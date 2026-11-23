دبليو إي سي

جميع الشركات المصنعية التي انسحبت من فئتي هايبركار و"جي تي بي" منذ عام 2021

جميع الشركات المصنعية التي غادرت فئة هايبركار في بطولة العالم لسباقات التحمل أو فئة "جي تي بي" في بطولة إيمسا منذ عام 2021.

راشيت ثوكرال

منشور: 23-11-2026

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استقطبت الحقبة الحالية مجموعة كبيرة من الأسماء الجديدة إلى الفئة العليا في سباقات السيارات الرياضية، لكنها شهدت أيضًا اختفاء العديد من الشركات المصنعية من شبكة الانطلاق.

ورغم أن منصتي "إل إم إتش" و"إل إم دي إتش" لعبتا دورًا أساسيًا في إطلاق عصر ذهبي جديد لسباقات السيارات الرياضية، فإن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، وبطولة إيمسا للسيارات الرياضية لم تكونا بمنأى عن دورات الازدهار والانكماش التي لطالما شكلت إحدى السمات المميزة لهذه الرياضة.

ولا تزال فئتا "جي تي بي" وهايبركار تتمتعان بوضع قوي للغاية، خصوصًا مع انضمام شركتين عملاقتين هما فورد ومكلارين إلى الفئة الأخيرة في عام 2027. ومن حيث مشاركة الشركات المصنعية، لم تكن سباقات السيارات الرياضية في وضع أفضل مما هي عليه اليوم.

لكن في الوقت نفسه، شهدت بطولتا العالم لسباقات التحمل وإيمسا انسحاب عدد كبير من الشركات المصنعية خلال السنوات الأخيرة. فقد اضطرت بعض شركات السيارات إلى المغادرة بسبب ضعف النتائج أو الصعوبات المالية، بينما دفعت شركات أخرى إلى الانسحاب تحولات أوسع في صناعة السيارات، بما في ذلك تراجع المبيعات في الأسواق الرئيسية والانتقال إلى السيارات الكهربائية بوتيرة أبطأ من المتوقع.

ومن المقرر أن تضم بطولة العالم لسباقات التحمل ثماني شركات مصنعة في فئة هايبركار عام 2027، وهو العدد نفسه المسجل هذا العام، بينما ستتراجع فئة "جي تي بي" في بطولة إيمسا إلى أربع شركات مصنعة فقط في الموسم المقبل.

وفيما يلي نظرة على جميع الشركات المصنعية التي انسحبت من فئة هايبركار و/أو "جي تي بي" منذ بداية الحقبة الحالية في عام 2021. ولا تشمل القائمة أودي، التي أعلنت في عام 2020 خططًا للعودة إلى سباق لومان 24 ساعة، قبل أن تجمد المشروع قبل أسابيع قليلة فقط من الموعد المقرر لبدء اختبارات السيارة.

غليكنهاوس (2021-2023)

#708 غليكنهاوس ريسينغ غليكنهاوس 007: رومان دوما، أوليفييه بلا، ناثانيل بيرتون

الصورة من قبل: JEP / Motorsport Images

كانت غليكنهاوس واحدة من شركتين مصنعتين فقط دخلتا حقبة هايبركار في عام 2021 بسيارة نموذجية حقيقية مطابقة للوائح "إل إم إتش". وبذلك، برزت بوصفها المنافس الرئيسي لتويوتا، التي كانت حاضرة باستمرار في الفئة العليا لبطولة العالم لسباقات التحمل طوال حقبة "إل إم بي 1".

وعلى الحلبة، أثبتت سيارة "إس سي جي 007" أنها منافس قوي، بعدما حققت مركزًا على منصة التتويج في الترتيب العام لسباق لومان عام 2022. وكانت أيضًا في طريقها لتحقيق الفوز في مونزا خلال العام نفسه، قبل أن يجبر عطل في الشاحن التوربيني السيارة رقم 708 على الانسحاب.

وفي المجمل، شاركت العلامة الأمريكية المتخصصة في بطولة العالم لسباقات التحمل لمدة ثلاثة مواسم، رغم أنها كانت تتغيب عن الجولات الآسيوية في نهاية كل عام، ولم تخض أي موسم كامل.

وفي نهاية عام 2023، قررت غليكنهاوس إنهاء البرنامج، مشيرة إلى نقص التمويل الخارجي اللازم لتطوير السيارة ومواكبة تدفق الشركات المصنعية الجديدة التي انضمت إلى الفئة خلال ذلك الموسم.

