دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025

كان لوتيرر، الفائز ثلاث مرات في سباق لومان 24 ساعة، جزءاً من برامج بورشه في فئات "إل إم بي1" وفورمولا إي و"إل إم دي اتش"منذ انضمامه قادماً من أودي في 2017.

وكان على وشك الفوز بلقب "دبليو إي سي" لهذا العام مع لورانس فانتور وكيفن إيستري. وسيغادر ماكوفيتسكي وكاميرون، اللذبن حققا أيضاً إنجازات كبيرة مع بورشه، الفريق بعد نهاية الموسم.

وصفت بورشه هذه التغييرات بأنها "تعديل" على برنامج السائقين، وتضمنت تقليص التشكيلة الأساسية من ثلاثة إلى سائقين اثنين فقط لسباقات ست ساعات في بطولة "دبليو إي سي". وسيواصل فانتور وإيستري قيادة سيارة بورشه 963 رقم 6 في هذه السباقات.

أما مايكل كريستنسن، فسيحتفظ بمقعده في السيارة رقم 5 التي شارك على متنها هذا العام مع ماكوفيتسكي ومات كامبل، وسيتم استبدال ماكوفيتسكي بالسائق الفرنسي جوليان أندلاور، الذي أظهر أداءً ممتازاً في قيادة سيارة 963 لفريق بروتون كومبيتيشن في بطولة "دبليو إي سي" هذا الموسم.

سيارة رقم 7 لفريق بينسكي موتورسبورت: داين كاميرون، مات كامبيل الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كامبل، بعد موسم واحد في بطولة "دبليو إي سي"، سيعود إلى سلسلة "إمسا" وسينضم إلى ماثيو جيمينيت في السيارة رقم 6 لفريق بورشه في أمريكا الشمالية.

أما مقعد كاميرون، فسيأخذه السائق البريطاني نيك تاندي، الذي سينتقل من السيارة الشقيقة التي شاركها مع جيمينيت في المواسم السابقة.

وصرّح توماس لاودنباخ، مدير قسم رياضة السيارات لدى بورشه قائلاً: "أود شكر داين كاميرون، أندريه لوتيرر، وفريدريك ماكوفيتسكي على عملهم الرائع خلال السنوات الثلاث الماضية [منذ بدء اختبارات سيارة 963 في يناير 2022]".

وأكمل: "لقد لعبوا دوراً كبيراً في تمكيننا من تحقيق نجاحات كبيرة مع سيارة بورشه 963 على جانبي المحيط الأطلسي منذ السنة الثانية فقط من المنافسة".

كما أشار إلى أن "التعاون مع ماكوفيتسكي انتهى بعد 11 موسماً مع بورشه"، والذي شمل انتصارات هامة مثل فوزه في فئة جي تي المحترفين في لومان عام 2022 والفوز في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة عام 2018.

وأوضحت بورشه في بيانها أن عقود لوتيرر وكاميرون مع ستنتهي بنهاية هذا العام، لكنها لم تحدد ما إذا كانا سيغادران الشركة بالكامل.