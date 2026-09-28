صنّف الحكّام الحادث العنيف الذي تعرض له فين غيرسيتز خلال سباق فوجي للتحمل لمدة 6 ساعات، ضمن منافسات بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، على أنه حادث تسابق، بعدما قرروا عدم تحميل السائق الألماني أو ماتيا درودي، سائق أستون مارتن المصنعي، المسؤولية الرئيسية عن الاحتكاك.

وقبل أقل بقليل من ساعة على نهاية السباق، كان درودي وغيرسيتز يتنافسان على المركز ضمن فئتهما عندما اصطدمت السيارتان، ما أدى إلى ارتطام سيارة مكلارين 720 إس جي تي 3 رقم 58 التابعة لفريق غاراج 59، بقيادة غيرسيتز، بالحواجز بقوة. وعلى الرغم من خروج السائق الألماني من الحادث دون إصابات، فإن تدخل سيارة الأمان لاحقًا قلب مجريات السباق رأسًا على عقب.

وبعد السباق، استدعى الحكّام السائقين للاستماع إلى إفادتيهما، واتفق جميع الأطراف على أن أياً منهما لا يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحادث. كما أشار التقرير إلى وجود سيارة ثالثة كانت تغادر ممر الصيانة، باعتبار ذلك أحد العوامل التي أدت إلى الاحتكاك ذي العواقب الخطيرة.

وجاء في الوثيقة الرسمية: "خلال جلسة الاستماع، أوضح سائق السيارة رقم 58 أنه كان ينوي البقاء قريبًا من السيارة رقم 27 للاستفادة من تأثير السحب الهوائي الجانبي واكتساب سرعة إضافية".

وأضافت: "أوضح السائقان أنهما، نظرًا إلى السرعة العالية التي كانا يسيران بها، وتقارب السيارتين، ووجود سيارة أخرى تغادر ممر الصيانة، حاولا الحفاظ على مسار مستقيم".

وتابعت: "أخيرًا، اعتبر السائقان أن الحادث كان حادث تسابق، ولم يعتبر أي منهما أن السائق الآخر يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الاحتكاك".

وأردفت: "بعد دراسة المسألة بشكل مستفيض، خلص الحكّام إلى عدم وجود أي حركة توجيه واضحة أو مفاجئة من أي من السيارتين".

وتابعت: "كما لم يتمكنوا من إثبات أن أيًا من السائقين يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الاحتكاك. ولذلك، قرر الحكّام تصنيف الحادث على أنه حادث تسابق، وعدم اتخاذ أي إجراء إضافي".

وبسبب وجود السائقين في مكتب الحكّام للاستماع إلى إفادتيهما، لم يتمكنا من التحدث إلى الصحافة، لذلك تواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" مع زميليهما في الفريقين.

غوته: "أنا سعيد لأنه بخير"

يتفق كل من بنيامين غوته، الذي يتقاسم قيادة مكلارين رقم 58 مع غيرسيتز وأنتوني ويست، وزاك روبشون، زميل درودي وإيان جيمس في سيارة أستون مارتن رقم 27 التابعة لفريق ذا هارت أوف ريسينغ، على أن النتيجة كانت مؤسفة للغاية بالنظر إلى أن الاحتكاك نفسه كان محدودًا نسبيًا.

حيث قال روبشون لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بصراحة، يبدو الأمر وكأنه مجرد تنافس متقارب، ومن المؤسف حقًا ما حدث للسيارة الأخرى".

وأضاف: "أنا سعيد لأنه بخير، وأعتقد أن الأمر كان نتيجة عدم منح أي من الطرفين الآخر مساحة كافية. أعتقد أن هذا كل ما في الأمر".

وفي مفارقة لافتة، ساعد الحادث السيارة رقم 27 أيضًا، إذ تقدم درودي إلى المركز الثامن خلال سلسلة التوقفات في حظائر الصيانة أثناء وجود سيارة الأمان على الحلبة، قبل أن يشق طريقه عبر السيارات المنافسة ليحصد المركز الثاني عند خط النهاية.

