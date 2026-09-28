قالت ألبين أنها خسرت فوزًا كان شبه مضمون في سباق بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، الذي أُقيم يوم الأحد في فوجي، لأنها لم ترغب في "التضحية" بأي من سيارتيها من فئة السيارات النموذجية الخارقة "هايبركارز" خلال الجولة الأخيرة من التوقفات في حظائر الصيانة.

وبدت الشركة الفرنسية في طريقها لتحقيق فوز مهيمن في الجولة السادسة من الموسم، بعدما احتلت سيارتاها النموذجيتان من طراز A424 LMDh المركزين الأول والثاني مع دخول الساعة الأخيرة من السباق.

لكن دخول سيارة الأمان في وقت متأخر من السباق، إثر حادث عنيف تعرضت له سيارة مكلارين رقم 58 ضمن فئة لومان جي تي 3، غيّر مجريات المنافسة، إذ اكتفت تويوتا بتزويد سيارتها رقم 8 من طراز TR010 بكمية وقود تكفي لإنهاء السباق، وقررت عدم تركيب إطارات جديدة، ما سمح لريو هيراكاوا بالتقدم إلى الصدارة.

أما ألبين، فاتبعت نهجًا أكثر تحفظًا بكثير، إذ أدخلت السيارتين إلى حظائر الصيانة في الوقت نفسه، وزودتهما بالوقود اللازم لفترة أطول. كما حصلت السيارة رقم 36 على إطارين جديدين.

وأدى ذلك إلى تراجع سيارة ألبين رقم 35، التي كان يقودها شارل ميليزي، إلى المركز الثالث خلف تويوتا رقم 8 وبي إم دبليو رقم 15، في حين تراجعت سيارة ألبين رقم 36، التي كانت تتصدر السباق، إلى المركز الخامس خلف أستون مارتن رقم 009.

بعد ذلك، شق فيكتور مارتان طريقه عبر السيارات المنافسة على متن السيارة رقم 36، حتى وصل إلى مؤخرة سيارة تويوتا بقيادة هيراكاوا، لكنه أخفق في نهاية المطاف في تحقيق الفوز بفارق 0.591 ثانية، في ما كان أقرب فارق حسم في تاريخ بطولة العالم للتحمل.

فريق "ألبين" للتحمل: جول غونون، فيكتور مارتينز الصورة من قبل: JEP

وقال المدير الرياضي لألبين، نيكولا لابيير، أن الفريق أعطى الأولوية لـ"روح الفريق" خلال الجولة الأخيرة من التوقفات في حظائر الصيانة، مع اعتقاده بأنه كان قادرًا على هزيمة تويوتا لو ركز جميع جهوده على سيارة واحدة.

وقال لابيير: "إنه شعور مختلط بين السعادة وخيبة الأمل، لأننا وضعنا السيارة على منصة التتويج، وحققنا رقمًا قياسيًا في عدد النقاط خلال عطلة نهاية أسبوع السباق، بعدما حصدنا 30 نقطة".

وأضاف: "لكن من الواضح أنه بعد احتلالنا المراكز الأمامية بمعظم فترات السباق، فإن عدم تحقيق الفوز يبعث على خيبة الأمل دائمًا".

وأكمل: "كان العامل الحاسم الرئيسي خلال دخول سيارة الأمان الأخيرة. لم نرغب في التضحية بسيارة، لذلك أدخلنا السيارتين إلى الحظائر في الوقت نفسه، ونتيجة لذلك خسرنا الوقت وتجاوزتنا عدة سيارات".

وأردف: "في النهاية، كان بإمكاننا الفوز بالسباق وإنهاء المنافسة بفارق كبير مع السيارة الأخرى لو ضحينا بها. لكننا قررنا التمسك بروح الفريق وإنهاء السباق بالسيارتين معًا".

وتابع: "كان ذلك قراري، وأنا أتحمل مسؤوليته".

واستكمل: "في النهاية، أنهينا السباق في المركز الثاني، وهي نتيجة جيدة جدًا للفريق، لكن من المؤكد أن عدم الفوز اليوم أمر مخيب للآمال".

