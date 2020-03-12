دبليو إي سي: إلغاء جولة سيبرينغ بعد الحظر الأمريكي للطيران الأوروبي

ضمن مؤتمر صحفي، تم التأكيد على إلغاء جولة سيبرينغ، وذلك على ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض الحظر السابق.

وجاء في بيان "دبليو إي سي": "عقب قرار الرئيس ترمب بتعليق الرحلات الجوية لجميع الأشخاص غير الأمريكيين من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. راجعت إدارة البطولة وضع جولة سيبرينغ التي كانت مقررة ليوم 20 مارس/آذار الجاري".

وأكمل البيان: "بعد مراجعة دقيقة للوضع، تم اتخاذ القرار بإلغاء الجولة".

وتابع: "نظراً للعدد الكبير من السائقين، الفرق وأفراد الطواقم والمسؤولين الموجودين في أوروبا والذين كانوا يخططون للسفر إلى أمريكا خلال الأيام المقبلة، سيكون من المستحيل التجهيز للجولة بغيابهم".

واستكمل البيان: "تم التواصل بشأن قرار الإلغاء وقبوله من قبل جون دونان، رئيس ’إمسا’ في وقت لاحق من مساء البارحة".

من جهته، أضاف جيرار نيفو المدير التنفيذي للبطولة: "لم يكن اتخاذ القرار سهلاً. فرقنا وطواقم العمل تمثل قيمة كبيرة للغاية من أجل جولة سيبرينغ".

وتابع: "هذا الإلغاء مفروض علينا بسبب القيود على السفر من أوروبا إلى أمريكا. البطولة تولي الاهتمام الأكبر لصحة وسلامة جميع المشاركين والمتابعين".

يشار إلى أنه ومع تواجد جميع السيارات والمعدات في سيبرينغ بالفعل، فإن جهود "دبليو إي سي" تنحصر حالياً في التركيز على إعادتها إلى أوروبا.