جي إي بي صور لات
كان الفوز من نصيب بورشه في الجولة ما قبل الختامية لموسم 2024 الجاري في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في فوجي، وباتت قريبة من إحكام القبضة على لقب السائقين.
وأحرز لورون فانتور، أندريه لوتيرر وكيفن الفوز أول فوز للسيارة بورشه رقم 6 منذ جولة قطر الافتتاحية، ليوسّعوا من فارق الصدارة في الترتيب العام إلى 27 نقطة قبل جولة البحرين الختامية شهر نوفمبر.
وجاء ذلك بعد فشل سيارة تويوتا رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، نيك دي فريز ومايك كونواي، بإنهاء السباق بسبب حادثة كوباياشي مع سيارة بينسكي المصنعية الأخرى التي يقودها مات كامبيل، قبل ساعة من نهاية السباق.
وكان تضرر سيارة تويوتا كبيرة لدرجة اضطرار المصنّع للانسحاب من السباق، ما وضع بورشه في موقع قوي لتحقيق أول لقب لها في البطولة منذ 2017.
ورغم أن سيارة فيراري رقم 50 تمكنت من انتزاع الصدارة في الساعة الثالثة مع استراتيجية مختلفة بعض الشيء، لكن لوتيرر نجح بتجاوز نيكلاس نيلسن بعد انتصاف السباق بقليل.
ومن ثم انقسم السباق لقسمين، حيث تم رفع الأعلام الصفراء في الساعة الرابعة ما دفع جميع سيارات المقدمة لاتباع نفس الاستراتيجية.
ومع توقف سيارة لامبورغيني التي يقودها دانييل كفيات في مخرج المنعطف الأخير بسبب مشكلة ميكانيكية، دخلت جميع السيارات تقريباً للحصول على وقفة صيانة مجانية أثناء تطبيق سيارة الأمان الافتراضية، التي تلتها سيارة أمان فعلية.
ومع استئناف السباق كان قد تبقى 90 دقيقة حتى العلم المرقط.
وتصدرت بورشه رقم 6 مع إيستر أمام سيارة بي ام دبليو رقم 15 التي يقودها دريز فانتور، وسيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها ريو هيراكاوا.
وكان إيستر يبتعد شيئاً فشيئاً أمام فانتور لينهي السباق بفارق 16.6 ثانية رغم التأخر في الساعة الأخيرة.
وتم التحقيق في سيارة بورشه رقم 6 لإمكانية وجود خرق في أرقام ضغط الإطارات، لكنها تلقت توبيخاً فقط.
بي ام دبليو رقم 15: دريز فانتور، رافايللو مارسيللو، ماركو فيتمان
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
المركز الثاني كان من نصيب دريز فانتور، رافايللو مارسيللو وماركو فيتمان، وهي أول منصة تتويج لـ بي أم دبليو في البطولة، وأول منصة تتويج للعلامة البافارية ضمن جميع مشاركاتها في السباقات لموسم 2024.
وكان فيتمان قد بدأ السباق ثالثاً وتفوق على سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي في اللفة الافتتاحية ليقتنص المركز الثاني ويحافظ عليه حتى النهاية.
ألبين حققت المركز الثالث كأول منصة تتويج لها كذلك هذا العام، مع ميك شوماخر، نيكولاس لابيير وماثيو فاكسيفيار.
بينما حققت سيارة بيجو رقم 93 المركز الرابع مع ميكل جنسن، نيكو مولر وجان-إريك فيرن، أمام سيارة جوتا رقم 12 التي يقودها نورمان ناتو، كالوم إيلوت وويل ستيفن، أمام السيارة الشقيقة مع جنسن باتون، أوليفر راسموسن وفيل هانسن.
فيراري تحرز الفوز في فئة إل إم جي تي3، وبورشه تحسم لقب الفئة
فيستا إيه.أف كورسي فيراري رقم 54: توماس فلوهر، فرانشيسكو كاستيلاتشي، دايفيد ريغون
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
أحرزت فيراري أول فوز لها في فئة "إل إم جي تي3" الجديدة، مع دايفيد ريغون، فرانشيسكو كاستيلاتشي وتوماس فلوهر على متن سيارة إيه.أف كورسي رقم 54.
وحسم ريغون الفوز في تجاوز تم خلال اللفة الأخيرة على سيارة يونايتد أوتوسبورتس مكلارين رقم 59 مع غريغوار سوسي، الذي أنهى خارج مراكز منصة التتويج.
بينما أحرزت سيارة بورشه رقم 92 مع كلاوس باهلر، أليكسندر مالكين وجول سترن المركز الثاني، ليحسموا لقب السائقين.
أما آخر مراكز منصة التتويج فكان من نصيب ماكسيم مارتن، فالنتينو روسي وأحمد الحارثي على متن دبليو آر تي بي أم دبليو رقم 46.