فانوال (بطولة العالم لسباقات التحمل 2023)

#4 فريق "فلويد فانوال ريسينغ" - سيارة "فانوال فاندرفيل 680": إستيبان غويريري، تريستان فوتييه، رايان بريسكو

الصورة من قبل: JEP / Motorsport Images

بعد انتهاء مشروعه الكارثي لتطوير سيارة خاصة به في فئة "إل إم بي 1"، عاد مدير الفريق المخضرم كولين كوليس إلى أعلى مستويات سباقات السيارات الرياضية في عام 2023، بعدما حصل على حقوق جزئية لاستخدام العلامة التجارية فانوال.

واعتمد الفريق المملوك لجهات ألمانية على تشكيلة متغيرة من السائقين إلى جانب إستيبان غيرييري، القادم من سباقات السيارات السياحية، وضمت التشكيلة أيضًا بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1997 جاك فيلنوف.

وحقق الفريق أفضل نتيجة له باحتلال المركز الثامن في سيبرينغ، لكن موسمه عانى من مشاكل متكررة تتعلق بالموثوقية.

وكان كوليس يخطط لإدخال تحديثات كبيرة على سيارة فاندرڤيل 680 لعام 2024، بما في ذلك تغيير مزود المحرك، لكن البطولة رفضت طلب مشاركة الفريق في ذلك الموسم.

وواصلت فانوال اختبار السيارة المحدثة خلال السنوات الأخيرة، لكنها لم تتمكن من إيجاد طريق للعودة إلى فئة هايبركار.

إيزوتا فراسكيني (2024)

#11 إيسوتا فراشيني تيبو6-سي: أنطونيو سيرافالي، كارل واتانا بينيت، جان كارل فيرناي

الصورة من قبل: JEP / Motorsport Images

كانت إيزوتا فراسكيني ثالث شركة مصنعة متخصصة تدخل فئة هايبركار، لكن مشاركتها، على غرار سابقاتها، لم تستمر طويلًا.

وشهد البرنامج تغييرًا جذريًا حتى قبل انطلاقه، إذ حلت شركة دوكين للهندسة محل فيكتور بوصفها الفريق المصنعي، قبل أشهر قليلة فقط من الجولة الافتتاحية للموسم في قطر.

وصُنعت السيارة لدى ميكيلوتو، وزُودت بمحرك سعة ثلاثة لترات مع شاحن توربيني، جرى ضبطه وتطويره من قبل شركة "إتش دبليو إيه". ومن المثير للاهتمام أن إيزوتا فراسكيني اختارت الجمع بين محرك الاحتراق الداخلي ونظام هجين، بدلًا من اعتماد وحدة طاقة أبسط.

وأظهرت سيارة تيبو 6-سي موثوقية مثيرة للإعجاب في لومان، حيث أنهى جان كارل فيرناي وكارل بينيت وأنطونيو سيرافالي السباق في المركز الرابع عشر خلال مشاركتها الأولى.

لكن السيارة بقيت بعيدة للغاية عن وتيرة المنافسين، وبعد خمسة سباقات فقط، أعلنت العلامة الإيطالية العائدة إلى الساحة انسحابها من البطولة بأثر فوري.

لامبورغيني (بطولة العالم لسباقات التحمل 2024، وإيمسا 2024-2025)

رقم 19 لامبورغيني آيرون لينكس: رومان غروجان، أندريا كالداريلي، ماتيو كايرولي

الصورة من قبل: Emanuele Clivati | AG Photo

رغم أهمية الانسحابات المتتالية والسريعة لكل من غليكنهاوس وفانوال وإيزوتا فراسكيني، فإن مغادرة لامبورغيني شكلت المرة الأولى التي تنسحب فيها شركة مصنعة راسخة من هذه الفئة.

وشاركت العلامة التابعة لمجموعة فولكسفاغن في بطولة العالم لسباقات التحمل لموسم واحد فقط في عام 2024، مشيرة إلى اشتراط البطولة مشاركة كل شركة بسيارتين بوصفه السبب الرسمي وراء انسحابها.

كما شاركت في جولات كأس ميشلان للتحمل ضمن بطولة إيمسا للسيارات الرياضية خلال عامي 2024 و2025، لكنها أعلنت رسميًا تعليق البرنامج للتركيز على سيارتها الجديدة تيميراريو من فئة "جي تي 3".

ومنذ ذلك الحين، لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن جهود إحياء المشروع، ويبدو أن برنامج سيارة "إس سي 63" قد وصل إلى نهايته.

ولم تحقق لامبورغيني سوى نتيجة واحدة ضمن المراكز العشرة الأولى خلال موسمها الوحيد في بطولة العالم لسباقات التحمل، عندما حصد ميركو بورتولوتي ودانييل كفيات وإدواردو مورتارا نقطة واحدة في لومان.

وبعد انتهاء شراكتها مع آيرون لينكس في البطولتين عام 2024، تكفلت لامبورغيني بتمويل مشاركتها الكاملة في جولات التحمل ببطولة إيمسا لعام 2025، مع الاستعانة بفريق رايلي لتقديم الخدمات التشغيلية.

