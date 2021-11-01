"دبليو آر تي" حوّلت أداء السيارة بعد الوتيرة "الصادمة" في بداية جولة البحرين 6 ساعات

عانى الفريق البلجيكي من بداية صعبة للسباق ما قبل الختامي لموسم 2021، حيث حلّ بالمركز السادس بين الفرق الـ 11 المشاركة في فئة "ال ام بي2" في التجارب الحرة الافتتاحية، بفارق أكثر من ثانية عن الصدارة التي احتلتها سيارة جوتا رقم 38.

وكان من الصعب بلوغ تحسينات على السيارة في تجارب الجمعة، حيث لم يتمكن شارل ميليزي سائق الفريق سوى من تسجيل سابع أسرع زمن.

مع ذلك، انقلبت حظوظ فريق "دبليو آر تي" خلال السباق، إذ تمكن فردناند هابسبرغ من التقدم إلى المركز الرابع في الفترة الأولى قبل أن يستفيد روبن فرينز من فترة الأعلام الصفراء الكاملة لانتزاع الصدارة، المركز الذي تشبّث به ميليزي في الفترة الأخيرة من سباق البحرين 6 ساعات.

ومثّل ذلك الفوز الثاني لـ "دبليو آر تي" في "دبليو إي سي"، بعد فوز فرينز القريب أمام جوتا في اللحظات الأخيرة من سباق لومان 24 ساعة.

وقد أشاد فرينز عقب السباق على أرض حلبة البحرين الدولية بالتقدم الذي حققه الفريق خلال نهاية الأسبوع ليقلب حظوظه ويحرز الفوز.

فقال: "التجارب الحرة الأولى كانت صادمة بالفعل، شعرنا بأننا بعيدون تمامًا عن المنافسة. فيما بدت جوتا قوية جدًا والتوزان على سيارتنا كان سيئًا للغاية".

وأضاف: "عملنا بجد خلال الحصص التالية، وخطوة بخطوة كانت السيارة تتحسن. إذ بدت السيارة قوية بالفعل خلال السباق وكان من الممتع قيادتها".

في المقابل، أضاف هابسبرغ قائلًا: "كان سباقًا رائعًا بالنسبة لنا. أمضيت وقتًا جيّدًا للغاية وتحسنا كثيرًا خلال حصص التجارب إلى حدّ أننا لم نتوقّع الوتيرة التي تمتعنا بها اليوم".

هذا وعقّب ميليزي قائلًا: "خضنا نهاية أسبوع رائعة، كل الأمور ستكون ممكنة في الجولة المقبلة، نتقدّم بخمس نقاط فقط أمام سيارة جوتا رقم 28. هنالك الكثير من النقاط المتاحة في سباق البحرين 8 ساعات نهاية الأسبوع المُقبل. لكننا بحاجة للقيام بذات العمل الرائع الذي قمنا به في هذه الجولة".