دبليو إي سي: احتمال حظر التشكيلات التي تضم سائقَين فقط ضمن فئة السيارات الخارقة

أكد نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، هناك احتمال لإدخال تعديلات تفرض تقديم تشكيلات من 3 سائقين بشكل إلزامي.

وذلك رداً على إجراءات بعض الفرق والمصنعين بعد قرار فريق كاديلاك المشاركة بسائقين اثنين فقط خلال سباقات 6 ساعات هذا الموسم.

لكن "إيه سي أو" لم يقدم أية تفاصيل إضافية حول ذلك.

من جهة أخرى، أكد فنسنت فوس مدير مشروع "بي ام دبليو" في البطولة، أنهم كانوا من بين الفرق الذين تكلموا حول هذا الأمر، وفقاً لتصريح إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وحالياً، لا تنص القوانين على وجود رقم معين للسائقين، لكنها تمنع أولئك ذوي التصنيف البرونزي من المشاركة في هذه الفئة.

بينما يوجد بند في اللوائح الحالية يحدد الوقت المسموح لكل سائق بإمضائه خلف المقود، بألا يكون أقل من ساعة ونصف، كي يصبح مؤهلاً لحصد النقاط.