لكن المركز الرابع في سباق بيتي لومان الختامي كان أفضل نتيجة تمكنت من تحقيقها قبل الابتعاد عن فئة "جي تي بي".

بورشه (بطولة العالم لسباقات التحمل 2023-2025، وإيمسا من 2023 حتى الآن)

رقم 6 بورشه بينسكي موتورسبورت بورشه 963: كيفين إستري، لورينز فانثور، مات كامبل

الصورة من قبل: FIAWEC - DPPI

كان قرار بورشه الانسحاب من فئة هايبركار في بطولة العالم لسباقات التحمل بعد موسم 2025 أكبر ضربة بسهولة للحقبة الجديدة من سباقات السيارات الرياضية، رغم استمرار الشركة الألمانية في المنافسة ببطولة إيمسا، في الوقت الحالي على الأقل.

وقد جذبت لوائح "إل إم دي إتش" الجديدة العلامة الأكثر نجاحًا في تاريخ لومان للعودة إلى بطولة العالم لسباقات التحمل، وكذلك إلى فئة "جي تي بي" التي أُعيد إحياؤها.

وبعد بداية صعبة، بدأت عمليات الفريق الذي يتخذ من مانهايم مقرًا لها تقترب تدريجيًا من المقدمة، إلى أن توج بلقب السائقين في فئة هايبركار عام 2024.

لكن تراجع المبيعات والخسائر الكبيرة دفعا مجلس الإدارة إلى الانسحاب من الفئة العليا لبطولة العالم لسباقات التحمل بعد ثلاثة مواسم فقط، من دون إضافة انتصار جديد في لومان إلى سجل الشركة.

ورغم أن بورشه لم تعترف بذلك علنًا، فإن إحباطها من نظام موازنة الأداء لعب دورًا في القرار، خصوصًا بعد عطلة نهاية أسبوع لومان عام 2025، التي نفذت خلالها كل شيء بصورة مثالية، لكنها أنهت السباق في المركز الثاني خلف فيراري الفائزة.

أما في بطولة إيمسا، فقد حققت العلامة التابعة لمجموعة فولكسفاغن عدة انتصارات في السباقات الكلاسيكية بدايتونا وسيبرينغ، إلى جانب الفوز بلقب فئة "جي تي بي" لموسمين متتاليين.

لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تنهي الشركة برنامجها هناك أيضًا بعد عام 2027، عندما ينتهي اتفاقها الممتد لخمس سنوات مع بينسكي.

ألبين (بطولة العالم لسباقات التحمل 2021-2022 و2024-2026)

رقم 35 فريق ألبين: أنطونيو فيليكس دا كوستا، فرديناند هابسبورج لوثرينجن، تشارلز ميليسي

الصورة من قبل: FIA WEC / DPPI

دخلت ألبين فئة هايبركار مع انطلاقها في عام 2021، وإن كان ذلك باستخدام سيارة ريبيليون "آر 13" أعيدت تسميتها، وسُمح لها بمواصلة المشاركة بموجب استثناء للوائح السابقة إلى جانب السيارات النموذجية الأحدث والأبطأ من فئة "إل إم إتش".

وأتاح ذلك للعلامة التابعة لمجموعة رينو اكتساب فهم أعمق للفئة العليا، تمهيدًا لتطوير سيارتها النموذجية الخاصة وفق لوائح "إل إم دي إتش"، بالتعاون مع شريكها المصنعي سينياتيك.

وبعد العودة إلى فئة "إل إم بي 2" في عام 2023 للتركيز على تطوير سيارة "إيه 424"، ظهرت السيارة أخيرًا للمرة الأولى في قطر عام 2024.

واعتمدت السيارة على هيكل من أوريكا، مع محرك هجين من ست أسطوانات على شكل حرف "في" مزود بشاحن توربيني، وبرزت بوصفها منافسًا جديًا، خصوصًا بعدما نقلت ألبين أعمال صيانة المحرك إلى داخل الشركة لمعالجة مشاكل الموثوقية الأولية.

ورغم أن الشركة الفرنسية كانت قد حققت بالفعل انتصارين في الفئة العليا باستخدام سيارة "إيه 480" التي سُمح لها بالمشاركة وفق اللوائح السابقة، فإن سيارة هايبركار المصممة خصيصًا للفئة حققت انتصارها الأول في فوجي عام 2025.

واقتربت ألبين أيضًا من تحقيق انتصارات في عام 2026، وأنهت الموسم في نهاية المطاف بالمركز الخامس في ترتيب الشركات المصنعية.

