ألغت بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، التجارب التأهيلية لسباق فوجي 6 ساعات، بعدما ضربت أمطار غزيرة الحلبة بعد ظهر يوم السبت.

وبينما أُقيمت حصة التجارب الحرة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أجواء ماطرة من دون أي حوادث، تسببت موجة جديدة من الأمطار قبل انطلاق التجارب التأهيلية مباشرة في انخفاض حاد بمستوى الرؤية على الحلبة.

وانطلقت القسم الافتتاحي لفئة إل إم جي تي 3 كما كان مقررًا عند الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، لكن رُفع العلم الأحمر بعد دقيقة واحدة فقط، إثر حادث للسائق المصنف ضمن فئة البرونز فرانسوا هيريو، الذي اصطدم بسيارة فيراري 296 جي تي 3 التابعة لفريق إيه إف كورسي، والتي تحمل الرقم 21، عند المنعطف الثاني.

وبعد وقت قصير من عودة جميع السيارات إلى ممر الصيانة، أعلنت إدارة السباق إلغاء التجارب التأهيلية لفئتَي إل إم جي تي 3 وهايبركار، في ظل توقعات بعدم تحسن الأحوال الجوية خلال الساعات القليلة التالية.

واستنادًا إلى اللوائح الرياضية، ستُحدد شبكة الانطلاق لسباق يوم الأحد بناءً على مجموع الأزمنة المسجلة خلال حصص التجارب الحرة الثلاث.

وكانت غالبية السيارات قد سجلت أسرع أوقاتها خلال التجارب الحرة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة، قبل أن تصبح الحلبة مبتلة أكثر من اللازم لاستخدام الإطارات الملساء يوم السبت.

وبناءً على ذلك، ستنطلق ألبين من قطب الانطلاق في الجولة اليابانية من بطولة العالم للتحمل، بعدما سجل فيكتور مارتان أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و29.304 ثانية على متن سيارة إيه 424 رقم 36 خلال التجارب الحرة الثانية.

واحتل هاري تينكنيل المركز الثاني في الحصة التي امتدت لـ90 دقيقة، لكن سيارة أستون مارتن فالكيري رقم 007 ستتراجع إلى المركز الرابع على شبكة الانطلاق، بعدما عوقبت بالتراجع مركزين بسبب اصطدامها بسيارة أستون مارتن فانتاج جي تي 3 رقم 27 خلال التجارب الحرة الثالثة في وقت سابق من يوم السبت.

سيارة ألبين إيه424 (الرقم 36): جول غونون، فريدريك ماكوفيكي، فيكتور مارتينز الصورة من قبل: JEP

وسيرفع ذلك سيارة ألبين رقم 35، التي يقودها شارل ميليزي وفرديناند هابسبورغ، إلى المركز الثاني، لتضمن ألبين احتلال المركزين الأول والثاني على شبكة الانطلاق. ويأتي ذلك بعد عام من تحقيق الشركة الفرنسية أول انتصار لها بسيارة إيه 424 إل إم دي إتش على الحلبة نفسها.

وستتقدم سيارة جينيسيس جي إم آر-001 رقم 19، التي يتشارك قيادتها بول لوب شاتان ودانيال خونكاديلا وماتيو جامينيه، إلى المركز الثالث، محققة أفضل نتيجة تأهيلية لعلامة مجموعة هيونداي.

أما سيارة جينيسيس الثانية، التي سجل ماثيس جوبير أفضل أزمنتها خلال التجارب الحرة، فستنطلق من المركز الخامس، خلف سيارة أستون مارتن رقم 007 التي يقودها تينكنيل وتوم غامبل، والتي عوقبت بالتراجع مركزين. ومع ذلك، ستنطلق السيارتان التابعتان للصانع البريطاني من مركزين متقدمين، بعدما سجلت سيارة فالكيري رقم 009 سادس أسرع زمن خلال التجارب الحرة.

وسيذهب المركز السابع إلى سيارة كاديلاك في-سيريز التابعة لفريق جوتا، والتي تحمل الرقم 38، تليها تويوتا تي آر 010 رقم 8. وستكمل بيجو 9 إكس 8 رقم 93 وكاديلاك رقم 12 المراكز العشرة الأولى.

وستنطلق السيارتان المتعادلتان في صدارة الترتيب العام من النصف الخلفي لشبكة الانطلاق في فئة هايبركار.

وستنطلق تويوتا تي آر 010 رقم 7 من المركز الثالث عشر، بعدما أنهى كاموي كوباياشي التجارب الحرة متأخرًا بأكثر من سبع ثوانٍ عن الوتيرة الأسرع.

رقم 8 تويوتا تي.آر010: سيباستيان بويمي، بريندون هارتي، ريو هيراكاوا الصورة من قبل: JEP

واختارت بي إم دبليو عدم التركيز على محاولات تسجيل أزمنة بأقل كمية وقود خلال تجارب الجمعة في الأجواء الجافة، بعدما أخذت في الحسبان توقعات هطول الأمطار يوم السبت خلال التجارب التأهيلية. لكن إلغاء التجارب التأهيلية الآن جعل هذه الاستراتيجية مكلفة، إذ ستنطلق سيارة بي إم دبليو إم هايبرد رقم 20، المتعادلة في النقاط مع تويوتا رقم 7، من المركز السابع عشر والأخير في فئة هايبركار.

وستواجه فيراري أيضًا مهمة صعبة يوم الأحد، إذ ستنطلق أفضل سياراتها الثلاث من طراز 499 بي من المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق.

وفي فئة إل إم جي تي 3، ذهب قطب الانطلاق إلى سيارة فورد موستانغ جي تي 3 التابعة لفريق بروتون، والتي تحمل الرقم 77، بعدما سجل بن تاك أفضل أزمنتها خلال التجارب الحرة الثانية.

ووضع لين هودينيوس سيارة مرسيدس التابعة لفريق آيرون لينكس، والتي تحمل الرقم 79، في المركز الثاني، بينما احتل هادريان دافيد المركز الثالث على متن سيارة لكزس رقم 78.

وستنطلق سيارة كورفيت زد 06 جي تي 3.آر رقم 33 التابعة لفريق تي إف سبورت، والمتصدرة لترتيب النقاط، من المركز العاشر في فئتها.