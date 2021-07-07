تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة
دبليو إي سي أخبار

دبليو إي سي: إلغاء جولة فوجي والبحرين تصبح جولة مزدوجة

أعلنت بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" عن إلغاء جولة فوجي للعام الثاني على التوالي، بينما باتت البحرين جولة مزدوجة لتعويض ذلك.

دبليو إي سي: إلغاء جولة فوجي والبحرين تصبح جولة مزدوجة

أدت قوانين منع السفر اليابانية وسط جائحة كورونا العالمية إلى اتخاذ هذا القرار حيال سباق فوجي الذي كان مقرراً ليوم 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

بدلاً من ذلك ستتجه "دبليو إي سي" إلى البحرين كبديل، حيث ستصبح جولة مزدوجة وذلك بعد شهرين من سباق لومان 24 ساعة، حيث سيقام هناك سباقان على التوالي يومي 30 أكتوبر/تشرين الأول و6 نوفمبر/تشرين الثاني.

حيث قال فريدريك لوكين رئيس "دبليو إي سي": "للأسف، لم يكن أمامنا خيار إلا إلغاء جولة اليابان لهذا الموسم وذلك بسبب الصعوبات الناجمة عن الجائحة".

وتابع: "قررنا استبدال سباق فوجي بآخر في البحرين، حيث نعتقد بأن هذا الخيار الأكثر منطقية للجميع".

بالمقابل، قدم كل من بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" ولوكين، حلبة فوجي على الجهود التي بذلتها من أجل الحفاظ على السباق.

حيث أكد لوكين على وجود نية للعودة إلى اليابان مستقبلاً.

من جهته، قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: "يسرنا أن نتمكن من استضافة جولتين في ’دبليو إي سي’".

وأكمل: "خلال الأشهر القليلة الماضية، أظهرنا قدرتنا على استضافة العديد من الفعاليات العالمية بشكل آمن، نقدم شكرنا إلى البطولة على ثقتهم بنا مجدداً".

روزنامة 2021 المعدلة:

التاريخ السباق
1 مايو  سباق سبا 6 ساعات
13 يونيو Portugal سباق بورتيماو 8 ساعات
18 يوليو Italy سباق مونزا 6 ساعات
21 -22 أغسطس  سباق لومان 24 ساعة
30 أكتوبر  سباق البحرين 6 ساعات
6 نوفمبر سباق البحرين 6 ساعات
المشاركات
التعليقات
دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة

المقال السابق

دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟

3 س
2
فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط

2 س
3
فورمولا 1

10 أمور تعلّمناها من جائزة النمسا الكبرى 2021

4
فورمولا 1

هاميلتون: تحديثات سيلفرستون لن تكون كافية لتقليص الفارق مع ريد بُل

5
فورمولا 1

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

4 س
أحدث الأخبار
دبليو إي سي: إلغاء جولة فوجي والبحرين تصبح جولة مزدوجة
WEC

دبليو إي سي: إلغاء جولة فوجي والبحرين تصبح جولة مزدوجة

5 س
دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة
WEC

دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة

6 س
"دبليو إي سي" لن تعود إلى روزنامة من ثماني جولات في 2022
WEC

"دبليو إي سي" لن تعود إلى روزنامة من ثماني جولات في 2022

17-06-2021
دبليو إي سي: السماح بعدد محدود من الجمهور لجولة مونزا
WEC

دبليو إي سي: السماح بعدد محدود من الجمهور لجولة مونزا

16-06-2021
دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة
WEC

دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

14-06-2021
أحدث ملفات الفيديو
دبليو إي سي: أهم مجريات سباق بورتيماو 8 ساعات 03:01
دبليو إي سي
14-06-2021

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق بورتيماو 8 ساعات

دبليو إي سي: ملخص تصفيات بورتيماو 02:27
دبليو إي سي
14-06-2021

دبليو إي سي: ملخص تصفيات بورتيماو

دبليو إي سي: أجمل الصور من سباق سبا 6 ساعات 01:01
دبليو إي سي
06-05-2021

دبليو إي سي: أجمل الصور من سباق سبا 6 ساعات

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق سبا 02:52
دبليو إي سي
06-05-2021

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق سبا

دبليو إي سي: حادثة إيغيدو بيرفيتي في سبا 00:46
دبليو إي سي
01-05-2021

دبليو إي سي: حادثة إيغيدو بيرفيتي في سبا

الأكثر شعبية اليوم

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هي الخطوة التالية لتود بعد انتهاء ولايته رئيساً لـ "فيا"؟

فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط

10 أمور تعلّمناها من جائزة النمسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أمور تعلّمناها من جائزة النمسا الكبرى 2021

هاميلتون: تحديثات سيلفرستون لن تكون كافية لتقليص الفارق مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: تحديثات سيلفرستون لن تكون كافية لتقليص الفارق مع ريد بُل

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: المعركة في مواجهة فيرشتابن "أحيت من جديد" حبّي للفورمولا واحد

هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا

مرسيدس تعي تهديد ريكاردو في سباق بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تعي تهديد ريكاردو في سباق بلجيكا

كيف تسببت مرسيدس بالمشاكل لنفسها في سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تسببت مرسيدس بالمشاكل لنفسها في سباق النمسا

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: إلغاء جولة فوجي والبحرين تصبح جولة مزدوجة
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: إلغاء جولة فوجي والبحرين تصبح جولة مزدوجة

دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة كلياً ضمن فئة لومان الخارقة

"دبليو إي سي" لن تعود إلى روزنامة من ثماني جولات في 2022
دبليو إي سي دبليو إي سي

"دبليو إي سي" لن تعود إلى روزنامة من ثماني جولات في 2022

دبليو إي سي: السماح بعدد محدود من الجمهور لجولة مونزا
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: السماح بعدد محدود من الجمهور لجولة مونزا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.