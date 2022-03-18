دبليو إي سي: ألبين تتفوق على غليكنهاوس لتحرز قطب الانطلاق الأول في سيبرينغ

سجل نيكولاس لابيير أسرع الأزمنة على متن سيارة ألبين رقم 36 ضمن فئة "ال ام بي1"، مع دقيقة و47.407 ثانية، ليمنح العلامة الفرنسية قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى منذ جولة بورتيماو العام الماضي.

وكان زمنه أسرع بثانية وثلاثة أعشار الثانية من أوليفييه بلا سائق سيارة غليكنهاوس.

رقم 8 تويوتا غازو ريسينغ: سيباستيان بويمي، برندون هارتلي، ريو هيراكاوا تصوير: صور موتورسبورت

أما ثالث أسرع الأزمنة فكان من نصيب سيارة "ال ام بي2" مع نيكلاس نيلسن على متن سيارة إيه.أف كورسي، خاطفاً قطب الانطلاق الأول لتلك الفئة.

وهذا ما كان كافياً للتفوق على سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها برندون هارتلي بفارق أقل من عُشري ثانية.

بينما اكتفت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 مع خوسيه ماريا لوبيز بالمركز السابع العام خلف سيارتي "ال ام بي2" لفريق يونايتد أوتوسبورتس مع فيليبي ألباكوركي وبول دي ريستا على التوالي.

جي تي: بورشه تحسم صف الانطلاق الأول

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" حجزت سيارتا بورشه صف الانطلاق الأول مع مايكل كريستنسن وكيفن إيستر على متن السيارة رقم 92، وجيانماريا بروني على متن السيارة الشقيقة رقم 91 بفارق 0.150 ثانية.

أما أفضل البقية فكانت سيارة كورفيت يقودها نيك تاندي بفارق قارب نصف ثانية.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" كانت سيارة أستون مارتن صاحبة قطب الانطلاق الأول مع بين كيتينغ، أمام بول دالا لانا سائق نورث ويست.

فيراري هي المتصدرة مع جايمس كالادو على متن سيارة إيه.أف كورسي رقم 51 والوافد الجديد أنطونيو فوكو على متن السيارة رقم 52

تصفيات فئتي السيارات الخارقة وال ام بي2:

تصفيات جي تي: