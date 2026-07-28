سيُختتم موسم بطولة العالم للتحمل (دبليو إي سي) لعام 2026 في أوروبا، بعدما تم استبدال السباقين المقررين في الشرق الأوسط بجولتين جديدتين في برشلونة ومونزا.

وبعد إقامة جولتي أوستن وفوجي في سبتمبر، كان من المقرر أن تتوجه البطولة إلى منطقة الخليج في أكتوبر، حيث كان من المقرر إقامة سباق قطر 1812 كيلومتر، الذي أُعيدت جدولته، في 24 أكتوبر، على أن يليه السباق الختامي التقليدي في البحرين يوم 7 نوفمبر.

إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل انهار خلال هذا الشهر، مع استئناف الطرفين للهجمات في المنطقة، واستمرار السفن التجارية في تجنب المرور عبر مضيق هرمز خشية التعرض لضربات صاروخية.

وشكل هذا الوضع تحديًا كبيرًا لبطولة العالم للتحمل، التي تعتمد بشكل كبير على الشحن البحري لنقل معداتها.

ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ونادي الغرب للسيارات (إيه سي أو)، الجهتان المنظمتان للبطولة، إلغاء الجولة في الشرق الأوسط، وإنهاء الموسم في أوروبا.

وضمن الروزنامة المحدثة، ستزور بطولة العالم للتحمل إسبانيا للمرة الأولى هذا العام، حيث سيقام سباق 6 ساعات برشلونة في 18 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الموعد الذي كان مخصصًا لسباق قطر 1812 كيلومتر، والذي تم إلغاؤه.

وقبل إلغائه نهائيًا، كان السباق الذي يمتد لعشر ساعات على حلبة لوسيل الدولية قد أُجّل بالفعل من شهر مارس إلى أكتوبر، بعدما أدى اندلاع الحرب الإيرانية إلى تأخير انطلاق الموسم.

وسيُختتم موسم 2026 الآن في إيطاليا، حيث سيقام سباق 6 ساعات مونزا في 8 نوفمبر، وهو الموعد نفسه الذي كان مخصصًا في الأصل لاستضافة السباق الختامي في البحرين.

ولم يتم التطرق إلى اختبار السائقين الناشئين، الذي يُقام عادة في اليوم التالي للسباق الختامي للموسم.

وكانت مونزا قد استضافت ثلاث جولات من بطولة العالم للتحمل بين عامي 2021 و2023، قبل أن تحل إيمولا محلها بوصفها الجولة الإيطالية في البطولة.

حيث قال فريديريك لوكيان، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للتحمل: "لقد كنا نراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة. قبل بضعة أسابيع، كنا متفائلين بإمكانية إقامة السباقات في قطر والبحرين، لكن الوضع الحالي أجبرنا للأسف على اللجوء إلى خطة بديلة."

وأضاف: "لذلك قررنا استبدال الجولتين الختاميتين من الموسم بسباقي برشلونة ومونزا. ومن الناحية اللوجستية، كان من الضروري اتخاذ هذا القرار الآن حتى يتسنى للمصنعين والفرق وإدارة بطولة العالم للتحمل اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة."

رقم 7 تويوتا غازو ريسينغ تويوتا: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز الصورة من قبل: Alessio Morgese

وتابع: "أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى قطر والبحرين على تفهمهما في هذه الظروف. لقد كنا على تواصل مستمر مع كلتا الحلبتين والاتحادات الوطنية التابعة لهما، ونفخر بالعلاقات الوثيقة والطويلة الأمد التي بنيناها في الشرق الأوسط. وتمثل هذه الجولات أهمية كبيرة وراسخة في بطولة العالم للتحمل، وستظل كذلك لسنوات عديدة قادمة."

ومن المهم الإشارة إلى أن سباقي برشلونة ومونزا سيمنحان الفائز الحد الأقصى المعتاد وهو 25 نقطة، وفق نظام احتساب النقاط الخاص بسباقات الست ساعات.

ولو بقيت الروزنامة دون تغيير، لكان الطاقم الفائز مؤهلًا للحصول على 38 نقطة وفق نظام النقاط الإضافية المطبق في السباقات الأطول.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة صعوبة تعويض أي فارق في صراع البطولة بالنسبة للفرق المتأخرة في الترتيب.

كما يُرجح أن يؤثر تغيير الروزنامة سلبًا على فريق تويوتا، الذي لم يُهزم في سباقات البحرين طوال السنوات التسع الماضية.

وكان آخر موسم لبطولة العالم للتحمل يُختتم في أوروبا هو موسم 2018-2019 الاستثنائي، الذي تضمن نسختين من سباق 24 ساعة لومان.

روزنامة 2026 المحدثة

الجولة التاريخ السباق 1 19 أبريل إيمولا 6 ساعات 2 9 مايو سبا 6 ساعات 3 13-14 يونيو لومان 24 ساعة 4 12 يوليو ساوباولو 6 ساعات 5 6 سبتمبر لون ستار لومان (أوستن) 6 27 سبتمبر فوجي 6 ساعات 7 18 أكتوبر برشلونة 6 ساعات 8 8 نوفمبر مونزا 6 ساعات