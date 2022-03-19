دبليو إي سي: ألبين تحرز الفوز في سيبرينغ بعد سباق شهد رفع العلم الأحمر
أحرزت ألبين الفوز بسباق سيبرينغ 1000 ميل، الجولة الافتتاحية من موسم 2022 في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، خلال سباق شهد رفع علم أحمر مرتين بسبب حادثة عنيفة لسيارة تويوتا الخارقة والظروف الجوية الصعبة التي شهدتها الحلبة.
انتهى سباق الثماني ساعات بشكل غير متوقع عندما تغيرت الظروف الجوية لتصبح صعبة للغاية خلال الساعة الأخيرة.
وهيمنت سيارة ألبين رقم 36 التي يقودها نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو على السباق، حيث تفوقت بالوتيرة على سيارات تويوتا وغليكنهاوس الخارقة، وكذلك سيارات "ال ام بي2".
وبعد أول علم أحمر وتأخير لفترة نصف ساعة، وبينما كانت تتم صيانة الحواجز بعد حادثة خوسيه ماريا لوبيز العنيفة على متن سيارة تويوتا رقم 7، تم رفع العلم الأحمر مع بقاء أقل من أربع ساعات تقريباً.
وتصدرت سيارة تويوتا رقم 8 لكنها اضطرت لدخول منصة الصيانة بشكل مفاجئ لتفادي نفاد الوقود، قبل أن تدخل إلى المنصة مجدداً بعد لفة.
بالتالي تصدرت سيارة ألبين أمام سيارة غليكنهاوس رقم 007 بفارق لفة، لتتراجع سيارة تويوتا المتبقية إلى المركز الثالث.
وبعد علم أحمر ثانٍ بسبب تأثير الظروف الجوية، وبالرغم من عدم هطول أمطار، حصلت إعادة انطلاق للسباق مع بقاء 36 دقيقة حتى النهاية، لكن تهديد المطر بقي واضحاً. لكن الظروف الجوية الصعبة تواصلت.
ليتم التلويح بالعلم المرقط بالرغم من بقاء 14 دقيقة على النهاية.
وحققت ألبين فوزها للمرة الأولى في "دبليو إي سي" أمام سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا، وسيارة غليكنهاوس التي يقودها أوليفييه بلا، رومان دوما وراين بريسكو.
وضمن فئة "ال ام بي2"، حققت سيارة يونايتد أوتوسبورتس الفوز مع بول دي ريستا، أوليفر جارفيس وجوش بيرسون، مع المركز الرابع العام، ليتقدموا على سيارة دبليو آر تي التي يقودها روبن فرينز، شون غيلايل ورينيه راست.
بينما أكملت سيارة ريل تايم دبليو آر تي، التي يقودها فرديناند هابسبرغ، نورمان ناتو وروي أندرادي.
رقم 92 بورشه: مايكل كريستنسن، كيفن إيستر
تصوير: بول فوستر
جي تي إي المحترفين: بورشه تتفوق على كورفيت
أحرزت سيارة بورشه رقم 92 بقيادة كيفن إيستر ومايكل كريستنسن، الفوز أمام فريق كورفيت.
وبعد معركة ممتعة بين بورشه وكورفيت في الساعات الأولى، نجح إيستر بتجاوز غريمه مباشرة عقب إعادة انطلاق السباق.
سيارة بورشه رقم 91 بقيادة جيانماريا بروني وريتشارد ليتز كانت تتجه لتحقيق الثنائية قبل تعرضها لمشكلة في العجلة، ما أدى لتحقيقها المركز الثالث.
وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، حجزت أستون مارتن أول مركزين مع فريق نورث ويست بقيادة دايفيد بيتارد، نيكي ثيم وبول دالا لانا، أمام تي.أف سبورت بقيادة ماركو سورنسن، بين كيتينغ وفلوريان لاتوري.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|عدد اللفات
|التوقيت
|1
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|194
|7:15:37.293
|2
|8
| سيباستيان بويمي
برندون هارتلي
ريو هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|194
|7:16:14.759
|3
|708
| أوليفييه بلا
رومان دوما
ريان بريسكو
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|193
|7:15:47.801
|4
|23
| بول دي ريستا
أوليفر جارفيس
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:16:19.526
|5
|31
| شون غيلايل
روبن فرينز
رينيه راست
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:16:23.236
|6
|41
| روي أندرادا
فرديناند هابسبورغ
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19:34.747
|7
|9
| روبرت كوبتسا
لويس ديليتراز
لورينزو كولومبو
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19:38.729
|8
|28
| أوليفر راسموسين
إيد جونز
جوناثان أبيردين
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19:41.209
|9
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
ويل ستيفنز
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19:43.496
|10
|22
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
ويليام أوين
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19:48.518
|11
|5
| داين كاميرون
إيمانويل كولار
فيليبي نصر
|Oreca 07
|LMP2
|192
|7:19:56.740
|12
|83
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|Oreca 07
|LMP2
|191
|7:19:48.196
|13
|35
|Jean-Baptiste Lahaye
ماتيو لاهاي
فرانسوا هيريو
|Oreca 07
|LMP2
|190
|7:19:44.933
|14
|45
|Thomas Steven
جايمس ألين
رينيه بيندر
|Oreca 07
|LMP2
|190
|7:19:47.614
|15
|1
|Lilou Wadoux
سيباستيان أوجييه
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|189
|7:19:42.093
|16
|44
| ميرو كونوبكا
ماتياس بيشي
تيجمن فان دير هيلم
|Oreca 07
|LMP2
|188
|7:16:12.445
|17
|92
| مايكل كريستنسن
كيفن إستر
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|183
|7:15:49.273
|18
|64
| تومي ميلنر
نيك تاندي
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|183
|7:15:58.580
|19
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|183
|7:16:00.835
|20
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|183
|7:19:35.390
|21
|98
| بول دالا لانا
David Pittard
نيكي تيم
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|180
|7:15:59.556
|22
|52
| ميغيل مولينا
أنطونيو فوكو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|180
|7:16:13.723
|23
|33
| بن كيتنغ
فلوريان لاتوري
ماركو سورنسن
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|180
|7:19:23.417
|24
|56
| بريندن ايريبي
أولي ميلروي
بين بارنيكوت
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|180
|7:19:24.692
|25
|77
| كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
هاري تينكنيل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|180
|7:19:29.308
|26
|85
| راهيل فراي
ميشيل جاتنج
سارة بوفي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|179
|7:19:25.945
|27
|777
| ساتوشي هوشينو
تومونوبو فوجي
Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|179
|7:19:39.474
|28
|21
| سيمون مانن
كريس أولريش
توني فيلاندر
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|178
|7:19:36.073
|29
|60
| كلاوديو سكيافوني
ماتيو كريسوني
جيانكارلو فيسيكيلا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|178
|7:19:44.214
|30
|54
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
نيك كاسيدي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|178
|7:19:45.251
|31
|34
| ياكوب سميتشوفسكي
فابيو شيرر
إستيبان غوتيريز
|Oreca 07
|LMP2
|174
|6:37:50.629
|32
|88
| فريد بورداد
باتريك ليندسي
جوليان أندلاور
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|169
|7:19:35.028
|33
|10
| نيكو مولر
ريان كولين
مايك روكينفلر
|Oreca 07
|LMP2
|157
|5:53:41.658
|71
|Franck Dezoteux
بيير راغ
غابرييل أوبري
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|122
|5:26:06.852
|46
| ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
نيكولاس لتويليه
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|86
|2:59:57.081
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|110
|3:28:51.927
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