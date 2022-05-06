دبليو إي سي: بلا يسجّل قطب الانطلاق الأول لغليكنهاوس في سبا

سجّل الفرنسي دقيقتين و02.771 ثانية على متن سيارة الفريق الوحيدة المشاركة ليتصدر جدول الأزمنة بفارق بضعة أعشار من الثانية أمام موطانه ماثيو فاكسيفييه على متن سيارة ألبين-غيبسون أيه480.

وقد تفوّقت سيارتا غلكينهاوس وألبين على سيارتي تويوتا "جي آر010" الهجينتين ضمن حصة التصفيات الممتدة لـ 10 دقائق مساء اليوم.

وسجّل كاموي كوباياشي أفضل أزمنته مع دقيقتين و03.087 ثانية ليتقدم على برندون هارتلي على سيارة تويوتا الشقيقة مع توقيت بلغ دقيقتين و03.137 ثانية ليتواجدا بالمركزين الثالث والرابع على شبكة الانطلاق.

وضمن فئة "ال ام بي2" تمكن أليسيو روفيرا من حصد قطب الانطلاق الأول على متن سيارة "أيه اف كورسيه أوريكا-غيبسون 07" بعد تسجيله الزمن الأسرع بالقرب من نهاية الحصة.

حيث تفوّق بزمن بلغ دقيقتين و04.246 ثانية على روبن فرينز الذي كان الأسرع بين سيارتي "دبليو آر سي".

المركز الثالث في الفئة كان من نصيب فيليبي ألبكركي لصالح فريق يونايتد أوتوسبورتس مع دقيقتين و04.451 ثانية.

قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي المحترفين" ذهب إلى جيانماريا برونس، ليكون الأول له في البطولة منذ سباق لومان 24 ساعة 2020، حيث تقدم على زميله في بورشه مايكل كريستنسن ونيك تاندي سائق شيفروليه كورفيت.

وأخيرًا بالانتقال إلى فئة "جي تي إي الهواة"، فقد سجّل بين كايتنغ الزمن الأسرع بفارق ثانية ونصف على متن سيارته أستون مارتن فانتاج وذلك مع توقيت بلغ دقيقتين و17.408 ثانية ليتقدم على بول دالا.