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دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: إبطاء سيارتَي تويوتا بمقدار 2.7 ثانية باللفة الواحدة في شنغهاي

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دبليو إي سي: إبطاء سيارتَي تويوتا بمقدار 2.7 ثانية باللفة الواحدة في شنغهاي
30-10-2019

سيتمّ إبطاء كل من سيارتي تويوتا من الفئة الأولى النموذجية "إل إم بي1" بمقدار 2.7 ثانية باللفة الواحدة خلال مجريات جولة شنغهاي المقبلة من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

كشف تقرير لجنة سباقات التحمل وضع أوزان إضافية على سيارتي تويوتا رقم 7 و8، وذلك لأنهما تمتلكان 43 نقطة لكل منهما.

وتمثل تلك زيادة طفيفة في طريقة حساب الأوزان الإضافية وفقاً للنقاط، والتي كانت تقدر بـ 0.012 ثانية لكل نقطة، أمام آخر سيارة "إل إم بي1" ضمن الترتيب العام (وحتى 40 كحد أقصى) لكل كيلومتر من الحلبة خلال السباق الأخير في فوجي.

وبينما سيبقى وزن سيارة تويوتا ضمن 932 كيلوغراماً كحدّ أقصى، كما كان في الجولة السابقة، لكن سيتم اتخاذ إجراءات أخرى مثل تقليل توافر نظام استعادة الطاقة "إيرز" في  اللفة، وتقليل معدل تدفق الوقود وتقليل حجم محدّد الوقود.

وسيتمّ تحديد سيارتي تويوتا الهجينتين بمقدار 2.75 ميغاجول/في اللفة كدفعة، بالمقارنة مع 3.02 ميغاجول/في اللفة للسيارة رقم 7 و3.34 ميغاجول/في اللفة للسيارة رقم 8 في فوجي.

وتمّ تقييد معدل تدفق الوقود بمقدار 74 كيلوغراماً في الساعة وهو انخفاض بمقدار 2.4 كيلوغراماً و3.4 كيلوغراماً على التوالي بالمقارنة مع السباق الماضي، بينما بات قطر محدّد الوقود الآن 19.6 مليمتراً لكلتا السيارتين. بالمقابل تم رفع مقدار السماح بالوقود إلى 51.3 ميغاجول/في اللفة للتناسب مع طول حلبة شنغهاي.

وستضمن هذه التعديلات أن تتمكن كلتا السيارتين من المنافسة بين بعضهما البعض بشكل متساوٍ، بعد معركة من طرف واحد انتهت لصالح السيارة رقم 8 في فوجي.

أما بالنسبة للسيارات غير الهجينة، فلن يتغير سوى مقدار الأوزان الإضافية.

حيث تمّ خفض سرعة سيارة ريبيليون رقم 1 التي يقودها برونو سينا، غوستافو مينيزيز ونورمان ناتو بمقدار 0.89 ثانية في اللفة الواحدة.

وتمّ تحقيق ذلك عن طريق زيادة الوزن الأدنى من 825 كيلوغراماً إلى 862 كيلوغراماً.

أما سيارة "جينيتا" رقم 5 التي يقودها جوردان كينغ مع بين هينلي وإيغور أورودزيف، فسيتم خفض سرعتها بمقدار 0.65 ثانية في اللفة.

السيارة الشقيقة التي يقودها غاي سميث، تشارلي روبرتسون ومايك سيمبسون فلن تتعرض لأية زيادة في الوزن.

يشار إلى أن سباق شنغهاي 4 ساعات مع تصفياته، سينقلان بشكل مباشر على موقع "موتورسبورت.تي في" من هنا.

سيارة جينيتا رقم 6: مايكل سيمبسون، تشارلي روبرتسون، غاي سميث

سيارة جينيتا رقم 6: مايكل سيمبسون، تشارلي روبرتسون، غاي سميث

تصوير: صور موتورسبورت

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