دبليو إي سي: بورشه تتقدم باحتجاج ضد فيراري جرّاء حادثتهما في سباق البحرين 8 ساعات

كشف أليكسندر ستيلغ مدير عمليات "دبليو إي سي" لدى بورشه عقب السباق أن الفريق تقدم باحتجاج ضمن سيارة فيراري "488 جي تي إي" رقم 51 التي يقودها جايمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي، وذلك بعدما اصطدمت بسيارة بورشه "911 آر اس آر" التي يقودها مايكل كريستنسن مع كيفن إستر ونيل ياني لتنزلق من الصدارة.

وصرّح ستيلغ لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عقب السباق قائلًا: "يمكنني أن أؤكّد بأننا تقدمنا باحتجاج، ولكن من ليس تفاصيل أو محتوى الاحتجاج".

وأضاف: "هذا النو من الحوادث عادة ما يأتي مع عقوبة المرور من خط الحظائر في تلك المرحلة المتأخرة من السباق أو مع عقوبة توقيت 30 ثانية. لا أرغب بقول المزيد في هذه المرحلة".

وكان بيير غويدي قد اصطدم بكريستنسن قبل 11 دقيقة من نهاية السباق، وسرعان ما أمر مدير السباق بيير غويدي بأن يعيد المركز إلى منافسه، لكن كريستنسن رفض ذلك وتوجه إلى خط الحظائر كما كان مخططًا بينما أبطأ سائق فيراري على خط البداية النهاية.

وقد دخل بيير غويدي خط الحظائر كذلك، لكنه عاد في الصدارة بفارق 1.9 ثانية وقام بتوسيعه إلى 3.2 ثانية مع نهاية السباق.

وقد عقّب كريستنسن على ما حدث قائلًا: "لقد تم دفعي خارج المسار. لا أرى الجدوى من التسابق بهذه الطريقة".

جديرٌ بالذكر أن نتائج سباق البحرين 8 ساعات ما تزال مؤقتة، ولكن لم يكن هنالك تواصل رسمي من "دبليو إي سي" بشأن احتجاج بورشه.