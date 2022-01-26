دبليو إي سي: أوجييه يُكمل تجاربه الثانية خلف مقود سيارة تويوتا الخارقة

قاد بطل العالم في الراليات 8 مرّات سيارة تويوتا "جي.آر010 الهجينة" حول حلبة آراغون في إسبانيا هذا الأسبوع، بعد أقل من شهرين على ظهوره الأول خلف مقود السيارة ضمن تجارب الناشئين في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسافر أوجييه إلى إسبانيا مباشرة عقب إكماله رالي مونتي كارلي - الجولة الافتتاحية لموسم بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" - ثانيًا، لينضم إلى برنامج التجارب الذي استمر لثلاثة أيام وانطلق يوم الأحد.

وكان الفرنسي من بين 7 سائقين حاضرين ضمن التجارب الأولى لتويوتا هذا الموسم.

ولا ينبغي النظر إلى مشاركته الثانية في التجارب على متن سيارة تويوتا الخارقة على أنها إشارة بأن أوجييه سيسابق لصالح فريقه لفترة طويلة ضمن منافسات جولة لومان 24 ساعة مزدوجة النقاط في يونيو/حزيران المُقبل.

وكانت تويوتا قد أعلنت استمرار برنامجها المؤلف من سيارتين تشاركان بشكل كامل في موسم "دبليو إي سي"، كما أكدت على أن المشاركة بسيارة ثالثة في لومان، مثلما فعلت في 2017، ليست ضمن خططها.

فيما تُعدّ مشاركة أوجييه الأخيرة في التجارب على متن سيارة "جي.آر010 الهجينة" جزءًا من محاولته اكتساب المزيد من الخبرة في عالم سباقات السيارات الرياضية قُبيل ما يُتوقّع أن يكون مشاركة له في موسم ضمن فئة "ال ام بي2" إمّا في منافسات "دبليو إي سي"، أو الأكثر ترجيحًا، سلسلة لومان الأوروبية.