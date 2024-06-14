دبليو إي سي: الكشف عن روزنامة 2025 وتضارب مع جائزة كندا في الفورمولا 1

جددت حلبة الفورمولا 1 الإيطالية العقد المبدئي بعام واحد والذي غطّى موسم 2024 لتحافظ على الجولة الإيطالية في السلسلة لـ 4 أعوام إضافية.

وقد التزمت الحلبة المعروفة كذلك بأوتودرومو إنزو إي دينو فيراري بتحسين بنيتها التحتية في مناطق البادوك، بما في ذلك بناء مرآيب إضافية في خط الحظائر كجزء من الصفقة الجديدة.

إذ أن زيادة القدرة الاستعيابية داخل خط الحظائر في إيمولا سيكون مطلوبًا لسباق العام المُقبل في أبريل/نيسان مع سعي "دبليو إي سي" لتوسيع قاعدة المشاركين إلى 40 سيارة.

جديرٌ بالذكر أن "دبليو إي سي" قد انتقلت من مونزا إلى إيمولا هذا العام على إثر القيام بالكثير من العمل ضمن منطقة البادوك على موطن جائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا 1.

هذا ويشهد موسم 2025 من "دبليو إي سي" إقامة ذات الجولات الثمانية بنفس الترتيب مثل هذا العام.

حيث أنه وبعد عودتها إلى الروزنامة للمرة الأولى منذ 2017 في سبتمبر/أيلول من هذا العام، فإنه سيتم تجديد عقد أوستن لموسم ثان على الأقل.

فيما ينطلق موسم 2025 من "دبليو إي سي" من قطر في نهاية فبراير/شباط، عوضًا عن بداية مارس مثل هذا العام، وذلك مع قدوم شهر رمضان المبارك في وقت أبكر في 2025.

كما تُقام التجارب التمهيدية قبل أسبوع من سباق قطر على حلبة لوسيل الدولية، على أن يُقام سباق لومان 24 ساعة في 14/15 يونيو/حزيران، ما يعني أنه سيتضارب مع جائزة كندا الكبرى في الفورمولا 1 وجولة سانت لويس في الإندي كار، فيما يمثّل المرة الأولى التي يتضارب فيها السباق العريق مع إحدى الجوائز الكبرى منذ 2026.، بينما تليه جولات ساو باولو، أوستن فوجي والبحرين.

روزنامة "دبليو إي سي" لموسم 2025

قطر – سباق قطر 1812كلم – 28 فبراير

إيطاليا – سباق إيمولا 6 ساعات – 20 أبريل

بلجيكا – سباق سبا 6 ساعات – 10 مايو

فرنسا – سباق لومان 24 ساعة – 14/15 يونيو

البرازيل – سباق ساو باولو 6 ساعات – 13 يوليو

الولايات المتحدة – سباق أوستن 6 ساعات – 7 سبتمبر

اليابان – سباق فوجي 6 ساعات – 28 سبتمبر

البحرين – سباق البحرين 8 ساعات – 8 نوفمبر