دبليو إي سي: بورشه تتقدم باستئناف على رفض اعتراضها لنتيجة سباق البحرين الختامي

أكد كل من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" و"دبليو إي سي" أن فريق بورشه سيأخذ هذه القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية.

وكانت بورشه قد تقدمت باحتجاج ضد فيراري الفائزة بلقب الفئة، وذلك بعد الحادثة المتأخرة التي جمعتهما بينما كان الصانع الألماني في الصدارة ضمن سباق البحرين 8 ساعات الختامي.

لكن لم يصدر أي تعليق من بورشه حتى الآن.

وبالنظر إلى قرار الحكام المذكور، فإن سيارة جايمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي باتت الفائزة باللقب، بينما باتت فيراري فائزة بلقب بطولة المصنعين.

وكانت بورشه تقدم باحتجاج على سيارة فيراري "488 جي تي إي" رقم 51 بعدما اصطدمت بسيارة بورشه "911 آر اس آر" التي يقودها مايكل كريستنسن مع كيفن إستر ونيل ياني لتنزلق من الصدارة.

وسرعان ما أمر مدير السباق بيير غويدي بأن يعيد المركز إلى منافسه، لكن كريستنسن رفض ذلك وتوجه إلى خط الحظائر كما كان مخططًا بينما أبطأ سائق فيراري على خط البداية النهاية.

وقد دخل بيير غويدي خط الحظائر كذلك، لكنه عاد في الصدارة بفارق 1.9 ثانية وقام بتوسيعه إلى 3.2 ثانية مع نهاية السباق.

وعقّب كريستنسن على ما حدث قائلًا: "لقد تم دفعي خارج المسار. لا أرى الجدوى من التسابق بهذه الطريقة".

وترى بورشه أن الاحتجاج يأتي على خلفية أن الرفض جاء من قبل مدير السباق فقط ولم يتم التحقيق فيه من قبل الحكام وفقاً للقوانين المرعية.

وجاء في مذكرة الرفض: "في الحقيقة، فإن جميع القرارات المتعلقة بالحادثة بين السيارتين 51 و92، تم تبليغها إلى الحكام من قبل مدير السباق، وتم التحقيق فيها من قبل الحكام مع مدير السباق".

"تمّ التبليغ بشكل شفهي وبشكل موثق بالفيديو".

واحتفظت بورشه بحقها في استئناف القرار.