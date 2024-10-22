جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
دبليو إي سي

دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025

أعلنت بورشه استبعاد أندريه لوتيرر، وفريدريك ماكوفيتسكي، وداين كاميرون من تشكيلتها لبطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي" لعام 2025 كجزء من إعادة تنظيم الفريق. 

#6 بورشه بينسكي موتورسبورت963: أندريه لوتيرر

كان لوتيرر، الفائز ثلاث مرات في سباق لومان 24 ساعة، جزءاً من برامج بورشه في فئات "إل إم بي1" وفورمولا إي و"إل إم دي اتش"منذ انضمامه قادماً من أودي في 2017. 

وكان على وشك الفوز بلقب "دبليو إي سي" لهذا العام مع لورانس فانتور وكيفن إيستري. وسيغادر ماكوفيتسكي وكاميرون، اللذبن حققا أيضاً إنجازات كبيرة مع بورشه، الفريق بعد نهاية الموسم.

وصفت بورشه هذه التغييرات بأنها "تعديل" على برنامج السائقين، وتضمنت تقليص التشكيلة الأساسية من ثلاثة إلى سائقين اثنين فقط لسباقات ست ساعات في بطولة "دبليو إي سي". وسيواصل فانتور وإيستري قيادة سيارة بورشه 963 رقم 6 في هذه السباقات.

أما مايكل كريستنسن، فسيحتفظ بمقعده في السيارة رقم 5 التي شارك على متنها هذا العام مع ماكوفيتسكي ومات كامبل، وسيتم استبدال ماكوفيتسكي بالسائق الفرنسي جوليان أندلاور، الذي أظهر أداءً ممتازاً في قيادة سيارة 963 لفريق بروتون كومبيتيشن في بطولة "دبليو إي سي" هذا الموسم. 

اقرأ أيضاً:
سيارة رقم 7 لفريق بينسكي موتورسبورت: داين كاميرون، مات كامبيل

سيارة رقم 7 لفريق بينسكي موتورسبورت: داين كاميرون، مات كامبيل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كامبل، بعد موسم واحد في بطولة "دبليو إي سي"، سيعود إلى سلسلة "إمسا" وسينضم إلى ماثيو جيمينيت في السيارة رقم 6 لفريق بورشه في أمريكا الشمالية. 

أما مقعد كاميرون، فسيأخذه السائق البريطاني نيك تاندي، الذي سينتقل من السيارة الشقيقة التي شاركها مع جيمينيت في المواسم السابقة.

وصرّح توماس لاودنباخ، مدير قسم رياضة السيارات لدى بورشه قائلاً: "أود شكر داين كاميرون، أندريه لوتيرر، وفريدريك ماكوفيتسكي على عملهم الرائع خلال السنوات الثلاث الماضية [منذ بدء اختبارات سيارة 963 في يناير 2022]". 

وأكمل: "لقد لعبوا دوراً كبيراً في تمكيننا من تحقيق نجاحات كبيرة مع سيارة بورشه 963 على جانبي المحيط الأطلسي منذ السنة الثانية فقط من المنافسة".

كما أشار إلى أن "التعاون مع ماكوفيتسكي انتهى بعد 11 موسماً مع بورشه"، والذي شمل انتصارات هامة مثل فوزه في فئة جي تي المحترفين في لومان عام 2022 والفوز في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة عام 2018.

وأوضحت بورشه في بيانها أن عقود لوتيرر وكاميرون مع ستنتهي بنهاية هذا العام، لكنها لم تحدد ما إذا كانا سيغادران الشركة بالكامل.

#5 بورشه بينسكي موتورسبورت بورشه 963: فريدريك ماكوفيتسكي

#5 بورشه بينسكي موتورسبورت بورشه 963: فريدريك ماكوفيتسكي

الصورة من قبل: مارك فلوري

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق دبليو إي سي: بورشه تعزز صدارة الترتيب العام بالفوز في فوجي وكارثة تصيب تويوتا

أبرز التعليقات

أندريه لوتيرر
المزيد من
أندريه لوتيرر
دبليو إي سي: فيراري تحرز الفوز متقدمة أمام تويوتا في حلبة الأمريكيتين

دبليو إي سي: فيراري تحرز الفوز متقدمة أمام تويوتا في حلبة الأمريكيتين

دبليو إي سي
حلبة الأمريكيتين
دبليو إي سي: فيراري تحرز الفوز متقدمة أمام تويوتا في حلبة الأمريكيتين
فورمولا إي: لوتيرر باقٍ في البطولة مع أندريتي بديلاً عن أسكيو

فورمولا إي: لوتيرر باقٍ في البطولة مع أندريتي بديلاً عن أسكيو

فورمولا إي
فورمولا إي: لوتيرر باقٍ في البطولة مع أندريتي بديلاً عن أسكيو
مقابلة خاصة مع أندريه لوتيرر: الفوز في المكسيك برهانٌ لقدرة بورشه على إحراز اللقب

مقابلة خاصة مع أندريه لوتيرر: الفوز في المكسيك برهانٌ لقدرة بورشه على إحراز اللقب

فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
مقابلة خاصة مع أندريه لوتيرر: الفوز في المكسيك برهانٌ لقدرة بورشه على إحراز اللقب
فريق بورشه
المزيد من
فريق بورشه
فورمولا إي: فيرلاين يسجل البول بوزيشن في موناكو مستفيدًا من أخطار جاغوار

فورمولا إي: فيرلاين يسجل البول بوزيشن في موناكو مستفيدًا من أخطار جاغوار

فورمولا إي
جولة موناكو
فورمولا إي: فيرلاين يسجل البول بوزيشن في موناكو مستفيدًا من أخطار جاغوار
فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه

فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه

فورمولا إي
جولة ميزانو
فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه
فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

فورمولا إي
جائزة بويبلا 2
فورمولا إي: فيرلاين خسر منصة التتويج في بويبلا بسبب مخالفة في نظام "دفعة الجمهور"

أحدث الأخبار

ريد بُل تُلمح إلى اختبار طال انتظاره لتسونودا

ريد بُل تُلمح إلى اختبار طال انتظاره لتسونودا

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ريد بُل تُلمح إلى اختبار طال انتظاره لتسونودا
ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين

ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين
مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك

مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك
دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025

دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025

WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط