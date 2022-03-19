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دبليو إي سي / سبرينغ تقرير السباق

دبليو إي سي: ألبين تحرز الفوز في سيبرينغ بعد سباق شهد رفع العلم الأحمر

أحرزت ألبين الفوز بسباق سيبرينغ 1000 ميل، الجولة الافتتاحية من موسم 2022 في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، خلال سباق شهد رفع علم أحمر مرتين بسبب حادثة عنيفة لسيارة تويوتا الخارقة والظروف الجوية الصعبة التي شهدتها الحلبة.

انتهى سباق الثماني ساعات بشكل غير متوقع عندما تغيرت الظروف الجوية لتصبح صعبة للغاية خلال الساعة الأخيرة.

وهيمنت سيارة ألبين رقم 36 التي يقودها نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو على السباق، حيث تفوقت بالوتيرة على سيارات تويوتا وغليكنهاوس الخارقة، وكذلك سيارات "ال ام بي2".

وبعد أول علم أحمر وتأخير لفترة نصف ساعة، وبينما كانت تتم صيانة الحواجز بعد حادثة خوسيه ماريا لوبيز العنيفة على متن سيارة تويوتا رقم 7، تم رفع العلم الأحمر مع بقاء أقل من أربع ساعات تقريباً.

وتصدرت سيارة تويوتا رقم 8 لكنها اضطرت لدخول منصة الصيانة بشكل مفاجئ لتفادي نفاد الوقود، قبل أن تدخل إلى المنصة مجدداً بعد لفة.

بالتالي تصدرت سيارة ألبين أمام سيارة غليكنهاوس رقم 007 بفارق لفة، لتتراجع سيارة تويوتا المتبقية إلى المركز الثالث.

وبعد علم أحمر ثانٍ بسبب تأثير الظروف الجوية، وبالرغم من عدم هطول أمطار، حصلت إعادة انطلاق للسباق مع بقاء 36 دقيقة حتى النهاية، لكن تهديد المطر بقي واضحاً. لكن الظروف الجوية الصعبة تواصلت.

ليتم التلويح بالعلم المرقط بالرغم من بقاء 14 دقيقة على النهاية.

وحققت ألبين فوزها للمرة الأولى في "دبليو إي سي" أمام سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا، وسيارة غليكنهاوس التي يقودها أوليفييه بلا، رومان دوما وراين بريسكو.

وضمن فئة "ال ام بي2"، حققت سيارة يونايتد أوتوسبورتس الفوز مع بول دي ريستا، أوليفر جارفيس وجوش بيرسون، مع المركز الرابع العام، ليتقدموا على سيارة دبليو آر تي التي يقودها روبن فرينز، شون غيلايل ورينيه راست.

بينما أكملت سيارة ريل تايم دبليو آر تي، التي يقودها فرديناند هابسبرغ، نورمان ناتو وروي أندرادي.

رقم 92 بورشه: مايكل كريستنسن، كيفن إيستر

رقم 92 بورشه: مايكل كريستنسن، كيفن إيستر

تصوير: بول فوستر

جي تي إي المحترفين: بورشه تتفوق على كورفيت

أحرزت سيارة بورشه رقم 92 بقيادة كيفن إيستر ومايكل كريستنسن، الفوز أمام فريق كورفيت.

وبعد معركة ممتعة بين بورشه وكورفيت في الساعات الأولى، نجح إيستر بتجاوز غريمه مباشرة عقب إعادة انطلاق السباق.

سيارة بورشه رقم 91 بقيادة جيانماريا بروني وريتشارد ليتز كانت تتجه لتحقيق الثنائية قبل تعرضها لمشكلة في العجلة، ما أدى لتحقيقها المركز الثالث.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، حجزت أستون مارتن أول مركزين مع فريق نورث ويست بقيادة دايفيد بيتارد، نيكي ثيم وبول دالا لانا، أمام تي.أف سبورت بقيادة ماركو سورنسن، بين كيتينغ وفلوريان لاتوري.

نتيجة السباق:

المركز # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات التوقيت
1 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 194 7:15:37.293
2 8 Switzerland سيباستيان بويمي
New Zealand برندون هارتلي
Japan ريو هيراكاوا 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 194 7:16:14.759
3 708 France أوليفييه بلا
France رومان دوما
Australia ريان بريسكو 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 193 7:15:47.801
4 23 United Kingdom بول دي ريستا
United Kingdom أوليفر جارفيس
Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 192 7:16:19.526
5 31 Indonesia شون غيلايل
Netherlands روبن فرينز
Germany رينيه راست 		Oreca 07 LMP2 192 7:16:23.236
6 41 Portugal روي أندرادا
Austria فرديناند هابسبورغ
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 192 7:19:34.747
7 9 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
Italy لورينزو كولومبو 		Oreca 07 LMP2 192 7:19:38.729
8 28 Denmark أوليفر راسموسين
United Arab Emirates إيد جونز
South Africa جوناثان أبيردين 		Oreca 07 LMP2 192 7:19:41.209
9 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom ويل ستيفنز 		Oreca 07 LMP2 192 7:19:43.496
10 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United States ويليام أوين 		Oreca 07 LMP2 192 7:19:48.518
11 5 United States داين كاميرون
France إيمانويل كولار
Brazil فيليبي نصر 		Oreca 07 LMP2 192 7:19:56.740
12 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		Oreca 07 LMP2 191 7:19:48.196
13 35 Jean-Baptiste Lahaye
France ماتيو لاهاي
France فرانسوا هيريو 		Oreca 07 LMP2 190 7:19:44.933
14 45 Thomas Steven
Australia جايمس ألين
Austria رينيه بيندر 		Oreca 07 LMP2 190 7:19:47.614
15 1 Lilou Wadoux
France سيباستيان أوجييه
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 189 7:19:42.093
16 44 Slovakia ميرو كونوبكا
Switzerland ماتياس بيشي
Netherlands تيجمن فان دير هيلم 		Oreca 07 LMP2 188 7:16:12.445
17 92 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 183 7:15:49.273
18 64 United States تومي ميلنر
United Kingdom نيك تاندي 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 183 7:15:58.580
19 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 183 7:16:00.835
20 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 183 7:19:35.390
21 98 Canada بول دالا لانا
David Pittard
Denmark نيكي تيم 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 180 7:15:59.556
22 52 Spain ميغيل مولينا
Italy أنطونيو فوكو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 180 7:16:13.723
23 33 United States بن كيتنغ
France فلوريان لاتوري
Denmark ماركو سورنسن 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 180 7:19:23.417
24 56 United States بريندن ايريبي
United Kingdom أولي ميلروي
United Kingdom بين بارنيكوت 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 180 7:19:24.692
25 77 Germany كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
United Kingdom هاري تينكنيل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 180 7:19:29.308
26 85 Switzerland راهيل فراي
Denmark ميشيل جاتنج
Belgium سارة بوفي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 179 7:19:25.945
27 777 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
Charles Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 179 7:19:39.474
28 21 France سيمون مانن
Switzerland كريس أولريش
Finland توني فيلاندر 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 178 7:19:36.073
29 60 Italy كلاوديو سكيافوني
Italy ماتيو كريسوني
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 178 7:19:44.214
30 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
New Zealand نيك كاسيدي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 178 7:19:45.251
31 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Switzerland فابيو شيرر
Mexico إستيبان غوتيريز 		Oreca 07 LMP2 174 6:37:50.629
32 88 United States فريد بورداد
United States باتريك ليندسي
France جوليان أندلاور 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 169 7:19:35.028
33 10 Switzerland نيكو مولر
Ireland ريان كولين
Germany مايك روكينفلر 		Oreca 07 LMP2 157 5:53:41.658
  71 Franck Dezoteux
France بيير راغ
France غابرييل أوبري 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 122 5:26:06.852
  46 Italy ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
Switzerland نيكولاس لتويليه 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 86 2:59:57.081
  7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 110 3:28:51.927
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