حلبة البحرين الدولية ومسيرة حافلة في عالم سباقات التحمّل "دبليو إي سي"

افتُتحت حلبة البحرين الدولية في العام 2004، إذ تمّ بناؤها على مدار 16 شهرًا وبتكلفة بلغت 150 مليون دولار.

وتمتدّ الحلبة بطولة 5.412 كلم/3.362 ميل، إذ تتضمّن 15 منعطفًا (تسعة من الجهة اليُمنى وستّة من الجهة اليُسرى)، كما يبلغ طول خط البداية/النهاية المستقيم 1.090 مترًا.

فيما دخل نظام الأضواء الغامرة - الذي يحوّل بقوته الليل إلى نهار - حيّز الاستخدام بشكل كامل في سباق 2014، حيث يتوزّع 495 عمودًا للإنارة بطول الحلبة يبلغ ارتفاع كلّ منها بين 10 و45 مترًا والتي ترتبط بأكثر من 500 كلم من الكابلات.

وبالحديث عن المملكة البحرينية، فتتألف من 35 جزيرة تغطّي مساحة تبلغ 780 كيلومتر مربع، ما يجعلها ثالث أصغر دولة من حيث المساحة في قارة آسيا بعد جُزر المالديف وسنغافورة، كما يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة.

هذا ويُعدّ مركز التجارة العالمي البحريني أوّل ناطحة سحاب في العالم تدمج طواحين الهواء ضمن تصميمها، إذ يبلغ قطر كلّ واحدة منها 29 مترًا كما تنتج كل منها ما يكافئ 675 كيلوواط من قوىة الرياح.

وقد دخلت البحرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 2004 مع أكبر علم في العالم بطولٍ بلغ 169.5مترًا وبعرضٍ قدره 97.1 مترًا، حيث تمثّل النقاط الخمس باللون الأحمر فيه أركان الإسلام الخمسة.

مارسيل فاسلر، بينوي تريلويو وأندريه لوتيير، آودي سبورت تصوير: صور موتورسبورت

مسيرة مميزة في عالم سباقات التحمّل

تفرض حلبة البحرين الدولية تحدّي خوض سباق تحمّلٍ على مسار زلق تشوبه الرمال أحيانًا، إلى جانب دخول المنافسة في الأجواء الليلية بعدما تغرب الشمس عن سماء الخليج العربي، إذ تشكّل خصائص الحلبة سباقًا متطلّبًا للسائقين إلى جانب الحرارة التي لا يُضاهيها سوى حرارة الترحيب على الحلبة بمنشآتها التي لا مثيل لها.

دخلت البحرين روزنامة "دبليو إي سي" في 2012، كما بعد غابت عن موسم "السوبر" 2018/2019 في "دبليو إي سي"، قبل أن تعود إلى روزنامة السلسلة مع أوّل سباق بصيغة الـ 8 ساعات في المملكة في 2019.

وكان أطول سباق في البحرين حتّى الآن في موسم 2016، عندما قطعت سيارة أودي رقم 8 "آر18" 201 لفّة، لتكون تلك المرّة الأولى التي تتجاوز فيها مسافة السباق 200 لفّة، حيث كان سباق ذاك العام بطول 1087.812 كلم، في حين أنّ سباق الـ 8 ساعات، ومع ساعتين إضافيتين، تجاوز ذلك الرقم.

وبالعودة إلى تاريخ سباق البحرين في "دبليو إي سي"، فقد فازت أودي في مواسم 2012 و2016، تويوتا في 2013، 2014 و2017، فيما كان الفوز من نصيب بورشه في 2015.

وقد فازت أوريكا بخمسة من السباقات الستّة ضمن فئة "ال ام بي2" وذلك مع "بيكوم ريسينغ" في 2012، جي-درايف ريسينغ في 2013 و2016، "كي سي ام جي" في 2014 وفايلانتي ريبيلليون في 2017. بينما فاز هيكل ليغيير بسباق 2015 مع جي-درايف ريسينغ.

في المقابل، فازت فيراري بأربع من الجولات الست ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" في البحرين، حيث سجّل الصانع الإيطالي الانتصارات بين 2012 و2014، حيث كان الفوز حليف توني فيلاندر في هذه السباقات الثلاثة.

وفي 2017 حقّق سام بيرد ودايفيد ريغون الفوز من جديد لصالح الحصان الجامح، ولكن مع سيارة "488 جي تي إي" رقم 51.

بورشه حصدت فوزًا وحيدًا ضمن هذه الفئة في 2015، في حين كان الانتصار من نصيب أستون مارتن في 2016.

تيمو برنهارد، مارك ويبر وبرندون هارتلي، بورشه 919 الهجينة تصوير: بورشه أيه جي

أما انتصارات فئة "جي تي إي الهواة" في البحرين فقد تشاركتها كل من بورشه وأستون مارتن، مع تحقيق الأولى للفوز في 2012 و2016، بينما كانت مرّات الفوز الباقية من نصيب الصانع البريطاني.

ويُعدّ مايك كونواي، نيكي ثيم وسام بيرد السائقين الثلاثة الذين فازوا بسباق البحرين 6 ساعات ضمن فئتين مختلفتين، حيث حقق كونواي الفوز في 2013 ضمن فئة "ال ام بي2" مع فريق جي-درايف ريسينغ وفي 2014 ضمن الفئة الأولى "ال ام بي1" مع تويوتا.

ثيم حصد فوزه الأوّل في البحرين من بوابة سباق 2013 ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، قبل أن يكون الانتصار حليفه ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" في 2016، إذ كان انتصاراه مع أستون مارتن ريسينغ.

أمّا سام بيرد فقد سجّل باكورة انتصاراته في البحرين مع فريق جي-درايف ريسينغ ضمن فئة "ال ام بي2" في موسم 2015، قبل أن يحقق الفوز مع فيراري ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" في 2017.

وبالحديث عن السائقين الذين حققوا الفوز في البحرين في ثلاث مناسبات من أصل ستّة سباقات أقيمت حتّى الآن، فهم:

رومان روزينوف (ال ام بي2) 2013/2015/2016

توني فيلاندر (جي تي إي المحترفين) 2012/2013/2014

نيكي ثيم (جي تي إي الهواة) 2013/2014 - (جي تي إي المحترفين) 2016

أمّا عن أسرع لفّة في تاريخ سباق البحرين، فيحمل ذلك الرقم لوكاس دي غراسي، حيث تمّ كسر الأرقام القياسية لأسرع اللفّات في فئات "ال ام بي2"، "جي تي إي المحترفين" و"جي تي إي الهواة" جميعها في 2017.

فيليب هانسن، فيليبي ألبكركي وبول دي ريستا، يونايتد أوتوسبورتس أوريكا تصوير: صور موتورسبورت