Garage 59 verlor ein Auto und fiel mit dem zweiten durch die SC-Phase zurück Foto: FIA WEC/DPPI

وقال روبشون: "يا لها من نهاية مجنونة للسباق! أعتقد أن ماتيا قام بعمل رائع في تجنب الأخطاء والحفاظ على أدائه. كثيرًا ما نقول إنك إذا لم ترتكب أخطاء، فستجد نفسك في وضع جيد، وهذا بالضبط ما حدث".

وأضاف: "أعتقد أن الجميع كانوا عدائيين للغاية بعد استئناف السباق، واكتفينا باستغلال ما خلّفه صراع الآخرين. وضعنا السيارة في المكان المناسب، ولم نخاطر دون داعٍ، وانظروا إلى ما حدث. هذا يثبت ببساطة أنك إذا تصرفت بذكاء، فيمكنك إنهاء السباق في أحد المراكز المتقدمة".

خسارة مزدوجة لمكلارين

أيد غوته تصريحات روبشون بشأن النتيجة المؤسفة للاحتكاك، الذي كان من الممكن في ظروف أخرى أن يقتصر على احتكاك بسيط بين جانبي السيارتين.

وقال غوته لوسائل الإعلام بعد السباق: "بحسب ما شاهدته في الكاميرا المثبتة على متن السيارة، يبدو أن كلتيهما تحركت قليلًا باتجاه الأخرى. وأعتقد أن سبب اقترابهما الشديد من بعضهما كان محاولة فين الاستفادة من تأثير السحب الهوائي الجانبي".

وأضاف: "في الظروف العادية، كان هذا الاحتكاك سيقتصر على تلامس بسيط بين جانبي السيارتين، دون أن يؤدي إلى حادث. مجرد لمسة بسيطة، ثم تواصل السباق".

وتابع: "أعتقد أن العجلات اصطدمت ببعضها في هذه الحالة، لسوء الحظ، ما أدى إلى ارتفاع السيارة عن الأرض وانطلاقها نحو اليسار، وهو أمر نادر الحدوث نسبيًا. أرى أن ما حدث مؤسف للغاية، ولا أعتقد أن شخصًا بعينه يتحمل المسؤولية، بل كان مجرد حادث تسابق صاحبه سوء حظ كبير".

وأردف: "تحدثت إلى فين لفترة وجيزة قبل ذهابه إلى مكتب الحكّام. من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن الحادث أنهى سباقنا، لكن الأهم كان التأكد من قدرته على المشي والوقوف والتواصل دون إصابات خطيرة، وهذا أمر جيد دائمًا".

وشكّل الحادث ضربة مزدوجة لفريق غاراج 59، إذ خسرت سيارة مكلارين رقم 10، التي يتقاسم قيادتها أنتاريس أو وتوم فليمينغ ومارفن كيرشهوفر، صدارة فئة لومان جي تي 3 خلال التوقف الأخير في حظائر الصيانة، بعدما تجاوزتها سيارتا كورفيت، رغم عدم تركيب إطارات جديدة عليها.

وأدى هذا القرار إلى تراجع السائق الألماني أكثر في الترتيب بعد استئناف السباق، بعدما تجاوزته عدة سيارات كانت قد حصلت على مجموعة جديدة من إطارات غووديير.

وقال غوته: "كان قرار عدم تغيير الإطارات هو القرار الصحيح في ذلك الوقت للحفاظ على مركز السيارة على الحلبة، خصوصًا أننا لم نكن نعرف المدة التي ستبقى خلالها سيارة الأمان على الحلبة".

وأضاف: "لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما كنا نأمل. واجهوا بعض الصعوبات من ناحية السرعة بسبب استخدام الإطارات للمرة الثانية على التوالي، لذا تسير الأمور أحيانًا لصالحك وأحيانًا لا. أعتقد أن هذا السباق تحديدًا لم يكن في صالح أي من السيارتين، وهو أمر مؤسف حقًا".