لكن حتى قبل انطلاق موسم 2026، كانت مجموعة رينو قد أعلنت بالفعل قرارها إنهاء البرنامج تدريجيًا، ضمن تغييرات أوسع في قسم رياضة المحركات التابع لها.

وأجرت سينياتيك محادثات مع عدة شركات مصنعة، أبرزها جيلي، لتولي البرنامج، لكن هذه المناقشات لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن.

أكيورا (إيمسا 2023-2026)

رقم 93 أكيورا ماير شانك ريسينغ مع كورب أغاجانيان أكورا ARX-06: رينجر فان دير زاندي، نيك يلولي، أليكس بالو، كاكو أوتا

الصورة من قبل: Andreas Beil

بعدما كانت جزءًا أساسيًا من حقبة "دي بي آي"، انضمت أكيورا إلى فئة "جي تي بي" التي أعيد إحياؤها في بطولة إيمسا عام 2023، لتجدد منافستها مع كاديلاك.

وحققت سيارة "إيه آر إكس 06" نجاحات كبيرة خلال المواسم الأربعة الماضية، بما في ذلك الفوز بسباقات كلاسيكية مثل دايتونا 24 ساعة وسيبرينغ 12 ساعة.

لكن الذراع الأمريكية لهوندا لم تتمكن من إحراز اللقب، إذ أخفقت في التفوق على منافستيها كاديلاك وبورشه.

وفضلًا عن ذلك، تبيّن لاحقًا أن شريكها المصنعي ماير شانك قد تلاعب بضغوط الإطارات في دايتونا عام 2023، بعدما أبلغت هوندا نفسها الجهات المعنية بهذا التلاعب.

وأدى ذلك إلى إنهاء أكيورا علاقتها مع ماير شانك لصالح اتفاق جديد مع واين تايلور ريسينغ، قبل أن تعود إلى ماير شانك في عام 2025، ضمن إعادة هيكلة للبرنامج تولت خلالها سيطرة أكبر على عملياتها.

ودارت نقاشات مستمرة حول إمكانية مشاركة أكيورا بسيارة "إيه آر إكس 06" في لومان، بمشاركة مباشرة من الشركة الأم اليابانية، خصوصًا بعد المساعي التي بذلها واين تايلور لدفع المشروع قدمًا.

لكن مشروع المشاركة في لومان وبطولة العالم لسباقات التحمل لم يتحقق في النهاية، إذ قررت هوندا ريسينغ كوربوريشن في الولايات المتحدة إيقاف برنامج "إل إم دي إتش" بالكامل بعد عام 2026.

وجاء القرار نتيجة الرغبة في تحويل الموارد إلى بطولة إندي كار، حيث حصلت هوندا على حق مشاركة إضافي يتيح لها إدخال سيارة مصنعية اعتبارًا من عام 2028.

بيجو (بطولة العالم لسباقات التحمل 2022-2026)

بيجو توتال إنيرجيز، سيارة بيجو 9X8 (رقم 94): لويك دوفال، مالت ياكوبسن، تيو بورشر

الصورة من قبل: Jakob Ebrey

انضمت بيجو إلى البطولة في منتصف موسم 2022 بسيارة هايبركار غير تقليدية، كانت تستمد جزءًا كبيرًا من قوتها الارتكازية من التأثيرات الأرضية.

لكن تصميم السيارة تأثر بالتعديلات المتأخرة التي أُدخلت على لوائح "إل إم إتش"، بهدف إتاحة التقارب التقني مع منصة "إل إم دي إتش" المستخدمة في بطولة إيمسا.

ونتيجة لذلك، عانت سيارة "9 إكس 8" الخالية من الجناح الخلفي من ضعف الأداء خلال سنواتها الأولى، ما دفع بيجو إلى إدخال تحديث شامل عليها في بداية عام 2024.

لكن السيارة المعدلة لم تنجح في تحسين نتائج الشركة الفرنسية بصورة ملموسة، حتى إن تعديلات نظام موازنة الأداء لم تكن كافية لجعلها قادرة على منافسة خصومها.

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وفي منتصف عام 2025، درست بيجو إمكانية تطوير سيارة جديدة بالكامل لتحل محل "9 إكس 8"، قبل أن تقرر إدخال تحديث آخر على السيارة الحالية استعدادًا لعام 2027.

لكن بعد أسابيع قليلة فقط من نهاية موسم 2026، وفي وقت كانت فيه النسخة المطورة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطوير، أعلنت الشركة الأم ستيلانتيس تقليص أنشطة قسم رياضة المحركات التابع لها بالكامل، وسط تفاقم مشاكلها المالية.

وبذلك، ستغادر بيجو فئة هايبركار وفي رصيدها أربع منصات تتويج، وقطب انطلاق أول واحد، من دون تحقيق أي فوز.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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