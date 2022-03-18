دبليو إي سي: ألبين تتفوق على غليكنهاوس لتحرز قطب الانطلاق الأول في سيبرينغ
حققت ألبين قطب الانطلاق الأول للجولة الافتتاحية من موسم 2022 في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في سيبرينغ. بينما ستنطلق أفضل سيارتي تويوتا من المركز الرابع.
سجل نيكولاس لابيير أسرع الأزمنة على متن سيارة ألبين رقم 36 ضمن فئة "ال ام بي1"، مع دقيقة و47.407 ثانية، ليمنح العلامة الفرنسية قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى منذ جولة بورتيماو العام الماضي.
وكان زمنه أسرع بثانية وثلاثة أعشار الثانية من أوليفييه بلا سائق سيارة غليكنهاوس.
رقم 8 تويوتا غازو ريسينغ: سيباستيان بويمي، برندون هارتلي، ريو هيراكاوا
تصوير: صور موتورسبورت
أما ثالث أسرع الأزمنة فكان من نصيب سيارة "ال ام بي2" مع نيكلاس نيلسن على متن سيارة إيه.أف كورسي، خاطفاً قطب الانطلاق الأول لتلك الفئة.
وهذا ما كان كافياً للتفوق على سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها برندون هارتلي بفارق أقل من عُشري ثانية.
بينما اكتفت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 مع خوسيه ماريا لوبيز بالمركز السابع العام خلف سيارتي "ال ام بي2" لفريق يونايتد أوتوسبورتس مع فيليبي ألباكوركي وبول دي ريستا على التوالي.
جي تي: بورشه تحسم صف الانطلاق الأول
ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" حجزت سيارتا بورشه صف الانطلاق الأول مع مايكل كريستنسن وكيفن إيستر على متن السيارة رقم 92، وجيانماريا بروني على متن السيارة الشقيقة رقم 91 بفارق 0.150 ثانية.
أما أفضل البقية فكانت سيارة كورفيت يقودها نيك تاندي بفارق قارب نصف ثانية.
وضمن فئة "جي تي إي الهواة" كانت سيارة أستون مارتن صاحبة قطب الانطلاق الأول مع بين كيتينغ، أمام بول دالا لانا سائق نورث ويست.
فيراري هي المتصدرة مع جايمس كالادو على متن سيارة إيه.أف كورسي رقم 51 والوافد الجديد أنطونيو فوكو على متن السيارة رقم 52
تصفيات فئتي السيارات الخارقة وال ام بي2:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|1
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'47.407
|2
|708
| أوليفييه بلا
رومان دوما
ريان بريسكو
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'48.741
|1.334
|3
|83
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.014
|1.607
|4
|8
| سيباستيان بويمي
برندون هارتلي
ريو هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'49.217
|1.810
|5
|22
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
ويليام أوين
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.388
|1.981
|6
|23
| بول دي ريستا
أوليفر جارفيس
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.510
|2.103
|7
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'49.581
|2.174
|8
|31
| شون غيلايل
روبن فرينز
رينيه راست
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.670
|2.263
|9
|41
| روي أندرادا
فرديناند هابسبورغ
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.688
|2.281
|10
|9
| روبرت كوبتسا
لويس ديليتراز
لورينزو كولومبو
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.057
|2.650
|11
|28
| أوليفر راسموسين
إيد جونز
جوناثان أبيردين
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.178
|2.771
|12
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
ويل ستيفنز
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.596
|3.189
|13
|5
| داين كاميرون
إيمانويل كولار
فيليبي نصر
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.629
|3.222
|14
|1
|Lilou Wadoux
سيباستيان أوجييه
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.916
|3.509
|15
|35
|Jean-Baptiste Lahaye
ماتيو لاهاي
فرانسوا هيريو
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.954
|3.547
|16
|10
| نيكو مولر
ريان كولين
مايك روكينفلر
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.955
|3.548
|17
|44
| ميرو كونوبكا
ماتياس بيشي
تيجمن فان دير هيلم
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.182
|3.775
|18
|45
|Thomas Steven
جايمس ألين
رينيه بيندر
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.332
|3.925
|19
|34
| ياكوب سميتشوفسكي
فابيو شيرر
إستيبان غوتيريز
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.872
|4.465
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تصفيات جي تي:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|1
|92
| مايكل كريستنسن
كيفن إستر
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'57.233
|2
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'57.383
|0.150
|3
|64
| تومي ميلنر
نيك تاندي
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|1'57.696
|0.463
|4
|33
| بن كيتنغ
فلوريان لاتوري
ماركو سورنسن
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.204
|1.971
|5
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'59.299
|2.066
|6
|52
| ميغيل مولينا
أنطونيو فوكو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'59.388
|2.155
|7
|98
| بول دالا لانا
David Pittard
نيكي تيم
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'00.570
|3.337
|8
|56
| بريندن ايريبي
أولي ميلروي
بين بارنيكوت
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'00.649
|3.416
|9
|85
| راهيل فراي
ميشيل جاتنج
سارة بوفي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'01.140
|3.907
|10
|777
| ساتوشي هوشينو
تومونوبو فوجي
Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'01.379
|4.146
|11
|77
| كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
هاري تينكنيل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'02.079
|4.846
|12
|54
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
نيك كاسيدي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.264
|5.031
|13
|71
|Franck Dezoteux
بيير راغ
غابرييل أوبري
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.800
|5.567
|14
|21
| سيمون مانن
كريس أولريش
توني فيلاندر
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.116
|5.883
|15
|88
| فريد بورداد
باتريك ليندسي
جوليان أندلاور
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'03.560
|6.327
|16
|60
| كلاوديو سكيافوني
ماتيو كريسوني
جيانكارلو فيسيكيلا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.726
|6.493
|17
|46
| ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
نيكولاس لتويليه
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
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