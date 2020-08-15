أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
التجارب التأهيليّة خلال
01 ساعات
:
39 دقيقة
:
03 ثانية
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
التجارب الحرّة الرابعة خلال
00 ساعات
:
09 دقيقة
:
03 ثانية
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 5
12 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 6
13 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
06 أغسطس
Canceled
آر
دبليو آر سي
رالي نيوزيلندا
03 سبتمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو إي سي / سبا-فرانكورشان / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: بورشه تستعيد قطب الانطلاق الأول في سبا

المشاركات
التعليقات
دبليو إي سي: بورشه تستعيد قطب الانطلاق الأول في سبا
15-08-2020

تمت إعادة قطب الانطلاق الأول لسائقي بورشه كيفن إيستر ومايكل كريستنسن، ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" في تصفيات سبا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

خسرت بورشه قطب الانطلاق الأول عندما تمّ حذف زمن لفة إيستر نظراً لخرق حدود المسار خلال أفضل لفاته على الحلبة.

لكن، تمت مراجعة هذا القرار بعد مشاهدة الحكام للإعادة.

ونظراً لأن لفة إيستر الوحيدة كانت أفضل لفاته خلال السعي لقطب الانطلاق الأول على متن سيارته بورشه رقم 92، فقد خسر الفريق الزمن ليتراجع إلى آخر ترتيب الانطلاقة.

ونتيجة لذلك، ورثت أستون مارتن المركز الأول مع ماكسيم مارتين وأليكس لين أمام السيارة الشقيقة، لكنها عادت إلى الثاني بعد استرجاع زمن إيستر.

يشار إلى أن زمن لفة جيانماريا بروني سائق سيارة بورشه الشقيقة قد استُعيد كذلك، لكن لم يؤثر ذلك على ترتيب الانطلاقة.

وسينطلق بروني وزميله ريتشارد ليتز من المركز الرابع أمام سيارتي فيراري.

كما تمت إعادة أزمنة سائقي "جي تي إي الهواة"، ماتيو كايرولي وصالح يولوك لسيارتي "بروجكت 1 بورشه" و"تي.أف سبورت أستون" على التوالي، لكن لم يغير ذلك من ترتيب الانطلاقة.

اقرأ أيضاً:

دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول في سبا

المقال السابق

دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول في سبا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو إي سي
الحدث سبا-فرانكورشان
قائمة السائقين كيفن إستر , مايكل كريستنسن
قائمة الفرق فريق مانثي

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب
16د

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

فرق الفورمولا واحد توافق على حظر التجارب في الحلبات الجديدة لروزنامة 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
54د

فرق الفورمولا واحد توافق على حظر التجارب في الحلبات الجديدة لروزنامة 2020

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
21د

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون

مدير رينو "بالكاد يتنفّس" في ظلّ مشاركة ألونسو في إنديانابوليس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدير رينو "بالكاد يتنفّس" في ظلّ مشاركة ألونسو في إنديانابوليس

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021

وولف ما يزال يقيّم دوره المستقبلي مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف ما يزال يقيّم دوره المستقبلي مع مرسيدس

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"

شرحٌ لأبرز تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2019
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

شرحٌ لأبرز تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2019

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: بورشه تستعيد قطب الانطلاق الأول في سبا
WEC دبليو إي سي / أخبار عاجلة
30د

دبليو إي سي: بورشه تستعيد قطب الانطلاق الأول في سبا

دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول في سبا
الفيديو بالداخل
WEC دبليو إي سي / تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول في سبا

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020
LM24 لومان / أخبار عاجلة

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020

"دبليو إي سي" تعلن أوزان التثقيل الإضافية لجولة سبا
WEC دبليو إي سي / أخبار عاجلة

"دبليو إي سي" تعلن أوزان التثقيل الإضافية لجولة سبا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

16د
2
موتو جي بي

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021

3
فورمولا 1

وولف ما يزال يقيّم دوره المستقبلي مع مرسيدس

4
فورمولا 1

"فيا" بصدد حظر "الهندسة العكسية" لنسخ السيارات المنافسة في 2021

5
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد توافق على حظر التجارب في الحلبات الجديدة لروزنامة 2020

54د

أحدث ملفات الفيديو

ملخص التجارب التأهيلية لجولة سبا في 03:10
دبليو إي سي

ملخص التجارب التأهيلية لجولة سبا في "دبليو إي سي"

مقابلة مع جيرار نيفو في سلسلة ThinkingForward# 01:00:30
دبليو إي سي

مقابلة مع جيرار نيفو في سلسلة ThinkingForward#

إنجازات بورشه في رياضة السيارات لعام 2019 02:25
دبليو إي سي

إنجازات بورشه في رياضة السيارات لعام 2019

تاريخ بورشه في رياضة السيارات: 2018 02:05
دبليو إي سي

تاريخ بورشه في رياضة السيارات: 2018

أهم مجريات سباق أوستن 6 ساعات 03:07
دبليو إي سي

أهم مجريات سباق أوستن 6 ساعات

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: بورشه تستعيد قطب الانطلاق الأول في سبا
WEC

دبليو إي سي: بورشه تستعيد قطب الانطلاق الأول في سبا

دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول في سبا
WEC

دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول في سبا

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020
LM24

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020

"دبليو إي سي" تعلن أوزان التثقيل الإضافية لجولة سبا
WEC

"دبليو إي سي" تعلن أوزان التثقيل الإضافية لجولة سبا

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة
eSpt

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.