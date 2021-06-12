دبليو إي سي: ألبين تتفوّق على تويوتا لتُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في بورتيماو
حصدت ألبين قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى ضمن بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" خلال الجولة الثانية من موسم 2021 متفوّقة على ثنائيّ تويوتا في التجارب التأهيليّة في بورتيماو.
تفوّقت فرق فئة "ال ام بي 2" خلال حصص التجارب الحرّة لسباق 8 ساعات على حلبة بورتيماو، لكنّ سيارات فئة "هايبركار" تقدّم إلى الصدارة عندما حانت اللحظات الحاسمة، حيث بلغ الفارق بين الفئتين تسعة أعشارٍ من الثانية في التصفيات.
وتصدّر ماثيو فاسكسيفيير الأزمنة على متن سيارة "آي480-غيبسون" التي تسابقت كـ "ريبيليون آر-13" الموسم المنقضي، وحسّن زمنه إلى 1:30.364 دقيقة في مرحلة متأخّرة من الحصّة.
أمّا بريندون هارتلي فقد دفع سيارة تويوتا #8 إلى المركز الثاني ضمن محاولة أخيرة ليتقدّم على السيارة الشقيقة #7 التي قادها مايك كونواي نحو المركز الثالث.
وكان طوم بلومكفيست أفضل سائقي فئة "ال ام بي 2" في المركز الرابع الإجمالي على سيارة جوتا أريكا #28 وتواجد على بُعد 0.846 ثانية عن فاكسيفيير، بينما تأهّل زميله أنطونيو فيليكس دا كوستا في المركز الخامس بفارق 0.045 ثانية.
أمّا فريق غليكنهاوس فقد اكتفى بالمركز الـ 11 ضمن بداية مسيرته في "دبليو إي سي" بفارق ثانيتين تقريبًا عن الصدارة.
ووضع كيفن إستري بورشه في قطب الانطلاق الأوّل لفئة "جي تي إي برو" مُحقّقًا 1:37.986 دقيقة على متن السيارة #92. وتفوّق على سيارة فيراري #51 التي يقودها جايمس كالادو بفارق 0.373 بالرغم من أنّ الفجوة كانت لتكون أقلّ من عُشرٍ من الثانية لولا شطب أفضل أزمنة البريطاني لتجاوزه حدود المسار.
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|عدد اللفات
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|6
|1:30.364
|186.605
|2
|8
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6
|1:30.458
|0.094
|0.094
|186.411
|3
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6
|1:30.540
|0.176
|0.082
|186.242
|4
|28
| شون غيلايل
ستوفيل فاندورن
توم بلومكفيست
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:31.210
|0.846
|0.670
|184.874
|5
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|Oreca 07
|LMP2
|5
|1:31.255
|0.891
|0.045
|184.783
|6
|29
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
جوب فان إيترت
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:31.545
|1.181
|0.290
|184.197
|7
|22
| فيليب هانسون
واين بويد
بول دي ريستا
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:31.598
|1.234
|0.053
|184.091
|8
|31
| روبن فرينز
فرديناند هابسبورغ
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:31.648
|1.284
|0.050
|183.990
|9
|34
|Jakub Smiechowski
لويس ديليتراز
أليكس براندل
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:31.737
|1.373
|0.089
|183.812
|10
|70
|Esteban Garcia
ماتياس بيشي
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:31.854
|1.490
|0.117
|183.578
|11
|709
| ريان بريسكو
رومان دوما
ريتشارد ويستبروك
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|6
|1:32.167
|1.803
|0.313
|182.954
|12
|21
| هنريك هيدمان
خوان بابلو مونتويا
بن هانلي
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:32.526
|2.162
|0.359
|182.244
|13
|20
| يان ماغنوسن
أندرس فجوردباك
دينيس أندرسن
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:32.626
|2.262
|0.100
|182.048
|14
|1
| تاتيانا كالديرون
صوفيا فلورش
بيتسكي فيسر
|Oreca 07
|LMP2
|6
|1:32.748
|2.384
|0.122
|181.808
|15
|44
| ميرو كونوبكا
أوليفر ويب
توم جاكسون
|Ligier JSP 217
|LMP2
|6
|1:34.224
|3.860
|1.476
|178.960