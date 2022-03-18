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دبليو إي سي / سبرينغ تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: ألبين تتفوق على غليكنهاوس لتحرز قطب الانطلاق الأول في سيبرينغ

حققت ألبين قطب الانطلاق الأول للجولة الافتتاحية من موسم 2022 في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في سيبرينغ. بينما ستنطلق أفضل سيارتي تويوتا من المركز الرابع.

سجل نيكولاس لابيير أسرع الأزمنة على متن سيارة ألبين رقم 36 ضمن فئة "ال ام بي1"، مع دقيقة و47.407 ثانية، ليمنح العلامة الفرنسية قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى منذ جولة بورتيماو العام الماضي.

وكان زمنه أسرع بثانية وثلاثة أعشار الثانية من أوليفييه بلا سائق سيارة غليكنهاوس.

رقم 8 تويوتا غازو ريسينغ: سيباستيان بويمي، برندون هارتلي، ريو هيراكاوا

رقم 8 تويوتا غازو ريسينغ: سيباستيان بويمي، برندون هارتلي، ريو هيراكاوا

تصوير: صور موتورسبورت

أما ثالث أسرع الأزمنة فكان من نصيب سيارة "ال ام بي2" مع نيكلاس نيلسن على متن سيارة إيه.أف كورسي، خاطفاً قطب الانطلاق الأول لتلك الفئة.

وهذا ما كان كافياً للتفوق على سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها برندون هارتلي بفارق أقل من عُشري ثانية.

بينما اكتفت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 مع خوسيه ماريا لوبيز بالمركز السابع العام خلف سيارتي "ال ام بي2" لفريق يونايتد أوتوسبورتس مع فيليبي ألباكوركي وبول دي ريستا على التوالي.

جي تي: بورشه تحسم صف الانطلاق الأول

 

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" حجزت سيارتا بورشه صف الانطلاق الأول مع مايكل كريستنسن وكيفن إيستر على متن السيارة رقم 92، وجيانماريا بروني على متن السيارة الشقيقة رقم 91 بفارق 0.150 ثانية.

أما أفضل البقية فكانت سيارة كورفيت يقودها نيك تاندي بفارق قارب نصف ثانية.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" كانت سيارة أستون مارتن صاحبة قطب الانطلاق الأول مع بين كيتينغ، أمام بول دالا لانا سائق نورث ويست.

 فيراري هي المتصدرة مع جايمس كالادو على متن سيارة إيه.أف كورسي رقم 51 والوافد الجديد أنطونيو فوكو على متن السيارة رقم 52

تصفيات فئتي السيارات الخارقة وال ام بي2:

المركز # السائقون السيارة الفئة التوقيت الوسطي الفارق
1 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 1'47.407  
2 708 France أوليفييه بلا
France رومان دوما
Australia ريان بريسكو 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'48.741 1.334
3 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		Oreca 07 LMP2 1'49.014 1.607
4 8 Switzerland سيباستيان بويمي
New Zealand برندون هارتلي
Japan ريو هيراكاوا 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'49.217 1.810
5 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United States ويليام أوين 		Oreca 07 LMP2 1'49.388 1.981
6 23 United Kingdom بول دي ريستا
United Kingdom أوليفر جارفيس
Josh Pierson		 Oreca 07 LMP2 1'49.510 2.103
7 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'49.581 2.174
8 31 Indonesia شون غيلايل
Netherlands روبن فرينز
Germany رينيه راست 		Oreca 07 LMP2 1'49.670 2.263
9 41 Portugal روي أندرادا
Austria فرديناند هابسبورغ
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 1'49.688 2.281
10 9 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
Italy لورينزو كولومبو 		Oreca 07 LMP2 1'50.057 2.650
11 28 Denmark أوليفر راسموسين
United Arab Emirates إيد جونز
South Africa جوناثان أبيردين 		Oreca 07 LMP2 1'50.178 2.771
12 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom ويل ستيفنز 		Oreca 07 LMP2 1'50.596 3.189
13 5 United States داين كاميرون
France إيمانويل كولار
Brazil فيليبي نصر 		Oreca 07 LMP2 1'50.629 3.222
14 1 Lilou Wadoux
France سيباستيان أوجييه
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 1'50.916 3.509
15 35 Jean-Baptiste Lahaye
France ماتيو لاهاي
France فرانسوا هيريو 		Oreca 07 LMP2 1'50.954 3.547
16 10 Switzerland نيكو مولر
Ireland ريان كولين
Germany مايك روكينفلر 		Oreca 07 LMP2 1'50.955 3.548
17 44 Slovakia ميرو كونوبكا
Switzerland ماتياس بيشي
Netherlands تيجمن فان دير هيلم 		Oreca 07 LMP2 1'51.182 3.775
18 45 Thomas Steven
Australia جايمس ألين
Austria رينيه بيندر 		Oreca 07 LMP2 1'51.332 3.925
19 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Switzerland فابيو شيرر
Mexico إستيبان غوتيريز 		Oreca 07 LMP2 1'51.872 4.465
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تصفيات جي تي:

المركز # السائقون السيارة الفئة التوقيت الوسطي الفارق
1 92 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.233  
2 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.383 0.150
3 64 United States تومي ميلنر
United Kingdom نيك تاندي 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 1'57.696 0.463
4 33 United States بن كيتنغ
France فلوريان لاتوري
Denmark ماركو سورنسن 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.204 1.971
5 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'59.299 2.066
6 52 Spain ميغيل مولينا
Italy أنطونيو فوكو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'59.388 2.155
7 98 Canada بول دالا لانا
David Pittard
Denmark نيكي تيم 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'00.570 3.337
8 56 United States بريندن ايريبي
United Kingdom أولي ميلروي
United Kingdom بين بارنيكوت 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'00.649 3.416
9 85 Switzerland راهيل فراي
Denmark ميشيل جاتنج
Belgium سارة بوفي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'01.140 3.907
10 777 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
Charles Fagg		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'01.379 4.146
11 77 Germany كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
United Kingdom هاري تينكنيل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'02.079 4.846
12 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
New Zealand نيك كاسيدي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.264 5.031
13 71 Franck Dezoteux
France بيير راغ
France غابرييل أوبري 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.800 5.567
14 21 France سيمون مانن
Switzerland كريس أولريش
Finland توني فيلاندر 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.116 5.883
15 88 United States فريد بورداد
United States باتريك ليندسي
France جوليان أندلاور 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'03.560 6.327
16 60 Italy كلاوديو سكيافوني
Italy ماتيو كريسوني
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.726 6.493
17 46 Italy ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
Switzerland نيكولاس لتويليه 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM    
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