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دبليو إي سي سبا

دبليو إي سي: ألبين تكشف سيارة "أتش.واي4" نموذجية تعمل بالهيدروجين في سبا

كشفت ألبين عن سيارتها النموذجية "أتش.واي4" التي تعمل بالهيدروجين وستخرج للحلبة أول مرة في سبا-فرانكورشان، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

سيارة ألبين "أتش.واي4" نموذجية

الصورة من قبل: ألبين

قدمت ألبين هذه السيارة المبنية على نموذج عرض سابق عُرض في معرض باريس للسيارات 2022، تمتلك محرك احتراق داخلي يعمل بالهيدروجين بقوة 340 حصاناً بسعة 2.0 ليتر مزود بشاحن توربيني من أربع أسطوانات.

ويتم تخزين الغاز في 3 خزانات، لكن ألبين تخطط للانتقال إلى الشكل السائل من الهيدروجين، حيث تعتقد بأنه يتكامل مع السيارة ويحسن من سرعة التزود بالوقود.

وسيتم إكمال لفات استعراضية للسيارة خلال سباق لومان 24 ساعة الشهر المقبل، قبل إنتاج نسخة ثانية منها بمحرك 6 أسطوانات قبيل نهاية العام.

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سيارة ألبين

سيارة ألبين "أتش.واي4"

الصورة من قبل: ألبين

ويمثل إنتاج هذه السيارة إشارة واضحة إزاء اهتمام ألبين بمستقبل فئة السيارات الهيدروجينية المقررة لسباق لومان 24 ساعة لعام 2027.

وتم بناء السيارة النموذجية هذه على هيكل كربوني لسيارة إل إم بي3 نموذجية من قبل ليجييه، بعلبة تروس متتالية، حيث أوضحت ألبين أنه من الممكن مقارنتها بسيارة تعمل بالوقود الأحفوري بسرعات تصل إلى 270 كيلومتراً في الساعة.

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