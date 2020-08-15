دبليو إي سي: بورشه تستعيد قطب الانطلاق الأول في سبا

خسرت بورشه قطب الانطلاق الأول عندما تمّ حذف زمن لفة إيستر نظراً لخرق حدود المسار خلال أفضل لفاته على الحلبة.

لكن، تمت مراجعة هذا القرار بعد مشاهدة الحكام للإعادة.

ونظراً لأن لفة إيستر الوحيدة كانت أفضل لفاته خلال السعي لقطب الانطلاق الأول على متن سيارته بورشه رقم 92، فقد خسر الفريق الزمن ليتراجع إلى آخر ترتيب الانطلاقة.

ونتيجة لذلك، ورثت أستون مارتن المركز الأول مع ماكسيم مارتين وأليكس لين أمام السيارة الشقيقة، لكنها عادت إلى الثاني بعد استرجاع زمن إيستر.

يشار إلى أن زمن لفة جيانماريا بروني سائق سيارة بورشه الشقيقة قد استُعيد كذلك، لكن لم يؤثر ذلك على ترتيب الانطلاقة.

وسينطلق بروني وزميله ريتشارد ليتز من المركز الرابع أمام سيارتي فيراري.

كما تمت إعادة أزمنة سائقي "جي تي إي الهواة"، ماتيو كايرولي وصالح يولوك لسيارتي "بروجكت 1 بورشه" و"تي.أف سبورت أستون" على التوالي، لكن لم يغير ذلك من ترتيب الانطلاقة.