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دبليو إي سي إطلاق سيارة ألبين
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دبليو إي سي: ألبين تكشف سيارتها الخارقة وتشكيلة السائقين التي تضم ميك شوماخر

كشفت ألبين عن تشكيلة السائقين الذين سيقودون سيارتها الخارقة ضمن موسم 2024 من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حيث ستعود إلى منافسات القمة ضمن البطولة.

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سيارة ألبين إيه424 الخارقة

تم الإعلان عن الكسوة اللونية للسيارة ضمن حدث إطلاق السيارة التي تحمل الرقم 35، وسيقودها بول-لوب شاتان، شارل ميليزي وفرديناند هابسبرغ، أما السيارة الشقيقة رقم 36 فسيقودها نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار والناشئ في البطولة، ميك شوماخر.

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وستخوض السيارة أولى جولاتها على الإطلاق خلال جولة قطر الافتتاحية لموسم "دبليو إي سي" يوم 2 مارس.

حيث عبّر فيليب سينو مدير الفريق عن ثقته بأن المقاتلة الجديدة بمحرك الستّ أسطوانات، "يمتلك إمكانيات هائلة"، مشدداً على تحفّز الجميع لتقديم أداء قوي.

سيارة ألبين إيه424 الخارقة

سيارة ألبين إيه424 الخارقة

تصوير: ألبين

سيارة ألبين إيه424 الخارقة

سيارة ألبين إيه424 الخارقة

تصوير: ألبين

سيارة ألبين إيه424 الخارقة

سيارة ألبين إيه424 الخارقة

تصوير: ألبين

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