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دبليو إي سي: السماح بعدد محدود من الجمهور لجولة مونزا

سيتم السماح بتواجد عدد محدود من الجمهور في جولة مونزا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، للمرة الأولى منذ ما يقارب 18 شهراً.

دبليو إي سي: السماح بعدد محدود من الجمهور لجولة مونزا

أعلنت "دبليو إي سي" اليوم الأربعاء عن السماح "بعدد محدود" من الجمهور لجولة مونزا.

حيث كشف بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" الجهة المروجة للبطولة على هامش سباق بورتيماو 8 ساعات الماضي، أن عدد المتفرجين سيكون أقل من 10 آلاف.

ويبدو أن البطولة ما زالت تعمل مع السلطات المحلية لتحديد عدد الجمهور المسموح. حيث سيشغل المتفرجون المدرج الرئيسي على المقطع المستقيم الرئيسي.

حيث قال فريدريك لوكين المدير التنفيذي للبطولة: "نحن مسرورون للغاية بالترحيب بعددٍ من متابعينا الأوفياء مجدداً في البطولة".

وأكمل: "أود توجيه الشكر إلى جميع العاملين في حلبة مونزا، والسلطات الإيطالية على تحقيق هذا المسعى. أودّ توجيه الشكر للمتابعين على صبرهم ودعمهم المتواصلين".

وسيتوجب على الراغبين شراء التذاكر قبل فترة، وسيتم تحديد المقعد في وقت الشراء.

وفي حال كان هناك تغيير في القوانين لاحقاً مع منع التواجد، سيتم حينها إعادة ثمن التذاكر المدفوعة لأصحابها.

يشار إلى أنّه من المقرر لسباق لومان 24 ساعة لهذا العام، شهر أغسطس/آب المقبل، أن يستقبل جمهوراً من 50 ألف متفرج.

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