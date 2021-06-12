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دبليو إي سي / ألغارف تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: ألبين تتفوّق على تويوتا لتُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في بورتيماو

حصدت ألبين قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى ضمن بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" خلال الجولة الثانية من موسم 2021 متفوّقة على ثنائيّ تويوتا في التجارب التأهيليّة في بورتيماو.

دبليو إي سي: ألبين تتفوّق على تويوتا لتُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في بورتيماو

تفوّقت فرق فئة "ال ام بي 2" خلال حصص التجارب الحرّة لسباق 8 ساعات على حلبة بورتيماو، لكنّ سيارات فئة "هايبركار" تقدّم إلى الصدارة عندما حانت اللحظات الحاسمة، حيث بلغ الفارق بين الفئتين تسعة أعشارٍ من الثانية في التصفيات.

وتصدّر ماثيو فاسكسيفيير الأزمنة على متن سيارة "آي480-غيبسون" التي تسابقت كـ "ريبيليون آر-13" الموسم المنقضي، وحسّن زمنه إلى 1:30.364 دقيقة في مرحلة متأخّرة من الحصّة.

أمّا بريندون هارتلي فقد دفع سيارة تويوتا #8 إلى المركز الثاني ضمن محاولة أخيرة ليتقدّم على السيارة الشقيقة #7 التي قادها مايك كونواي نحو المركز الثالث.

وكان طوم بلومكفيست أفضل سائقي فئة "ال ام بي 2" في المركز الرابع الإجمالي على سيارة جوتا أريكا #28 وتواجد على بُعد 0.846 ثانية عن فاكسيفيير، بينما تأهّل زميله أنطونيو فيليكس دا كوستا في المركز الخامس بفارق 0.045 ثانية.

أمّا فريق غليكنهاوس فقد اكتفى بالمركز الـ 11 ضمن بداية مسيرته في "دبليو إي سي" بفارق ثانيتين تقريبًا عن الصدارة.

ووضع كيفن إستري بورشه في قطب الانطلاق الأوّل لفئة "جي تي إي برو" مُحقّقًا 1:37.986 دقيقة على متن السيارة #92. وتفوّق على سيارة فيراري #51 التي يقودها جايمس كالادو بفارق 0.373 بالرغم من أنّ الفجوة كانت لتكون أقلّ من عُشرٍ من الثانية لولا شطب أفضل أزمنة البريطاني لتجاوزه حدود المسار.

المركز # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات التوقيت الوسطي الفارق الفاصل كم/س
1 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 6 1:30.364     186.605
2 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6 1:30.458 0.094 0.094 186.411
3 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6 1:30.540 0.176 0.082 186.242
4 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		Oreca 07 LMP2 6 1:31.210 0.846 0.670 184.874
5 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		Oreca 07 LMP2 5 1:31.255 0.891 0.045 184.783
6 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		Oreca 07 LMP2 6 1:31.545 1.181 0.290 184.197
7 22 United Kingdom فيليب هانسون
United Kingdom واين بويد
United Kingdom بول دي ريستا 		Oreca 07 LMP2 6 1:31.598 1.234 0.053 184.091
8 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 6 1:31.648 1.284 0.050 183.990
9 34 Jakub Smiechowski
Switzerland لويس ديليتراز
United Kingdom أليكس براندل 		Oreca 07 LMP2 6 1:31.737 1.373 0.089 183.812
10 70 Esteban Garcia
Switzerland ماتياس بيشي
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 6 1:31.854 1.490 0.117 183.578
11 709 Australia ريان بريسكو
France رومان دوما
United Kingdom ريتشارد ويستبروك 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 6 1:32.167 1.803 0.313 182.954
12 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		Oreca 07 LMP2 6 1:32.526 2.162 0.359 182.244
13 20 Denmark يان ماغنوسن
Denmark أندرس فجوردباك
Denmark دينيس أندرسن 		Oreca 07 LMP2 6 1:32.626 2.262 0.100 182.048
14 1 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر 		Oreca 07 LMP2 6 1:32.748 2.384 0.122 181.808
15 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أوليفر ويب
United Kingdom توم جاكسون 		Ligier JSP 217 LMP2 6 1:34.224 3.860 1.476 178.960
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دبليو إي سي: تويوتا تنتزع الفوز بأول سباق في حقبة السيارات الخارقة في سبا

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