نتيجة السباق
|
1-
2
|المركز
|الفريق
|#
|السائقون
|السيارة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|منصات الصيانة
|الانسحاب
|النقاط
|1
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|ك. إستر أ. لوتيرر ل. فانتور
|Porsche 963
|213
|
-
|5
|2
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|د. فانثور ر. مارشيللو م. فيتمان
|BMW M Hybrid V8
|213
|
+16.601
16.601
|16.601
|6
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|ن. لابيير م. شوماخر م. فاكسيفيار
|Alpine A424
|213
|
+42.321
42.321
|25.720
|7
|4
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|م. جنسن ن. مولر ج. فيرن
|Peugeot 9X8 2024
|213
|
+45.846
45.846
|3.525
|7
|5
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|و. ستيفنز ك. إلوت ن. ناتو
|Porsche 963
|213
|
+49.689
49.689
|3.843
|6
|6
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|ج. باتون ف. هانسون أ. راسموسين
|Porsche 963
|213
|
+51.916
51.916
|2.227
|6
|7
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|ج. غونون ف. هابسبورغ ت. ميليسي
|Alpine A424
|213
|
+54.316
54.316
|2.400
|7
|8
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|ب. دي ريستا ل. دوفال س. فاندورن
|Peugeot 9X8 2024
|213
|
+54.324
54.324
|0.008
|6
|9
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|أ. فوكو م. ن. نيلسن
|Ferrari 499P
|213
|
+57.874
57.874
|3.550
|6
|10
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|8
|س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|213
|
+58.879
58.879
|1.005
|7
|11
|
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
|99
|ه. تينكنيل ن. ياني ج. أندلاور
|Porsche 963
|212
|
+1 Lap
47.009
|1 Lap
|8
|12
|
آي اف كورس HYPERCAR
|83
|ر. كوبتسا ر. شوارتزمان ي. يافي
|Ferrari 499P
|211
|
2 laps
|10
|13
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|ت. فلوهر ف. كاستيلاتشي د. ريغون
|Ferrari 296 GT3
|194
|
19 laps
|7
|14
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. Sturmك. باخلر
|Porsche 911 GT3 R
|194
|
+19 Laps
22.304
|22.304
|6
|15
|
TEAM WRT LMGT3
|46
|أ. الحارثي ف. روسي م. مارتن
|BMW M4 GT3
|194
|
+19 Laps
25.590
|3.286
|6
|16
|
تي أف سبورت LMGT3
|81
|
T. Vanر. أندرادا ت. إيستوود
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|194
|
+19 Laps
27.537
|1.947
|7
|17
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|س. بوفي ر. فراي م. جاتنج
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|194
|
+19 Laps
31.531
|3.994
|7
|18
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|ف. هيريو س. مانن أ. روفيرا
|Ferrari 296 GT3
|194
|
+19 Laps
38.535
|7.004
|9
|19
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| ك. ماتيو
E. Bastardم. سورنسن
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|194
|
+19 Laps
44.291
|5.756
|7
|20
|
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
|59
|ج. كوتينغام ن. كوستا ج. سوسي
|McLaren 720S GT3 Evo
|194
|
+19 Laps
44.516
|0.225
|7
|21
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|ا. جيمس د. مانسينيلي أ. ريبيراس
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|194
|
+19 Laps
48.371
|3.855
|7
|22
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. Leungش. غيلايل أ. فارفوس
|BMW M4 GT3
|194
|
+19 Laps
54.845
|6.474
|6
|23
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. Robinك. شميد ك. فان دير لينده
|Lexus RC F GT3
|194
|
+19 Laps
1:02.513
|7.668
|6
|24
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
T. Kimura
E. Massonخ.
|Lexus RC F GT3
|194
|
+19 Laps
1:08.575
|6.062
|8
|25
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| ك. سكيافوني م. كريسوني
F. Perera
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|193
|
20 laps
|8
|26
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. Schuringر. ليتز
|Porsche 911 GT3 R
|193
|
+20 Laps
35.271
|35.271
|8
|27
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|77
|ر. هاردويك ز. روبيشون ب. باركر
|Ford Mustang GT3
|193
|
+20 Laps
46.256
|10.985
|7
|28
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|88
| ك. رييد
M. Pedersenد. أولسن
|Ford Mustang GT3
|192
|
21 laps
|8
|29
|
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
|95
|ج. كايجيل ن. بينو م. ساتو
|McLaren 720S GT3 Evo
|191
|
22 laps
|8
|30
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي
|Ferrari 499P
|168
|
45 laps
|7
|الانسحاب
|31
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|7
|م. ك. كوباياتشي ن. دي فريز
|Toyota GR010 - Hybrid
|163
|
50 laps
|7
|الانسحاب
|32
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|ش. فان دير ليند ر. فرينز ر. راست
|BMW M Hybrid V8
|202
|
11 laps
|7
|الانسحاب
|33
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|إ. بامبر أ. لين
|Cadillac V-Series.R
|193
|
20 laps
|7
|الانسحاب
|34
|
تي أف سبورت LMGT3
|82
| ه. كويزومي
S. Baudد. جونكاديلا
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|164
|
49 laps
|9
|الانسحاب
|35
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|م. م. كريستنسن ف. ماكويسكي
|Porsche 963
|163
|
50 laps
|7
|الانسحاب
|36
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|63
|م. بورتولوتي إ. مورتارا د. كفيات
|Lamborghini SC63
|146
|
67 laps
|4
|الانسحاب
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