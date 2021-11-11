دبليو إي سي: بورشه تسحب اعتراضها على قرار الحكام في حادثة سباق البحرين الختامي

أشارت بورشه سابقاً إلى نيتها في متابعة القضية ضمن محكمة الاستئناف الدولية، لكنها كشفت لاحقاً عبر قنوات التواصل الاجتماعي أنها تراجعت عن قرارها.

وضمن تغريدة على منصة تويتر، شرحت بورشه أنها كانت "تنوي المواصلة والمعاينة الكاملة لجميع الظروف والحقائق بشكل عام، وكذلك النواحي القانونية".

لكن وبعد "التحليل المعمق للوضع، ونصيحة من مجلس استشاري، قررت عدم متابعة المسألة قضائياً".

ويعني هذا القرار أن اللقب بات من نصيب جايمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي، ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، بينما حسمت فيراري اللقب.

وكانت بورشه قد تقدمت باعتراض على الحادثة التي جمعت سيارة فيراري مع سيارتها رقم 92 التي يقودها مايكل كريستنسن خلال المعركة على صدارة الفئة.

وانزلقت سيارة كريستنسن التي يتشاركها مع كيفن إيستر ونيل ياني، وسرعان ما أمر مدير السباق بيير غويدي بأن يعيد المركز إلى منافسه، لكن كريستنسن رفض ذلك وتوجه إلى خط الحظائر كما كان مخططًا بينما أبطأ سائق فيراري على خط البداية النهاية.

وقد دخل بيير غويدي خط الحظائر كذلك، لكنه عاد في الصدارة بفارق 1.9 ثانية وقام بتوسيعه إلى 3.2 ثانية مع نهاية السباق.

بورشه رقم 92: كيفن إيستر، بورشه تصوير: صور موتورسبورت