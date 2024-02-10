دبليو إي سي: ألبين تكشف سيارتها الخارقة وتشكيلة السائقين التي تضم ميك شوماخر

تم الإعلان عن الكسوة اللونية للسيارة ضمن حدث إطلاق السيارة التي تحمل الرقم 35، وسيقودها بول-لوب شاتان، شارل ميليزي وفرديناند هابسبرغ، أما السيارة الشقيقة رقم 36 فسيقودها نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار والناشئ في البطولة، ميك شوماخر.

Watch: نظرة أولى على سيارة ألبين إيه424 الخارقة

وستخوض السيارة أولى جولاتها على الإطلاق خلال جولة قطر الافتتاحية لموسم "دبليو إي سي" يوم 2 مارس.

حيث عبّر فيليب سينو مدير الفريق عن ثقته بأن المقاتلة الجديدة بمحرك الستّ أسطوانات، "يمتلك إمكانيات هائلة"، مشدداً على تحفّز الجميع لتقديم أداء قوي.

سيارة ألبين إيه424 الخارقة تصوير: ألبين

سيارة ألبين إيه424 الخارقة تصوير: ألبين