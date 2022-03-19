دبليو إي سي: ألبين تحرز الفوز في سيبرينغ بعد سباق شهد رفع العلم الأحمر

انتهى سباق الثماني ساعات بشكل غير متوقع عندما تغيرت الظروف الجوية لتصبح صعبة للغاية خلال الساعة الأخيرة.

وهيمنت سيارة ألبين رقم 36 التي يقودها نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو على السباق، حيث تفوقت بالوتيرة على سيارات تويوتا وغليكنهاوس الخارقة، وكذلك سيارات "ال ام بي2".

وبعد أول علم أحمر وتأخير لفترة نصف ساعة، وبينما كانت تتم صيانة الحواجز بعد حادثة خوسيه ماريا لوبيز العنيفة على متن سيارة تويوتا رقم 7، تم رفع العلم الأحمر مع بقاء أقل من أربع ساعات تقريباً.

وتصدرت سيارة تويوتا رقم 8 لكنها اضطرت لدخول منصة الصيانة بشكل مفاجئ لتفادي نفاد الوقود، قبل أن تدخل إلى المنصة مجدداً بعد لفة.

بالتالي تصدرت سيارة ألبين أمام سيارة غليكنهاوس رقم 007 بفارق لفة، لتتراجع سيارة تويوتا المتبقية إلى المركز الثالث.

وبعد علم أحمر ثانٍ بسبب تأثير الظروف الجوية، وبالرغم من عدم هطول أمطار، حصلت إعادة انطلاق للسباق مع بقاء 36 دقيقة حتى النهاية، لكن تهديد المطر بقي واضحاً. لكن الظروف الجوية الصعبة تواصلت.

ليتم التلويح بالعلم المرقط بالرغم من بقاء 14 دقيقة على النهاية.

وحققت ألبين فوزها للمرة الأولى في "دبليو إي سي" أمام سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا، وسيارة غليكنهاوس التي يقودها أوليفييه بلا، رومان دوما وراين بريسكو.

وضمن فئة "ال ام بي2"، حققت سيارة يونايتد أوتوسبورتس الفوز مع بول دي ريستا، أوليفر جارفيس وجوش بيرسون، مع المركز الرابع العام، ليتقدموا على سيارة دبليو آر تي التي يقودها روبن فرينز، شون غيلايل ورينيه راست.

بينما أكملت سيارة ريل تايم دبليو آر تي، التي يقودها فرديناند هابسبرغ، نورمان ناتو وروي أندرادي.

رقم 92 بورشه: مايكل كريستنسن، كيفن إيستر تصوير: بول فوستر

جي تي إي المحترفين: بورشه تتفوق على كورفيت

أحرزت سيارة بورشه رقم 92 بقيادة كيفن إيستر ومايكل كريستنسن، الفوز أمام فريق كورفيت.

وبعد معركة ممتعة بين بورشه وكورفيت في الساعات الأولى، نجح إيستر بتجاوز غريمه مباشرة عقب إعادة انطلاق السباق.

سيارة بورشه رقم 91 بقيادة جيانماريا بروني وريتشارد ليتز كانت تتجه لتحقيق الثنائية قبل تعرضها لمشكلة في العجلة، ما أدى لتحقيقها المركز الثالث.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، حجزت أستون مارتن أول مركزين مع فريق نورث ويست بقيادة دايفيد بيتارد، نيكي ثيم وبول دالا لانا، أمام تي.أف سبورت بقيادة ماركو سورنسن، بين كيتينغ وفلوريان لاتوري.

نتيجة السباق: