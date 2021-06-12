تفوّقت فرق فئة "ال ام بي 2" خلال حصص التجارب الحرّة لسباق 8 ساعات على حلبة بورتيماو، لكنّ سيارات فئة "هايبركار" تقدّم إلى الصدارة عندما حانت اللحظات الحاسمة، حيث بلغ الفارق بين الفئتين تسعة أعشارٍ من الثانية في التصفيات.

وتصدّر ماثيو فاسكسيفيير الأزمنة على متن سيارة "آي480-غيبسون" التي تسابقت كـ "ريبيليون آر-13" الموسم المنقضي، وحسّن زمنه إلى 1:30.364 دقيقة في مرحلة متأخّرة من الحصّة.

أمّا بريندون هارتلي فقد دفع سيارة تويوتا #8 إلى المركز الثاني ضمن محاولة أخيرة ليتقدّم على السيارة الشقيقة #7 التي قادها مايك كونواي نحو المركز الثالث.

وكان طوم بلومكفيست أفضل سائقي فئة "ال ام بي 2" في المركز الرابع الإجمالي على سيارة جوتا أريكا #28 وتواجد على بُعد 0.846 ثانية عن فاكسيفيير، بينما تأهّل زميله أنطونيو فيليكس دا كوستا في المركز الخامس بفارق 0.045 ثانية.

أمّا فريق غليكنهاوس فقد اكتفى بالمركز الـ 11 ضمن بداية مسيرته في "دبليو إي سي" بفارق ثانيتين تقريبًا عن الصدارة.

ووضع كيفن إستري بورشه في قطب الانطلاق الأوّل لفئة "جي تي إي برو" مُحقّقًا 1:37.986 دقيقة على متن السيارة #92. وتفوّق على سيارة فيراري #51 التي يقودها جايمس كالادو بفارق 0.373 بالرغم من أنّ الفجوة كانت لتكون أقلّ من عُشرٍ من الثانية لولا شطب أفضل أزمنة البريطاني لتجاوزه حدود المسار.