وزاد موقع ألبين تعقيدًا بسبب موضع منطقة الصيانة للسيارتين، إذ كانت السيارة رقم 36، التي تصدرت السباق، تقف مباشرة خلف السيارة الشقيقة رقم 35 في ممر الصيانة.

وأوضح بأن السيارة رقم 36 كانت ستخسر الوقت إما بانتظار انتهاء توقف السيارة الشقيقة، أو أثناء قيام الميكانيكيين بدفعها لإفساح المجال أمامها.

فريق "ألبين" للتحمل: جول غونون، فيكتور مارتينز الصورة من قبل: JEP

وأوضح مارتان: "قمنا بتغيير الإطارات بسبب وجود سيارتنا الشقيقة أمامنا، ولم نخسر الوقت بسبب السيارة الشقيقة؛ إذ يتعين عليك التراجع إلى الخلف ثم الخروج مجددًا. لم نخسر الوقت بسبب تغيير الإطارات، بل كان ذلك ميزة، ولهذا السبب فعلنا ذلك".

واستمرت فترة الحذر، التي بدأت بسيارة أمان افتراضية قبل أن تتحول إلى دخول سيارة الأمان الفعلية، قرابة 30 دقيقة، بينما عمل المراقبون على انتشال سيارة مكلارين العالقة التي كان يقودها فين غيرسيتز.

وصبّ ذلك في مصلحة تويوتا رقم 8، التي كانت تحمل كمية وقود أقل بكثير من سيارة ألبين.

وقال مارتان عن تويوتا: "أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد. ومن العدل القول أنهم خاطروا، ونجحت خطتهم، كما أنهم استبقوا الأحداث بشكل جيد".

وتابع: "كانوا في موقع يسمح لهم بذلك، إذ كانوا في نهاية ممر الصيانة، وكان بإمكانهم مراقبة جميع السيارات القادمة إلى الحظائر، ومن ثم تقليل كمية الوقود التي يضيفونها أو إعادة السيارة إلى الحلبة قبل وصولنا".

وأردف: "كانوا في وضع جيد، وربما لم نفعل ما يكفي، لكن من السهل قول ذلك بعد انتهاء السباق".

واعترف مارتان، الذي تقاسم قيادة ألبين رقم 36 مع جول غونون، بأنه يشعر بخيبة أمل إزاء نتيجة السباق، لكنه استمد بعض التفاؤل من تحقيق الفريق منصة التتويج الثانية على التوالي خلال سباقين.

وقال: "كنا مهيمنين خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وقمنا بعمل جيد جدًا. بعد أوستن، حيث امتلكنا سيارة رائعة، كانت هذه عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي التي نكون فيها دائمًا في المقدمة".

رقم 8 تويوتا، تويوتا TR010: سيباستيان بويمي، بريندون هارتي، ريو هيراكاوا الصورة من قبل: JEP

وتابع: "حصلنا على قطب الانطلاق الأول بعد إلغاء التجارب التأهيلية بسبب الأمطار، لكننا كنا سننافس مجددًا على قطب الانطلاق الأول".

واستكمل: "ثم في السباق، ومثلما حدث في أوستن، حالفنا بعض سوء الحظ. في أوستن، كنا نتنافس مع تويوتا رقم 7، والآن احتللنا المركزين الأول والثاني مجددًا قبل دخول سيارة الأمان الأخيرة، لذلك أعتقد أن السيارة تسير على القضبان".

وأكمل: "الشباب يقومون بعمل رائع، ونحن نواصل التحسن دائمًا، ونقدم ملاحظات جيدة للفريق لمحاولة تطوير أنظمتنا والسيارة. كنا مستعدين لجميع الظروف اليوم، سواء على الحلبة المبللة أو الجافة. ثم خسرنا قليلًا، لكن السباقات تسير أحيانًا على هذا النحو".

وفي حين أنهت ألبين رقم 36 السباق في المركز الثاني، جاءت السيارة الشقيقة التي تقاسم قيادتها فرديناند هابسبورغ وشارل ميليزي في المركز الرابع خلف بي إم دبليو رقم 15، التي تقدمت هي الأخرى في الترتيب بفضل مغامرة استراتيجية متأخرة.