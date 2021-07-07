دبليو إي سي: إلغاء جولة فوجي والبحرين تصبح جولة مزدوجة

أدت قوانين منع السفر اليابانية وسط جائحة كورونا العالمية إلى اتخاذ هذا القرار حيال سباق فوجي الذي كان مقرراً ليوم 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

بدلاً من ذلك ستتجه "دبليو إي سي" إلى البحرين كبديل، حيث ستصبح جولة مزدوجة وذلك بعد شهرين من سباق لومان 24 ساعة، حيث سيقام هناك سباقان على التوالي يومي 30 أكتوبر/تشرين الأول و6 نوفمبر/تشرين الثاني.

حيث قال فريدريك لوكين رئيس "دبليو إي سي": "للأسف، لم يكن أمامنا خيار إلا إلغاء جولة اليابان لهذا الموسم وذلك بسبب الصعوبات الناجمة عن الجائحة".

وتابع: "قررنا استبدال سباق فوجي بآخر في البحرين، حيث نعتقد بأن هذا الخيار الأكثر منطقية للجميع".

بالمقابل، قدم كل من بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" ولوكين، حلبة فوجي على الجهود التي بذلتها من أجل الحفاظ على السباق.

حيث أكد لوكين على وجود نية للعودة إلى اليابان مستقبلاً.

من جهته، قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: "يسرنا أن نتمكن من استضافة جولتين في ’دبليو إي سي’".

وأكمل: "خلال الأشهر القليلة الماضية، أظهرنا قدرتنا على استضافة العديد من الفعاليات العالمية بشكل آمن، نقدم شكرنا إلى البطولة على ثقتهم بنا مجدداً".

روزنامة 2021 المعدلة:

التاريخ السباق 1 مايو سباق سبا 6 ساعات 13 يونيو 18 يوليو سباق مونزا 6 ساعات 21 -22 أغسطس سباق لومان 24 ساعة 30 أكتوبر سباق البحرين 6 ساعات 6 نوفمبر سباق البحرين 6 ساعات