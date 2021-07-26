"دبليو إي سي" بصدد استضافة أول سباق نهاري في البحرين في أكتوبر المُقبل

سينطلق سباق الست ساعات المقرر في 30 أكتوبر/تشرين الأول في الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي وسينتهي في الخامسة مساءً مع غروب الشمس، بينما سينطلق السباق الختامي الذي يمتد لـ 8 ساعات في يوم السبت التالي في الساعة الثانية بعد الظهر، على أن ينتهي ليلًا في الساعة العاشرة مساءً.

ودومًا ما انتهت جولات "دبليو إي سي" السابقة - سباقَي الـ 6 والـ 8 ساعات - على حلبة البحرين الدولية تحت الظلام.

وقد انطلق أول سباق 6 ساعات في البحرين في 2012 في الساعة الرابعة بعد الظهر، وكذلك سباقَي 2016 و2017، في حين انطلقت السباقات من 2013 إلى 2015 في الساعة الثالثة بعد الظهر. بينما سيكون موعد انطلاق سباق الـ 8 ساعات على غرار نسخة 2019.

وتعقيبًا على تلك الخطوة، صرّح فريدريك ليكوين رئيس "دبليو إي سي" قائلًا: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية استراتيجيات مختلفة تتبعها الفرق للجولة المزدوجة في البحرين".

وأضاف: "ستوفّر تلك الجولة سباقين مختلفين، عبر إقامة أحدهما كاملًا في ضوء النهار، بينما ينتهي السباق الختامي للموسم في وقت لاحق من الليل".

من جهته علّق الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة رئيس حلبة البحرين الدولية قائلًا: "ينبغي أن يوفّر هذان السباقان المتباينان مجموعة مختلفة من التحديات للفرق والسائقين. حيث نتطلّع للترحيب بكل المشاركين في البحرين، ضمن ما نأمُل أن يكون ختامًا مثيرًا للغاية للموسم".

جديرٌ بالذكر أن كلا السباقين ضمن أول جولة مزدوجة في تاريخ "دبليو إي سي" سيُقامان على حلبة الجائزة الكبرى الاعتيادية بطول 3.363 ميل.

تجدر الإشارة إلى أنّ البحرين قد أقدمت على استضافة سباق ثانٍ هذا العام بعدما اضطرّت السلسلة إلى إلغاء جولة فوجي التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول وذلك بسبب قيود السفر إلى اليابان ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا.