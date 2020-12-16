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دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: بورشه تشارك ضمن فئة "أل.أم.دي.أتش" وسباق لومان وبطولة "إمسا" في 2023

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ستعود بورشه إلى سباق لومان 24 ساعة مع سيارة ضمن فئة "أل.أم.دي.أتش" في 2023، حيث ستشارك في بطولتي "دبليو إي سي" و"إمسا" ويذر تيك لسباقات السيارات الرياضية.

تلقت العلامة الألمانية الموافقة من قبل مجلس الإدارة على تطوير سيارة لفئة "أل.أم.دي.أتش"، إذ كان يتم تقييم إمكانية المشاركة منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وأكد باسكال زورليندن رئيس قسم التصنيع لسباقات السيارات، أن العلامة الألمانية تنوي العودة إلى كلتا البطولتين بمشاركة كاملة، بدءاً من سباق دايتونا 24 ساعة 2023.

وذلك يعني أن غياب بورشه عن قمة منافسات سباقات السيارات الرياضية الذي استمرّ خمس سنوات منذ نهاية موسم 2017، سينتهي.

وتاتي هذه الأخبار على خلفية إعلان أودي أنها كذلك تطوّر سيارة لفئة "أل.أم.دي.أتش" ما يرفع عدد المصنعين الكامل المشاركين في سباق لومان 24 ساعة 2023 إلى أربعة، مع تويوتا، وبيجو اللتين ستشاركان ضمن فئة سيارات لومان الخارقة.

وأكدت بورشه أن قوانين الفئة الجديدة تبدو مغرية للمشاركة في قمة منافسات السيارات الرياضية.

بورشه أل.أم.دي.أتش

بورشه أل.أم.دي.أتش

تصوير: بورشه

وتأتي هذه المشاركة لتعزز من صورة بورشه في تقديم سيارات ضمن جميع النواحي: كهربائية، هجينة أو مزودة بمحركات احتراق داخيلة تقليدية.

بالمقابل، أكدت بورشه أنّ الخطوط التقنية العريضة للمقاتلة القادمة لم تتحدد بالكامل بعد.

إذ سيتوجب عليها الاختيار بين أربعة مصنعين للهياكل: أوريكا، ليجييه، دالارا ومالتيماتيك، بحيث يتلاءم جيداً مع محركها.

ولم تكشف بورشه بعد إن كانت ستشارك بفريق مصنعيّ كامل، أو مع فرق زبونة، أو الاثنين.

بورشه أل.أم.دي.أتش

بورشه أل.أم.دي.أتش

تصوير: بورشه

لكن هناك تلميحات قوية بأن الصانع الألماني سيوفر سياراته للبيع، مع مقارنات لطرازات بورشه 956 - 962 في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

"نحن نرى أن سيارات ’أل.أم.دي.أتش’ مثيرة جداً للاهتمام للفرق الزبونة لناحية التكاليف. لو نظرنا إلى الثمانينات والتسعينات، لوجدنا قصص نجاح طويلة مع فرق زبونة ضمن مثل هذه الفئات" قال زورليندن.

واختتم: "حتى كفريق مصنعي، إن فاز فريق زبون، فإن ذلك فوز للعلامة ككل".

يشار إلى أن بورشه لم تحدد موعداً ثابتاً لأولى مشاركاتها في الفئة بعد.

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